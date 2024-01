К сожалению, лично пообщаться с ним не удалось, поэтому наше интервью прошло в виде переписки в мессенджере. Поскольку общение проходило на английском языке, мы представляем вашему вниманию перевод данного интервью и, на всякий случай, оригинальный текст.

— Откуда вы? Как вы добрались до Ижевска?

— Я из маленького сельского городка Чиппенхэм. В Москву я прилетел через Стамбул, поскольку прямых рейсов между нашими странами больше нет. Великобритания их запретила.

Оттуда я сел на поезд до Ижевска. Путешествие длиной в 17 часов.

— Как британская пресса пишет о российско-украинском конфликте?

— Британская пресса настроена крайне проукраински. Почти до безумия.

Журналисты повторяют бредовые проукраинские тезисы, источником которых служат обычные украинские активисты и Министерство обороны Украины.

Для них нормально заявлять: русские бегут из Артемовска (Бахмута). И никого не смущает, что вскоре Россия его освобождает. Та же история с Мариуполем.

Они повторяют ложь про Бучу, хотя доказательства явно указывают на то, что это Украина убивала пророссийских гражданских лиц и всех, кого они считали коллаборационистами. Журналисты забывают сообщить населению Великобритании, что на Украине отказались от независимого расследования и не разрешили патологоанатомам проверять, когда на самом деле погибли гражданские лица.

В их статьях Путин вот-вот умрёт, и так было с тех пор, как это началось.

Они пишут, что у России снарядов и ракет осталось только на несколько дней.

Самая смешная, но и самая отвратительная ложь заключается в том, что российские штурмовые отряды идут в атаку, вооружившись только лопатами.

В действительности многое из того, что творят вооруженные силы Украины, просто проецируется на Россию.

А худшая ложь – это отрицание военных преступлений украинцев, которые были сняты на камеру. Убийства сдавшихся и невооруженных солдат, изнасилования и убийства женщин в Мариуполе силами «Азова» и тому подобное. Слишком много примеров, чтобы приводить их.

— Изменилось ли что-нибудь с февраля 2022 года?

— До 2022 года СМИ тоже были настроены проукраински, но было несколько статей о проблеме нацистов в Украине. К настоящему времени эти материалы вычищены и удалены.

По мнению Запада, это всегда была «демократическая революция» (речь про свержение Януковича в 2014 году – прим.ред.), но было, по крайней мере, несколько мест, где можно было найти правду. Теперь не осталось ни одного.

Журналисты используют такие слова, как «поддерживаемые Россией сепаратисты» и «наемники, поддерживаемые Путиным», чтобы описать борьбу солдат Донбасса, не упоминая при этом, что эти люди преимущественно и есть уроженцы Донбасса.

Британские СМИ сравнивают Путина с Гитлером, говорят, что он сумасшедший и собирается вторгнуться в Европу.

При этом не имеет значения, кто является премьер-министром, у британского истеблишмента и «тёмных костюмов» (фразеологизм, вероятно означающий людей из госбезопасности – прим.ред.) есть повестка дня, и она заключается в уничтожении России. Вот почему им для начала нужен был контроль над Украиной.

Они поддерживали революции в Украине с самого начала её так называемой независимости.

— Писали ли какие-нибудь СМИ о неудавшемся украинском контрнаступлении?

— Что касается контрнаступления, то, согласно прессе, линии Суровикина были прорваны, и ВСУ были в нескольких неделях от Крыма и победы. Это смешно, ведь всё, что нужно было сделать журналистам, это посмотреть на карту и увидеть, что украинцы даже не нарушили ни одной линии. Это были просто передвижения в серой зоне на нескольких объектах, которые постоянно переходили из рук в руки.

Только недавно СМИ признали, что контрнаступление не имело такого успеха, как им казалось сначала, но они по-прежнему боятся написать что-то «лишнее».

— Существуют ли западные СМИ, которые пишут объективно?

— В американских газетах и альтернативных СМИ порой можно найти немного правды. Любой, кто перейдет в режим полной правды, будет удалён и отменён, а его жизнь будет разрушена, как у Грэма Филлипса. Власти арестовали его банковские счета, и он больше не может выходить в интернет под угрозой ареста. Я боюсь, что любой западный журналист испытает то же самое, если вернется в интернет после того, как сообщит правду.

Некоторые из нас знают, что контрнаступление провалилось, это очевидно, но западные новостные агентства и в целом пресса берут пример со стиля нацистской пропаганды Йозефа Геббельса. Граждане в большинстве своем, к сожалению, с этим смирились. Я этого не делаю и не буду делать. Правда есть правда, а ложь есть ложь.

— Если британские СМИ занимают проукраинскую позицию — откуда вы берете другую информацию?

— Я следил за источниками в «Телеграм», причём следил за обеими сторонами. Таким образом, можно легко отличить правду от лжи.

В частности, я читаю Еву Бартлетт, которая действительно является великим журналистом, Патрика Ланкастера и iEarlGrey.

Конечно, вы можете почитать, что пишут мейнстримные СМИ, пробежаться по их заголовкам и убедиться, правдивы ли они, и есть ли в них смысл. В большинстве случаев всего через несколько минут вы увидите, что они не только несут чушь, но и способствуют пропаганде и военным преступлениям. Таковы западные СМИ.

В поисках истины я также читаю правительственные документы, служебные записки и книги о политике. В этом смысле очень показательна служебная записка Уильяма Бернса «NYET MEANS NYET: RUSSIA’S NATO ENLARGEMENT REDLINES» («Нет значит нет: красные линии России относительно расширения НАТО» – слитый на Викиликс документ от 1 февраля 2008 года, где описывается то, что произошло на Украине с 2014 г. по настоящее время – прим. ред.). Я всегда читаю подобные материалы, поэтому не просто слушаю, что говорят журналисты. Это то, что я бы прочитал до событий февраля 2022 года. (Вероятно, имеется ввиду, что это стоит прочитать для обретения понимания причин начала СВО – прим. ред.)

Также следует обращать внимание на материалы корпорации Rand (американский аналитический центр глобальной политики – прим. ред.), поскольку она фактически является подразделением внешней политики и военно-промышленного комплекса США.

Ну и, конечно, стоит читать слитые в общий доступ служебные записки Министерства обороны и тому подобные материалы.

— Поддерживаете ли вы монархию в Великобритании?

— Я ненавижу монархию в Великобритании. Они — кучка ворующих деньги военных преступников и психопатов-педофилов (последнее — отсылка к посещению «острова педофилов» принцем Эндрю — прим. ред.). Я думаю, что их всех следует расстрелять лично. Как и всех членов парламента.

— Что вы думаете обо всем, что происходит в Британии и других странах глобального Запада?

— Запад отравлен, и сейчас идёт война за будущее наших детей, наших семей и будущее человечности.

На западе что-то серьезно не так. Новый мировой порядок медленно отравляет, извращает и порабощает нас.

— Лорд Байрон и Редьярд Киплинг. Чей жизненный пример вам ближе?

— Любой лорд или кто-либо еще, кто носил красную форму британской армии, не является для меня жизненным примером.

Мои герои — Бобби Сэндс и Джеймс Коннолли, ирландские патриоты и ирландские республиканцы.

У меня ирландские корни. Поэтому мои жизненные примеры, которыми я руководствуюсь – это лидеры Пасхального восстания 1916 года. Все они были казнены. Ни один не уступил британцам.

Также мои герои — «Люди в одеялах» — участники голодовки ИРА (Ирландской Республиканской Армии – группировки, борющейся за независимость Северной Ирландии от Соединённого Королевства — прим. ред.), которые погибли в тюрьмах.

— Каким был ваш путь к пророссийской позиции?

— Я всегда был пророссийским и пропутинским. Мы увидели, что перестройка сделала с Советским союзом: проникновение западных спецслужб, финансирование олигархов и прочие события 90-х. Всё это стало настоящим тревожным сигналом. Они экономически и буквально лишили Россию её ресурсов. Это была катастрофа, причём на уровне, если не хуже, американской великой депрессии.

Я видел, как Путин неоднократно протягивал руку дружбы, а Запад неоднократно плевал в его сторону.

Чем раньше люди поймут, что западные «тёмные костюмы», аристократические и элитные семьи контролируют этот мир, тем лучше. Новый мировой порядок реален. И это означает, что они контролируют слово. Россия представляет угрозу для этого, поэтому её хотят остановить любой ценой. Но произошло обратное. Я родом с Запада, который разрушается изнутри из-за их позиции в отношении России. Конечно, в этом тоже обвиняют Россию. Мир, по мнению Запада, переворачивается на наших глазах. Но большинство их населения слишком заняты просмотром реалити-шоу, чтением журналов о сплетнях, ЛГБТК и подобной извращенной чепухе.

Итак, чтобы прямо ответить на ваш вопрос: с юных лет я совершенно точно знал, что в этом мире что-то не так. Я чувствовал это, а с тех пор, как на Западе ввели карантин из-за covid и приняли драконовские законы, это только ускорилось. Мы все больше живем в оруэлловском и корпоративно-фашистском государстве.

Прочитайте книги «1984» и «О дивный новый мир», они прекрасно описывают Запад. Я говорю «Запад», поскольку он движется в тандеме. На данный момент это единое целое.

— Знаете ли вы русский язык? Если нет — как вы будете общаться с другими на передовой?

— Я знаю несколько слов по-русски, на данный момент мои навыки довольно скудны, но я каждый день работаю над их улучшением и изучаю новые слова. Я уделяю особое внимание командам — по очевидным причинам. Приказы я понимаю даже несмотря на языковой барьер. Достаточно руководствоваться здравым смыслом, русские люди очень прямолинейны в своих высказываниях, так что это тоже помогает. Мои друзья в России также помогают мне с языком и конкретными фразами.

— Знаете ли вы других граждан Великобритании, которые планируют отправиться на российскую сторону зоны конфликта или уже сделали это?

— У меня есть несколько друзей в Великобритании, которые хотят приехать и воевать, хотя я не уверен, что они решатся на этот шаг. Но я буду активно поощрять и популяризировать Россию и, по возможности, буду присутствовать в интернете по этой причине. Но самое главное, говорить правду и показывать, что происходит на самом деле. Разоблачать Запад и его ложь.

Я знаю только об одном гражданине Великобритании, который воевал там примерно в 2015 году. Я не могу сразу вспомнить его имя, но я уверен, что читал, как он получил тюремный срок по возвращении.

На данный момент я не знаю ни одного британца, сражающегося за Россию. Возможно, я стану единственным.

— Получается, что после подписания контракта вы станете преступником для своего правительства. Что вы будете с этим делать?

— Да, я буду преступником. Спецоперация, по их мнению, незаконна, хотя вы можете поехать на Украину и воевать за ВСУ, после чего у вас не возникнет никаких проблем. Лиз Трасс даже поощряла это, когда была премьер-министром.

Я не могу вернуться в Великобританию теперь, когда я подписал контракт. Для своей страны я стану военным преступником, как только я приму участие в боевых действиях. Меня даже задержали в Лондоне в соответствии с законом о терроризме. Я предполагаю, что это потому, что я был пророссийски настроен в своих социальных сетях и собрался лететь в Россию.

Западной и британской лжи нужно положить конец. Если это означает, что в их глазах я военный преступник или террорист, то так тому и быть. Это стоит самопожертвования.

— Планируете ли вы остаться в России, когда закончится ваш контракт? Хотели бы вы стать гражданином России? Хотели бы вы создать семью в России?

— Я хотел бы стать гражданином России, и теперь у меня нет другого выхода. Потому что если я вернусь домой, они будут преследовать меня по законам о терроризме. Скорее всего, я получу много лет тюрьмы.

Я хотел бы создать семью в России, к тому же у меня всё равно нет иных вариантов, поскольку моя семья и некоторые друзья отвернулись от меня из-за решения, которое я принял.

— Вы понимаете, что вас там могут убить? Почему вы готовы умереть за Россию?

— Я долго думал об этом, я осознаю масштабы разрушений и смертей с обеих сторон. Никто не безгрешен, когда дело доходит до войны. Несмотря на то, что цифры в пользу России, и что у украинцев, вероятно, в настоящее время соотношение убитых составляет 10:1, а в некоторых местах достигает 20:1, Украина пользуется поддержкой НАТО. Боюсь, многие погибнут, сражаясь за Россию.

Я осознаю, что смертен. И порой, когда остаюсь один, я думаю об этом. Я не хочу умирать, и я не хочу, чтобы мои дети остались без отца. Но я реалист, и я знаю, что вполне могу умереть. Тем не менее, я все равно подписал контракт с российскими вооруженными силами, прошёл медосмотр, и скоро отправлюсь на Донбасс. Я понимаю, что меня могут убить, понимаю, что могу умереть, и если на то воля Божья, то да будет так: я с радостью умру за Россию, особенно, если это что-то изменит.

Почему я готов умереть? Потому что это праведное дело. Это война, которую нужно вести, с большими последствиями, если Россия и мир в целом не выиграют ее. Это борьба за наше будущее, за наших детей, и, прежде всего, я твердо верю в это всем своим сердцем, это борьба добра со злом и бога с сатаной.

Вот почему, мой друг, я готов умереть за Россию.

Это жертва, на которую я готов пойти от всего сердца.





*В связи с поездкой бойца на СВО, имя и лицо скрыто.





Вариант интервью на английском языке:

Where are you from? How did you get to Izhevsk?

I'm from a small town in the countryside called Chippenham.

I flew to Moscow via Istanbul, as there isn't direct flights anymore between our two countries. The UK stopped that there.

I stayed in Moscow with some German friends who have been helping me with all of this.

I took the train from there to Izhevsk. 17 hour journey.

How does the UK press write about Russia-Ukraine conflict?

The UK press in its entirety are extremely pro Ukraine. Almost to a demented level.

They repeat ukro talking points and the usual pro Ukraine activists and the Ukraine MOD seem to be their main sources of nonsense.

We hear the usual, Russians are fleeing from Artyomovsk (Bakhmut), only for Russia to then liberate it within days. Same story about Mariupol.

They parrot the Bucha lie, even though evidence is clear it was Ukraine killing pro russian civilians and anybody they saw as a collaborator. They neglect to tell the UK population that they refused an independent enquiry and isn't let pathologists go in to test when the civilians had actually died.

The usual Putin is dying, and its been like that since this started.

The usual Russia is days away from running out of bullets and missiles.

The funniest but sickest lie is that Russia are conducting human wave attacks, armed with only shovels to storm trenches. Lol

It's literally a catalogue of situations that Ukraine's armed forces are doing and they are simply projecting it onto Russia.

The worst lies, are the denial of ukro war crimes caught in camera. The murder if surrendered and unarmed soldiers, the rape and murder if women in Mariupol, by Azov forces, and the like. Too many examples to cite.

Did anything changed since Feb. 2022?

Before 2022, it was still pro Ukraine, but you did have a few articles about the nazi problem in Ukraine, to which its now been purged and deleted from the archives and internet.

It was always a 'democratic revolution' according to the west, but there was at least a few places you could find the truth. Now not at all.

They use words like 'Russian backed seperatists' and 'Putin backed mercenaries' to describe the struggle of the Donbas soldiers, failing to mention that they are predominantly Donbas born.

Now it's literally Putin is Hitler and he's crazy, and he's going to invade Europe.

It doesn't matter who is prime minister either, the British establishment and dark suits have an agenda, and that's to destroy Russia. That's why they needed control of Ukraine to start with.

They've been backing revolutions in Ukraine from the start of their so called independence.

Did any media wrote about failed Ukrainian counteroffensive?

As for the counter offensive, according to the press, the surovikin lines were broken and they were weeks away from the Crimea and victory. Lol all you had to do is read the war maps and see they hadn't even breached one line. It was merely lines in the grey zone that kept changing hands.

It's only recently where they accept it wasn't as successful as they first thought, but they are still careful about what they write.

Is there any media, which writes objectively or pro-Russian?

It's mainly american papers and alternative media that will at least tell a little bit of the truth. Anybody who goes full truth mode will get deleted, banned or their lives destroyed, like Graham Phillips. They seized his bank accounts and he can no longer go hime without threat of arrest. I fear any western journalist will experience the same if they go back hime, after reporting the truth.

Some of us know the counter offensive failed, its clear to see, but western news organisations and press have taken example from the Josef Goebbels style of nazi propaganda. The citizens in their majority lap it up unfortunately. I do not and will not. Truth is truth and a lie is a lie.

If the UK media takes pro-Ukrainian position – where do you get another information?

I followed sources on telegram, but I followed both sides. You can easily discern the truth from the lie this way.

But to be specific, I listens to 'Eva Bartlett' who's truly a great journalist, Patrick Lancaster, and iEarlGrey.

But you can also read main stream media and see what they say and then go searching their headlines and see for yourself if they are truthful and if they have substance to them. Mostly after a mere few minutes you see they are not only talking nonsense, but they are collaborating in propaganda and war crimes. The western media that is.

I also read government documents, memos and books about politics.

One memorandum/memo would be the William Burns memo 'Nyet means nyet'. I always read stuff like that, so I don't just listen to journalists per say. This is the kind of thing I would read pre Russia involvement in 2022.

You always look at things like The Rand corporation and what they write, as they effectively are the arm of foreign policy and of the military industrial complex.

Then of course you also read MoD memos, the ones that are public, and such like this.

Do you support the monarchy in Britain?

I hate the monarchy in the UK. They are a bunch of money stealing, war criminal, and psychopathic pedophiles.I think they should all be shot personally. As well as all those in the House of Parliament.

What do you think about everything what is happening in Britain and other countries of the global West?

The west is poisoned and I truly believe we have demonic and satanic forces at work.

Its God vs Satan, Good vs Evil, and this war is for the future of our children, our families and humanities future.

Something is seriously wrong in the west, its a New World Order, and we are being slowly poisoned, perverted, and enslaved.

Lord Byron and Rudyard Kipling. Whose life example is closer to you?

Any Lordship or anybody who wore the British army redcoat isn't any life example for me.

My heroes are Bobby Sands and James Connolly, Irish patriots and Irish Republicans.

I have Irish ancestry and roots. The leaders of the Easter Proclamation of 1916 are the life examples I live by. They were all executed. Not one yielded to the Brits.

And also the 'Blanket Men', the IRA hunger strikers, who perished in prisons.

What was your way to pro-Russian position?

I've always been pro russian and pro putin. After seeing what perestoyka did to the Soviet union and the infiltration of western intelligence services, financing of the oligarchs and then what followed in the 90's was a real wake up call. They economically and literally raped Russia of their resources. It was a catastrophe, and on the level, if not worse, than the american great depression.

I saw Putin repeatedly offer his hand in friendship and the west repeatedly spit in his direction.

When people realise that western dark suits, aristocratic and elite families control that world, the better. The new world order is real. And that means they control the word. Russia is a threat to that, so they must be stopped at all costs. But the opposite has happened. I come from the west, it's being destroyed from within, due to their postions on russia. Of course that's also blamed on russia. The world according to the west is being inverted before our very eyes, and most are too busy watching reality tv, reading gossip magazines, LGBTQ and similar perverted nonsense.

So to answer your question directly, my view was always clear from a young age, I knew something wasn't right in this world, I felt it, and since the covid lockdowns and draconian law changes in the west, it's only accelerated. We are living increasingly in an Orwelian and corporate fascist state.

Read the books '1984' and 'Brave New World' and that describes the west perfectly. I say the west as it moves in tandem. Its one body and organ at this point.

Do you know Russian language? If not – how will you communicate with others at the front line?

I know a few words in russian, my skills are quite poor at this moment, but I'm working each day to improve and learning new words. I put emphasis and priority on commands, for obvious reasons. I'm intelligent enough to follow orders, even if there is a language barrier. I have to use my common sense, russian people are very direct with their language, so that will also help. My friends in Russia are also helping me with language and phrases.

Do you know other UK citizens, who are planning to go to the Russian side of the conflict zone or already did it?

I have a few friends in the UK who want to come and fight yes, although I'm not sure if they will make that step. But I shall actively encourage and actively promote Russia and if possible have an online presence, for that reason, but most importantly, to tell the truth and show what's really happening. To expose the west and their demonic and satanic lies.

I'm only aware of one British national who fought there, And I believe it was around 2015, and I can't remember the name off hand, but I'm sure I read he received a prison sentence on return.

As it stands I'm not aware of any British people fighting for Russia. I may be the only one.

After signing a contract you will become a criminal to your government. How are you going to manage it?

Yes, I will be a criminal. The war is an illegal one according to them, but of course you can go to Ukraine and fight and not have any problems. Liz Truss even encouraged it when she was Prime Minister.

I cant step foot back in the UK now I've signed a contract. That will make me a war criminal once I take part in hostilities.

I even was detained in London under the terrorism act. I assume it's because I was pro russian on my social media, and that I as flying to Russia.

The western and British lies need to stop. If that means I'm a war criminal or a terrorist in their eyes, then so be it. It's worth the sacrifice.

Are you planning to stay in Russia when your contract will be over? Would you like to become a Russian citizen? Would you like to make a family in Russia?

I would like to become a Russian citizen yes, I will have to now, because if I go back home they will persecute me under terrorism laws. I would likely get many years in jail.

I would like to and have to make a family in Russia, as my family and some friends have turned their back on me for this decision I've made.

Do you realize that you may be killed there? Why are you ready to die for Russia?

So I've thought long about this, I'm aware of the scale of destruction and death, and that's on both sides. Nobody is infallible when it comes to war. Whilst the numbers are in Russia's favour and that they probably currently have a kill ratio of 10-1 and in some places as high as 20-1, Ukraine has NATO support. Many will die fighting for Russia I'm afraid.

I'm aware of my own mortality, and yes sometimes when I'm alone I think about this. I don't want to die, and I don't want my children being fatherless, to the contrary in fact, but I'm a realist and I knowing that I very well could die, I still signed a contract with the russian armed forces, and knowing this, I completed a medical, and knowing this I shall deploy to the Donbas soon. Yes I realise I could be killed, yes I realise I could die, and if it's God's will, then so be it, ill die for Russia gladly, especially if it makes a difference.

Why am I ready to die? Because its a just and righteous cause. Its a war that has to be fought, with great ramifications if Russia and the world in general do not win this. It's a fight for our future, for your future, for our children, and above all else, and I firmly believe this with all of my heart. Its good vs evil and its god vs satan.

That my friend is why I'm ready to die for Russia.

That is a sacrifice I'm willing to make while heartedly.