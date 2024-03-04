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Жизнь после

12:30, 04 марта, 2024
Жизнь после
12:30, 04 марта, 2024
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#Удмуртия\n#социум\n#осужденные\n#УФСИН
Фото: пресс-служба УФСИН России по Удмуртии
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Как новая программа поможет осужденным Удмуртии вернуться в общество.

Пробация — возможно, совершенно новое слово в лексиконе тех, кто не связан с уголовно-исполнительной системой. Год назад в России был принят Федеральный закон «О пробации в Российской Федерации». С 1 января 2024 года основные его положения начали воплощаться в жизнь.

По закону, пробация – это совокупность мер, применяемых в отношении осужденных, лиц, которым назначены иные меры уголовно-правового характера, и лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказания в виде принудительных работ или лишения свободы, которые оказались в трудной жизненной ситуации, в том числе ресоциализация, социальная адаптация и социальная реабилитация, защита прав и законных интересов указанных лиц.

О том, что это такое, и внедряется ли это в Удмуртии, мы поговорили с заместителем начальника УФСИН России по Удмуртии Щукиной Натальей Борисовной.

«Пробация — это оказание различной помощи осужденным: социальной, психологической, юридической, в трудоустройстве и востребованности профессиональных навыков, а с 2025 года — и в предоставлении временного места пребывания, так называемых Центров пробации. Она направлена на людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, которым действительно нужна помощь», — пояснила Наталья Щукина.

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С 1 января 2024 года вступили в силу два вида пробации: исполнительная, которая применяется к осужденным, состоящим на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, и пенитенциарная, которая применяется в отношении осужденных к наказаниям в виде принудительных работ или лишения свободы в период отбывания наказания, а также в период их подготовки к освобождению.

Третий вид пробации – постпенитенциарная, приставка которой прямо намекает, что речь идет о том, что будет «после», — применяется к лицам, освободившимся из мест лишения свободы или из учреждений, исполняющих наказания в виде принудительных работ.
«Это будет с января 2025 года, поскольку нужна подготовка. В 2025 году должны быть созданы Центры пробации, целями которых является предоставление жилья лицам, которые освободились из колонии, у которых нет своего жилья. Там они смогут проживать, получать психологическую, юридическую помощь, а также помощь в трудоустройстве (некое временное пристанище). Вопрос сложный и касается финансирования. Центры пробации могут создаваться некоммерческими, в том числе религиозными организациями и общественными объединениями, социально ориентированными некоммерческими организациями. В течение этого года дается время, чтобы решить эту задачу», — рассказала Наталья Щукина.

Стоит сказать, что в рамках пробации помощь осужденному включает не только содействие в поиске работы и восстановлении документов, это может быть помощь в получении образования, оформлении пенсии, инвалидности, получения медицинской консультации и так далее. С прошлого года заключаются договоры с министерствами, ведомствами, различными организациями. Сейчас на стадии согласования находится соглашение с Министерством образования и науки Удмуртии.
«На сегодняшний день у нас уже заключено 14 типовых соглашений — 13 с органами службы занятости и одно в сфере охраны здоровья. Это именно с теми субъектами, кто входит в пробацию. Дополнительно заключены 10 соглашений с иными субъектами пробации – компаниями, предприятиями, некоммерческими организациями. Работа ведется в этом направлении», — добавила замначальника УФСИН.

О новой системе уже знают все, кто состоит на учете в УИИ, приговорен к принудительным работам либо находится в местах лишения свободы. «Всем осужденным это было разъяснено, соответствующие уведомления всеми подписаны. Данный документ мы приобщаем к личному делу», — пояснила Наталья Борисовна.
Система носит заявительный характер, и о своем желании изъявили уже 39 человек — в отношении 27 осужденных принято положительное решение, еще по 12 проводится оценка индивидуальной нуждаемости. Пока самые популярные запросы на помощь — это содействие в трудоустройстве и восстановлении документов.
«Пробация только по желанию осужденного. Если он посчитает нужным, что в чем-то нуждается, в какой-то помощи, он должен написать заявление, и тогда будет проведена оценка индивидуальной нуждаемости. После этого будет принято решение», — добавила Наталья Щукина.

В случае принятия положительного решения в отношении осужденного будет разрабатываться индивидуальная программа. Подготовка к привычной жизни в социуме начнется за 9 месяцев до освобождения.
«В этой программе прописываются все моменты — что нужно сделать, куда с ним сходить, направить, кто ему должен оказать помощь. Возможно, это восстановление, например, паспорта. То есть будут задействованы соответствующие службы органов исполнительной власти, Центры занятости», — рассказала замначальника УФСИН.

Информация будет отражаться в едином реестре, который также в полной мере начнет создаваться в 2025 году. Будет сформирована отчетность и по самому осужденному — как он следует плану программы. «Если осужденный в процессе от чего-то отказывается либо не выполняет какие-то мероприятия — программа прекращается, и второго шанса у него не будет», — пояснила Наталья Щукина.
Для выполнения дополнительного объема работы, которая легла на плечи сотрудников службы, штат в Удмуртии увеличили на 24 человека — почти в каждом учреждении сейчас есть сотрудник, который занимается пробацией.

Предвещая вопросы читателей — а не много ли внимания уделяется тем, кто нарушил закон, — отвечаем. Главная задача — ресоциализация, социальная адаптация человека, подготовка к выходу в общество. «Всё это создавалось для того, чтобы предотвратить в дальнейшем совершение новых преступлений, чтобы осужденные социализировались, и когда вышли — нашли себя, где работать, жить, восстановили социальные связи с близкими, с родственниками», — пояснила Наталья Борисовна.
Социальная работа, направленная на адаптацию человека, в УФСИН велась всегда. И до введения пробации людей готовили к выходу «на волю». Например, в Удмуртии осужденные проходят «Школу подготовки к освобождению», где им помогают разобраться в бытовых, правовых, финансовых, социальных вопросах, с которыми человек может столкнуться, когда вернется в общество.
12:30, 04 марта, 2024
66
0
#Удмуртия\n#социум\n#осужденные\n#УФСИН

 

 

 


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