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Эффект бабочки: какие события в мире могли не произойти

Бабочка, взмахнувшая крыльями в Айове, может вызвать лавину эффектов, которые вызовут ураган в Индонезии. Так выглядит концепция теории хаоса, если верить фильму «Эффект бабочки». Мы не претендуем на то, чтобы определить именно «взмах крыла». Но приведённые нами факты точно присутствуют в цепочке мелких событий, приведших к невероятным последствиям. Или нет?

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Вот как это будет: мы даём вам ситуацию, а вы должны сказать, имела ли место данная связка событий в действительности. Итак, один человек поленился помыть посуду. Так произошла революция в фармакологии?
Верно. Однажды британский учёный Александр Флеминг поленился помыть чашку Петри после эксперимента. Так появился пенициллин.
Неверно. Однажды британский учёный Александр Флеминг поленился помыть чашку Петри после эксперимента. Так появился пенициллин.
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Из-за отложенного техосмотра никто не подтянул ослабшую гайку. Так появился популярный музыкальный жанр?
Верно. Речь про блэкаут 1977 года в Нью-Йорке, который случился после удара молнии по электрической подстанции. Ослабшая контргайка вызвала цепочку эффектов, которые привели к отключению электричества во всём городе. И в результате массовых грабежей резко выросло число чернокожих диджеев. Так появился хип-хоп.
Неверно. Речь про блэкаут 1977 года в Нью-Йорке, который случился после удара молнии по электрической подстанции. Ослабшая контргайка вызвала цепочку эффектов, которые привели к отключению электричества во всём городе.И в результате массовых грабежей резко выросло число чернокожих диджеев. Так появился хип-хоп.
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Один человек сошёл с тропы. И выборы выиграл другой президент?
Неверно! Это сюжет рассказа Рэя Брэдбери «И грянул гром», наиболее известного литературного произведения об эффекте бабочки.
Верно! Это сюжет рассказа Рэя Брэдбери «И грянул гром», наиболее известного литературного произведения об эффекте бабочки.
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Ребёнок играл солнечным зайчиком. Так появился компакт-диск?
Неверно. Это долгая история из разряда «его время пришло», но в ней нет неожиданных озарений и совпадений.
Верно! Это долгая история из разряда «его время пришло», и в ней нет неожиданных озарений и совпадений.
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Шофёр свернул не туда. Это привело к войне?
Верно. Если бы у шофёра был навигатор, в тот день мог остаться в живых эрцгерцог Франц Фердинанд. А значит и с первой мировой войной бы всё могло сложиться по-другому.
Неверно. Если бы у шофёра был навигатор, в тот день мог остаться в живых эрцгерцог Франц Фердинанд. А значит и с первой мировой войной бы всё могло сложиться по-другому.
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Юноша тайно отправился на бал. Это привело к тому, что два крупных враждующих клана помирились?
Неверно. «Две равноуважаемых семьи» после трагической смерти детей помирились только в литературе, а не «в Вероне, где встречают нас событья».
Верно! «Две равноуважаемых семьи» после трагической смерти детей помирились только в литературе, а не «в Вероне, где встречают нас событья».
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Человек получил неожиданное предсказание. Это привело к смерти короля?
Неверно. Ну, то есть за всю историю может быть, такое и случалось. Но вообще-то это сюжет пьесы Шекспира «Макбет».
Верно! Ну, то есть за всю историю может быть, такое и случалось. Но вообще-то это сюжет пьесы Шекспира «Макбет».
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Один злой человек убил собаку. Это привело к появлению известной террористической организации?
Верно. Жил-был в США один мальчик, по имени Чарли Уилсон. Когда член городского совета Чарльз Хазард убил его собаку, Чарли увлёкся политикой, чтобы Хазарда не переизбрали. Потом он сам стал конгрессменом и сыграл решающую роль в американском финансировании запрещённых в России Талибана и Аль-Каиды.
Неверно. Жил-был в США один мальчик, по имени Чарли Уилсон. Когда член городского совета Чарльз Хазард убил его собаку, Чарли увлёкся политикой, чтобы Хазарда не переизбрали. Потом он сам стал конгрессменом и сыграл решающую роль в американском финансировании запрещённых в России Талибана и Аль-Каиды.
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Академия живописи дважды отказала в поступлении претенденту. Это привело к войне?
Верно! Ну, то есть скорее считается, что к войне привёл Версальский мир. Но если бы Гитлер стал художником, кто знает, как повернулось бы колесо истории.
Неверно. Ну, то есть скорее считается, что к войне привёл Версальский мир. Но если бы Гитлер стал художником, кто знает, как повернулось бы колесо истории.
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Один человек мечтал сняться в рекламе. Это привело к тому, что страна разделилась на несколько частей?
Неверно. Вы конечно видели рекламу «Пицца Хат» с Михаилом Горбачёвым. Но уверяем вас, что СССР распался не из-за неё.
Верно! Речь о рекламе «Пицца Хат» с Михаилом Горбачёвым. Но, конечно, СССР распался не из-за неё.
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Не расстраивайтесь!
Этот тест задуман скорее как познавательная история, поскольку большая часть загаданных фактов является малоизвестной.
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Ничего себе!
Мы думали, что даже сюда никто не доберётся. Ведь это были действительно сложные вопросы.
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Как?
Похоже вы обладаете поистине энциклопедическими знаниями. Играете в интеллектуальные игры?
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