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Эффект бабочки: какие события в мире могли не произойти

Бабочка, взмахнувшая крыльями в Айове, может вызвать лавину эффектов, которые вызовут ураган в Индонезии. Так выглядит концепция теории хаоса, если верить фильму «Эффект бабочки». Мы не претендуем на то, чтобы определить именно «взмах крыла». Но приведённые нами факты точно присутствуют в цепочке мелких событий, приведших к невероятным последствиям. Или нет?