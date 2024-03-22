Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Ценность семейных отношений Лонгрид Город для жизни и воспитания детей Лонгрид На земле и в воздухе — мы всё равно семья Лонгрид

Нет преград: куда движется прогресс телекоммуникационных технологий

13:00, 22 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Нет преград: куда движется прогресс телекоммуникационных технологий
13:00, 22 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
7
0
#технологии\n#Ижевск\n#Удмуртия
Фото: Хизер Уайлд на Unsplash
0

В последние пару десятилетий мы стали свидетелями бурного развития технологий во всех отраслях. Особенно это заметно в сфере связи, телекоммуникации и информационных технологий. Но что же ждёт нас дальше и чего ждать от будущего, на пороге которого стоит общество?

«Сусанин» обсудил эту тему со специалистом, владеющим информацией о перспективах развития телекоммуникационных и информационных технологий — директором филиала ПАО «Ростелеком» в Удмуртской Республике Сергеем Тульчинским.

_M_B5147.jpg
Фото: «Ростелеком»

Развитие связи

Представьте себе ситуацию: у человека есть информация, и он её может отправить в виде шифра по кабелю на другой конец земного шара за относительно непродолжительное время. В наши дни это всё воспринимается как норма, но такая возможность появилась у человечества ещё в середине XIX века, а если точнее — в 1859 году, когда Америку и Европу соединил Трансатлантический телеграфный кабель. Это стало первым крупным проектом в истории телекоммуникации, который вышел за границы государств, став первым шагом по пути глобализации. 

H.M.S._Agamemnon_Laying_the_Atlantic_Telegraph_Cable_in_1858-_a_Whale_Crosses_the_Line_MET_DP801262.jpg
Фото: прокладывание трансатлантического кабеля. 1858. Картина Р. Ч. Дадли

С тех пор многое изменилось, появилось множество новых технологий и способов передачи информации. Однако в основе всего, как в середине XIX века, лежит развитая система кабелей — телекоммуникация. Именно она обеспечивает доступность, качество и скорость передачи данных. «Оторваться от провода» в автономное плавание человечество смогло лишь с развитием телефонии. 

«Телефония развивалась тремя этапами. Первый — это классический проводной телефон. Вторым этапом стало появление сотовых телефонов, что позволило «отвязать» человека от провода. Устройство связи стало во всех смыслах автономным и личным, владелец сам управляет происходящими в нём процессами. В дальнейшем время потребовало появления средств коллективной связи, с широким функционалом управления и автоматизации. Это и стало третьим этапом развития телефонии, которое ознаменовалось появлением виртуальных автоматических телефонных станций, IP-телефонии», — рассказал Сергей Тульчинский. 

julian-hochgesang-Dkn8-zPIbwo-unsplash.jpg
Фото: Джулиана Хохгесанга на Unsplash

Внедрение интернет-технологий в телефонию сняло географические ограничения, а возможности автоматизации значительно расширили функционал привычного телефона. 

По ту сторону изгороди

Что же ждёт телекоммуникационные технологии дальше, или мы достигли определённого предела возможностей? Если сравнить нынешнюю ситуацию с автомобилестроением, то мы находимся на этапе, когда изобретено всё необходимое: условные четыре колеса, двигатель, механизм управления и кузов. Дальше идёт наполнение периферийными технологиями. В случае телекоммуникации — первыми на очереди идут роботизация, дальнейшее развитие облачных решений и внедрение искусственного интеллекта.

florian-krumm-yLDabpoCL3s-unsplash.jpg
Фото: Флориана Крумма на Unsplash

«В роботизации, конечно, есть определённые ограничения. В первую очередь — ограничения технологий. Например, когда ты разговариваешь с роботом и понимаешь, что по ту сторону трубки не человек, а он, в свою очередь, оперирует алгоритмами и не всегда понимает контекст ситуации. И все же технологии идут вперёд. Мы и сами используем в наших сервисах роботизированные речевые модули. Задача стоит сделать их более человечными, более комфортными и полезными. Если роботу что-то непонятно, то он переводит вопрос на живого оператора. Нашлось даже место юмору. На случай, если клиент понимает, что ведёт общение с роботом и задаёт соответствующий вопрос, то получает ответ: «да, вы меня раскрыли, только никому не говорите, а то меня отключат от системы», или что-то подобное», — поделился Сергей Тульчинский. 

Что касается облачной телефонии, ставшей третьим этапом в развитии телефонной связи, то со временем она перестала быть самоцелью, став одним из базовых элементов, которые помогают в развитии бизнеса на фронте маркетинга и рекламы и даже являются основой для создания целого рынка. 

«Можно сказать, что мы стоим на пороге создания нового сегмента рынка — маркетинговых технологий. Это всё, что связано с анализом рекламной активности организации, её вложений в рекламу. Сейчас предприниматель хочет понимать, на что тратится каждый рубль инвестиций и как он ему вернётся в виде конкретных покупок, конвертаций и прочее. Облачные технологии позволяют бизнесу собрать полную аналитику. Телефония сформирует детальную статистику звонков по разным параметрам, колл-трекинг определит рекламный источник, откуда к вам пришел клиент, запишет разговоры с операторами для контроля качества обслуживания. Можно настраивать переадресацию на конкретного специалиста или подключать к системе мобильные номера. Получается, что один цифровой продукт, создававшийся изначально под решение конкретных задач телекоммуникации, может стать базой, вокруг которой вырастает целая экосистема сервисов», — рассказал Сергей Тульчинский.

Другим направлением развития технологий является искусственный интеллект, который за последние пару лет совершил невероятный скачок, открыв множество новых возможностей. 

Также искусственный интеллект на практике может применяться, например, в системах видеонаблюдения.

olena-bohovyk-PLMJD95IN_0-unsplash.jpg
Фото: Елены Боховик на Unsplash

«Сейчас есть все возможности к базовой функции видеонаблюдения добавлять дополнительные: с помощью ИИ можно анализировать перемещение покупателей по магазину и устанавливать, каким витринам уделяется больше всего внимания, или изменить время работы магазина, проанализировав потоки, и затем установить самый оптимальный режим. Также можно определить зоны, закрытые для посещения, и в случае прохождения туда посторонних алгоритм будет подавать сигнал диспетчеру. Система сможет идентифицировать пол и возраст посетителей, эти данные используются в том числе для планирования будущих маркетинговых кампаний. Искусственный интеллект даёт неограниченные возможности, вопрос лишь в правильности применения и готовности ими пользоваться», — рассказал Сергей Тульчинский. 

5G и готовность человека к прогрессу

Сейчас в мире правит балом стандарт беспроводной интернет-связи 4G. Его вполне достаточно для рядовых пользователей смартфонов, однако призрак всё же бродит по миру, призрак стандарта 5G. Что он может дать мечтающему о нём человечеству?

В первую очередь, это возможность внедрения так называемого «интернета вещей», который обеспечит связь между различными устройствами как бытовыми — холодильники, видеокамеры, гаджеты «умных домов», — так и инфраструктурными, например, датчиками дорожного движения, светофорами, инфраструктурой «умных городов» и сетей беспилотного транспорта. Высокопропускная способность 5G в данном случае ускорит передачу данных и сократит время отклика. Но у всего есть подводные камни, и в данном случае такой камень — целесообразность широкого внедрения этой технологии в Удмуртии. 

rp-m-k-3LF_6czeI-unsplash.jpg
Фото: RP M на Unsplash

«5G — это пока романтическая история. В реальности на сегодняшний день стоит задача протянуть оптоволокно и обеспечить доступ к 4G для всех населённых пунктов Удмуртии. Кроме того, надо учитывать, что это новое поколение связи — сугубо городская технология, потому что требует особой телеком-инфраструктуры, плотного размещения базовых станций. Нам видится, что серьёзный прорыв, если говорить про мобильные и беспроводные технологии, будет уже на технологиях 6G и дальше. А если говорить вообще про мир IT и телекоммуникаций в целом, то он движется в сторону не технологий как самоцели, а выстраивания за счёт них, работающих экосистем», — сказал эксперт.  

По большому счёту, возможности 4G ещё не освоены до конца, чтобы говорить о полном переходе на следующий стандарт беспроводной связи. К тому же, дальнейшее развитие прямо зависит от потребностей общества и бизнеса, а также возможностей это всё освоить и внедрить. 

2024-03-22_12-42-57.png
Фото: «Ростелеком»

По словам Сергея Тульчинского, сейчас IT и телекоммуникация сильно перемешались и будущее за их симбиозом. Если телеком-технологии, как уже писалось выше, обеспечивают доступность, качество и скорость передачи информации, то IT создают набор сервисов, составляющих экосистемы. Технологии в данном случае, помимо потребностей бизнеса и общества, формируют также и готовность принять те или иные продукты.

«Какие-то производственные задачи ИИ уже может взять на себя, в цехах по всему миру все чаще внедряются роботы, но люди пока не готовы доверить виртуальному разуму социально важные полномочия. Например, системы принятия решений. Этот функционал люди оставляют за собой. ИИ стремительно обучается, но он не совершенен. Но вот уже где-то ездят беспилотные автомобили, курсируют роботы-доставщики. В целом, прогресс неумолимо движется в сторону всесторонней автоматизации. Ограничения в технологиях преодолимы», — подытожил Сергей Тульчинский. 

Подводя черту, можно сказать, что прогресс состоит из мечты и тяжёлой работы «на земле». На прогресс телекоммуникации работали все: и создавший первый электромагнитный телеграф российский учёный Павел Шиллинг, и моряки, прокладывавшие первый Трансатлантический кабель, программисты, создающие интернет-сервисы, и рабочие, обслуживающие интернет-кабели, чтобы те сервисы могли бесперебойно работать. 

Можно притормозить общественный прогресс, но прогресс технологий остановить невозможно. Мы, кто звонил родственникам по дисковому телефону, вполне можем застать появление «умных городов» и массового беспилотного транспорта. Как пел классик: «Надо только подождать».

13:00, 22 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
7
0
#технологии\n#Ижевск\n#Удмуртия

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Цитаты, которых никто не говорил. Или говорил?

17:01, 19 марта, 2024

В книге было не так

16:08, 29 декабря, 2023

Что этот бумер делает на нашей вписке?

15:48, 29 декабря, 2023

Пасхалки в кино, которые вы не заметили

15:12, 01 декабря, 2023

Исторические личности, которых вы точно знаете

15:11, 01 декабря, 2023

Оружейный диктант лайт

16:41, 29 сентября, 2023

Животные, о которых вы не слышали

16:36, 29 сентября, 2023

Банкноты РФ

17:07, 14 июля, 2023

Эффект бабочки: какие события в мире могли не произойти

12:13, 05 мая, 2023

Факты о кино

17:44, 28 апреля, 2023

Чебурашка

15:30, 10 февраля, 2023

Это сказал Бречалов?

15:28, 18 ноября, 2022

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

В Ижевске обрушилась башня-балкон бывшей дачи фабриканта Петрова

09:40, 18 марта, 2024
17043

Небольшой мокрый снег ожидается в понедельник в Удмуртии

15311
07:15, 18 марта, 2024

105 тысяч жителей Удмуртии приняли участие в викторине «Всей семьёй»

6254
11:00, 16 марта, 2024

На 18:00 17 марта явка на выборах президента в Удмуртии превысила 60%

5615
19:30, 17 марта, 2024

Член избирательной комиссии попыталась испортить бюллетени в Ижевске

5584
21:00, 15 марта, 2024

Актер Федор Добронравов покинет сцену почти на год

16:23, 15 марта, 2024
27969

В Минобороны раскрыли подробности разгрома воздушного десанта ВСУ на Белгородчине

25487
15:20, 15 марта, 2024

Мнение экспертов: вторичный рынок авто в марте может прибавить 15-20%

10040
12:40, 15 марта, 2024

При обстреле Шебекино кот закрыл собой хозяйку от осколков

2162
11:03, 15 марта, 2024

В роддом Белгорода прилетел снаряд

1339
10:01

«Пропавшую» Кейт Миддлтон заметили в фермерском магазине в Виндзоре

11:57, 19 марта, 2024
742

Американский дрон MQ-9 Reaper весом в 5 тонн совершил аварийную посадку в Польше

628
10:06, 19 марта, 2024

Лев загрыз свою «невесту»-львицу в зоопарке в Бельгии

517
13:09, 20 марта, 2024

Житель Киргизии прокопал 130-метровый подземный ход в Узбекистан

441
17:49, 20 марта, 2024

Южнокорейский танкер с грузом химикатов пошел ко дну у берегов Японии

417
12:04, 20 марта, 2024

Лонгриды

Ценность семейных отношений

09:13, 15 марта, 2024
1630

Город для жизни и воспитания детей

15:21, 14 марта, 2024
1639

На земле и в воздухе — мы всё равно семья

13:49, 14 марта, 2024
4716

На работе — коллеги, а дома — семья

13:48, 14 марта, 2024
1198

Музыкальная династия

11:34, 13 марта, 2024
1433

Профессионал на работе и в материнстве

13:54, 12 марта, 2024
1557

Миллион тонн молока: роль семьи в общем деле

16:36, 06 марта, 2024
697

Бульвар «Города Оружейников»

12:01, 04 марта, 2024
1575

Гидравлический прорыв

14:42, 29 февраля, 2024
5701

Ижевский завод пластмасс: изолон в каждый дом

14:24, 27 февраля, 2024
2023

СЭГЗ: на земле, на воде и в воздухе

09:51, 21 февраля, 2024
5478

Семейное дело

09:31, 12 февраля, 2024
5777

Статьи

Нет преград: куда движется прогресс телекоммуникационных технологий

13:00
7

Праздник труда и спорта: в Ижевске прошел Зимний этап XIII спартакиады предприятий «КОМОС ГРУПП»

16:30, 20 марта, 2024
1155

В селе Кигбаево построен жилой массив для работников «Русской нивы» и «Восточного»

15:30, 18 марта, 2024
292

Дмитрий Разумов: «Т Плюс» в Ижевске максимально открыт для диалога с общественностью

10:10, 14 марта, 2024
181

«Ростелеком» открыл в Ижевске обновлённый центр обслуживания бизнеса

16:40, 11 марта, 2024
259

Жизнь после

12:30, 04 марта, 2024
293

Банды старой Удмуртии: пасхальная резня в Сарапуле

15:30, 28 февраля, 2024
1058

Компания «Т Плюс» вышла на завершающую стадию замены четвертого энергоблока Ижевской ТЭЦ-2

09:10, 27 февраля, 2024
261

Банды старой Удмуртии: «Чёрные грачи» в красногвардейской форме

15:58, 16 февраля, 2024
1209

Натуральная косметика и массаж: лаборатория естественной красоты «Марьин луг» в Ижевске

09:35, 01 февраля, 2024
658

Январская вьюга или погода для вездехода

19:00, 31 января, 2024
465

Вопреки заветам: как в Ижевске появился первый памятник Ленину

16:15, 31 января, 2024
596

«Т Плюс» электрификация всей страны: Ижевская ТЭЦ-1 встречает 90-летний юбилей

18:21, 29 января, 2024
2390

«Белкамнефть» им. А. А. Волкова продолжает реализацию благотворительных программ БФ «САФМАР» в Удмуртии

09:15, 29 января, 2024
1808

Как вывести деньги с биржи Binance, пока не поздно: полезные советы

10:55, 13 января, 2024
6296

Мёртвые, выжившие и разбогатевшие: как изменился рынок недвижимости Ижевска за 3 года

15:00, 28 декабря, 2023
1432

А что Новый год значит для вас?

10:50, 27 декабря, 2023
732

Зоозащитники Ижевска приютили 10 собак из Бурятии

12:35, 21 декабря, 2023
1018

Детям с теплом: в Ижевске презентовали сборник сказок народов России

09:25, 20 декабря, 2023
831

Юридическая группа «Совет» развивает адвокатско-правовое направление

16:00, 14 декабря, 2023
679