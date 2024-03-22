«Сусанин» обсудил эту тему со специалистом, владеющим информацией о перспективах развития телекоммуникационных и информационных технологий — директором филиала ПАО «Ростелеком» в Удмуртской Республике Сергеем Тульчинским.Фото: «Ростелеком»

Развитие связи

Представьте себе ситуацию: у человека есть информация, и он её может отправить в виде шифра по кабелю на другой конец земного шара за относительно непродолжительное время. В наши дни это всё воспринимается как норма, но такая возможность появилась у человечества ещё в середине XIX века, а если точнее — в 1859 году, когда Америку и Европу соединил Трансатлантический телеграфный кабель. Это стало первым крупным проектом в истории телекоммуникации, который вышел за границы государств, став первым шагом по пути глобализации.





Фото: прокладывание трансатлантического кабеля. 1858. Картина Р. Ч. Дадли

С тех пор многое изменилось, появилось множество новых технологий и способов передачи информации. Однако в основе всего, как в середине XIX века, лежит развитая система кабелей — телекоммуникация. Именно она обеспечивает доступность, качество и скорость передачи данных. «Оторваться от провода» в автономное плавание человечество смогло лишь с развитием телефонии.

«Телефония развивалась тремя этапами. Первый — это классический проводной телефон. Вторым этапом стало появление сотовых телефонов, что позволило «отвязать» человека от провода. Устройство связи стало во всех смыслах автономным и личным, владелец сам управляет происходящими в нём процессами. В дальнейшем время потребовало появления средств коллективной связи, с широким функционалом управления и автоматизации. Это и стало третьим этапом развития телефонии, которое ознаменовалось появлением виртуальных автоматических телефонных станций, IP-телефонии», — рассказал Сергей Тульчинский.



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Внедрение интернет-технологий в телефонию сняло географические ограничения, а возможности автоматизации значительно расширили функционал привычного телефона.

По ту сторону изгороди

Что же ждёт телекоммуникационные технологии дальше, или мы достигли определённого предела возможностей? Если сравнить нынешнюю ситуацию с автомобилестроением, то мы находимся на этапе, когда изобретено всё необходимое: условные четыре колеса, двигатель, механизм управления и кузов. Дальше идёт наполнение периферийными технологиями. В случае телекоммуникации — первыми на очереди идут роботизация, дальнейшее развитие облачных решений и внедрение искусственного интеллекта.



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«В роботизации, конечно, есть определённые ограничения. В первую очередь — ограничения технологий. Например, когда ты разговариваешь с роботом и понимаешь, что по ту сторону трубки не человек, а он, в свою очередь, оперирует алгоритмами и не всегда понимает контекст ситуации. И все же технологии идут вперёд. Мы и сами используем в наших сервисах роботизированные речевые модули. Задача стоит сделать их более человечными, более комфортными и полезными. Если роботу что-то непонятно, то он переводит вопрос на живого оператора. Нашлось даже место юмору. На случай, если клиент понимает, что ведёт общение с роботом и задаёт соответствующий вопрос, то получает ответ: «да, вы меня раскрыли, только никому не говорите, а то меня отключат от системы», или что-то подобное», — поделился Сергей Тульчинский.

Что касается облачной телефонии, ставшей третьим этапом в развитии телефонной связи, то со временем она перестала быть самоцелью, став одним из базовых элементов, которые помогают в развитии бизнеса на фронте маркетинга и рекламы и даже являются основой для создания целого рынка.

«Можно сказать, что мы стоим на пороге создания нового сегмента рынка — маркетинговых технологий. Это всё, что связано с анализом рекламной активности организации, её вложений в рекламу. Сейчас предприниматель хочет понимать, на что тратится каждый рубль инвестиций и как он ему вернётся в виде конкретных покупок, конвертаций и прочее. Облачные технологии позволяют бизнесу собрать полную аналитику. Телефония сформирует детальную статистику звонков по разным параметрам, колл-трекинг определит рекламный источник, откуда к вам пришел клиент, запишет разговоры с операторами для контроля качества обслуживания. Можно настраивать переадресацию на конкретного специалиста или подключать к системе мобильные номера. Получается, что один цифровой продукт, создававшийся изначально под решение конкретных задач телекоммуникации, может стать базой, вокруг которой вырастает целая экосистема сервисов», — рассказал Сергей Тульчинский.

Другим направлением развития технологий является искусственный интеллект, который за последние пару лет совершил невероятный скачок, открыв множество новых возможностей.

Также искусственный интеллект на практике может применяться, например, в системах видеонаблюдения.



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«Сейчас есть все возможности к базовой функции видеонаблюдения добавлять дополнительные: с помощью ИИ можно анализировать перемещение покупателей по магазину и устанавливать, каким витринам уделяется больше всего внимания, или изменить время работы магазина, проанализировав потоки, и затем установить самый оптимальный режим. Также можно определить зоны, закрытые для посещения, и в случае прохождения туда посторонних алгоритм будет подавать сигнал диспетчеру. Система сможет идентифицировать пол и возраст посетителей, эти данные используются в том числе для планирования будущих маркетинговых кампаний. Искусственный интеллект даёт неограниченные возможности, вопрос лишь в правильности применения и готовности ими пользоваться», — рассказал Сергей Тульчинский.

5G и готовность человека к прогрессу

Сейчас в мире правит балом стандарт беспроводной интернет-связи 4G. Его вполне достаточно для рядовых пользователей смартфонов, однако призрак всё же бродит по миру, призрак стандарта 5G. Что он может дать мечтающему о нём человечеству?

В первую очередь, это возможность внедрения так называемого «интернета вещей», который обеспечит связь между различными устройствами как бытовыми — холодильники, видеокамеры, гаджеты «умных домов», — так и инфраструктурными, например, датчиками дорожного движения, светофорами, инфраструктурой «умных городов» и сетей беспилотного транспорта. Высокопропускная способность 5G в данном случае ускорит передачу данных и сократит время отклика. Но у всего есть подводные камни, и в данном случае такой камень — целесообразность широкого внедрения этой технологии в Удмуртии.



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«5G — это пока романтическая история. В реальности на сегодняшний день стоит задача протянуть оптоволокно и обеспечить доступ к 4G для всех населённых пунктов Удмуртии. Кроме того, надо учитывать, что это новое поколение связи — сугубо городская технология, потому что требует особой телеком-инфраструктуры, плотного размещения базовых станций. Нам видится, что серьёзный прорыв, если говорить про мобильные и беспроводные технологии, будет уже на технологиях 6G и дальше. А если говорить вообще про мир IT и телекоммуникаций в целом, то он движется в сторону не технологий как самоцели, а выстраивания за счёт них, работающих экосистем», — сказал эксперт.

По большому счёту, возможности 4G ещё не освоены до конца, чтобы говорить о полном переходе на следующий стандарт беспроводной связи. К тому же, дальнейшее развитие прямо зависит от потребностей общества и бизнеса, а также возможностей это всё освоить и внедрить.



Фото: «Ростелеком»

По словам Сергея Тульчинского, сейчас IT и телекоммуникация сильно перемешались и будущее за их симбиозом. Если телеком-технологии, как уже писалось выше, обеспечивают доступность, качество и скорость передачи информации, то IT создают набор сервисов, составляющих экосистемы. Технологии в данном случае, помимо потребностей бизнеса и общества, формируют также и готовность принять те или иные продукты.



«Какие-то производственные задачи ИИ уже может взять на себя, в цехах по всему миру все чаще внедряются роботы, но люди пока не готовы доверить виртуальному разуму социально важные полномочия. Например, системы принятия решений. Этот функционал люди оставляют за собой. ИИ стремительно обучается, но он не совершенен. Но вот уже где-то ездят беспилотные автомобили, курсируют роботы-доставщики. В целом, прогресс неумолимо движется в сторону всесторонней автоматизации. Ограничения в технологиях преодолимы», — подытожил Сергей Тульчинский.

Подводя черту, можно сказать, что прогресс состоит из мечты и тяжёлой работы «на земле». На прогресс телекоммуникации работали все: и создавший первый электромагнитный телеграф российский учёный Павел Шиллинг, и моряки, прокладывавшие первый Трансатлантический кабель, программисты, создающие интернет-сервисы, и рабочие, обслуживающие интернет-кабели, чтобы те сервисы могли бесперебойно работать.

Можно притормозить общественный прогресс, но прогресс технологий остановить невозможно. Мы, кто звонил родственникам по дисковому телефону, вполне можем застать появление «умных городов» и массового беспилотного транспорта. Как пел классик: «Надо только подождать».