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Украинские военные убили корреспондента «Известий» Семена Еремина

14:58, 20 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Украинские военные убили корреспондента «Известий» Семена Еремина
14:58, 20 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
289
0
#спецоперация\n#СВО\n#нападение\n#гибель человека\n#трагедия\n#общество\n#СМИ\n#военные\n#журналисты
Фото: t.me/RVvoenkor
289
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Журналист получил смертельное ранение  при подготовке репортажа.

Приютное. Запорожская область. В зоне проведения спецоперации погиб российский военкор Семен Еремин. Трагедия произошла 19 апреля во время съемок репортажа, пишут «Известия» — газета, в которой работал журналист.

Военкор получил смертельное ранение при атаке FPV-дрона, запущенного украинскими военными. В Следственном комитете России заявили, что установят всех причастных к гибели корреспондента.

Семену Еремину было 42 года. Он окончил Ставропольский госуниверситет по специальностям «Журналистика» и «Юриспруденция». Работал корреспондентом «5 канала» и «Известий», в том числе в зоне СВО с февраля 2022 года. Снимал репортажи из освобожденных городов – Волновахи, Мариуполья, Марьинки, а также с передовой. Был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

14:58, 20 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
289
0
#спецоперация\n#СВО\n#нападение\n#гибель человека\n#трагедия\n#общество\n#СМИ\n#военные\n#журналисты