Украинские военные убили корреспондента «Известий» Семена Еремина

Приютное. Запорожская область. В зоне проведения спецоперации погиб российский военкор Семен Еремин. Трагедия произошла 19 апреля во время съемок репортажа, пишут «Известия» — газета, в которой работал журналист.

Военкор получил смертельное ранение при атаке FPV-дрона, запущенного украинскими военными. В Следственном комитете России заявили, что установят всех причастных к гибели корреспондента.

Семену Еремину было 42 года. Он окончил Ставропольский госуниверситет по специальностям «Журналистика» и «Юриспруденция». Работал корреспондентом «5 канала» и «Известий», в том числе в зоне СВО с февраля 2022 года. Снимал репортажи из освобожденных городов – Волновахи, Мариуполья, Марьинки, а также с передовой. Был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.