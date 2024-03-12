Профессионал на работе и в материнстве

В свои 42 года Татьяна Юрьевна является мамой четырёх детей — трёх девочек и мальчика. Дочери являются старшими сестрами — им 22 года, 14 лет и два года. А самый младший член семьи родился в 2023 году. Признается, что многие девушки волнуются перед родами, и, несмотря на свои знания и опыт, Татьяна Гуменникова тоже волновалась.



«Первый раз, конечно, идти рожать страшно. Ты идёшь в неведении, не понимаешь ничего. И после первых родов думаешь, что больше рожать не будешь, но потом боль проходит и забывается. Когда берёшь своего ребенка на руки, тогда вообще забываешь обо всем», — поделилась Татьяна Гуменникова.



Также жизненный опыт помог ещё больше налаживать связь с пациентками. Испытав всё на себе, наша героиня уже может давать более подробные ответы на вопросы будущих матерей.



«Опыт дает о себе знать, и, здорово, что я могу помочь беременным девушкам преодолеть страх», — заявляет Татьяна Гуменникова.



Она рассказала, что очень хочет, чтобы кто-то из её детей также посвятил свою профессиональную деятельность медицине. Самая старшая дочь уже окончила Удмуртский государственный аграрный университет и работает, а 14-летняя дочка учится в 8 классе и не собирается идти в медицину. Татьяна Гуменникова поделилась, что её младшая дочь родилась в день акушер-гинеколога — 15 июля, и, возможно, это является знаком, но загадывать пока рано.