Профессионал на работе и в материнстве
Важная профессия — акушерка
Важная профессия — акушерка
Екатерина Сентемова
журналист
12 марта 2024
12 марта 2024
Источник: elements.envato.com (1559kip)
Рождение ребёнка — особенный момент в жизни женщины. Очень важно, чтобы на всём протяжении беременности её сопровождали грамотные специалисты.
Акушерство — это область медицины, которая посвящена вопросам врачебной помощи при беременности, родах и в послеродовой период. Всю беременность пациентку ведёт акушер-гинеколог, а помогает ему средний медработник — акушер или акушерка. Именно эти специалисты делают всё для комфорта женщин.
Узнать об этой профессии больше «Сусанину» помогла акушерка гинекологического кабинета Шарканской районной больницы Гуменникова Татьяна Юрьевна. Она является не только отличным специалистом, но и многодетной матерью.
Напомним, что 2024 год в России объявлен Годом семьи.
Акушерство — это область медицины, которая посвящена вопросам врачебной помощи при беременности, родах и в послеродовой период. Всю беременность пациентку ведёт акушер-гинеколог, а помогает ему средний медработник — акушер или акушерка. Именно эти специалисты делают всё для комфорта женщин.
Узнать об этой профессии больше «Сусанину» помогла акушерка гинекологического кабинета Шарканской районной больницы Гуменникова Татьяна Юрьевна. Она является не только отличным специалистом, но и многодетной матерью.
Напомним, что 2024 год в России объявлен Годом семьи.
Учёба
Источник: unsplash.com (Nhia Moua)
Татьяна Гуменникова рассказала, что в детстве часто болела, и ей на выручку постоянно приходила двоюродная тётя, которая работала старшей медсестрой. Она помогала с лекарствами, ставила уколы и капельницы и всегда была готова прийти на помощь. В результате тётя стала авторитетом для маленькой девочки.
В старших классах, когда нужно было решать, куда поступать, вместе с родственниками Татьяна Гуменникова решила, что в семье должен быть врач. Отучившись, она смогла бы также заботиться о своих родных, как это делала её тётя.
С тех пор Татьяна Гуменникова ни разу не пожалела о своём решении, ведь она чувствует себя нужной и полезной.
В старших классах, когда нужно было решать, куда поступать, вместе с родственниками Татьяна Гуменникова решила, что в семье должен быть врач. Отучившись, она смогла бы также заботиться о своих родных, как это делала её тётя.
С тех пор Татьяна Гуменникова ни разу не пожалела о своём решении, ведь она чувствует себя нужной и полезной.
РАБОТА
Источник: elements.envato.com (Lobachad)
После окончания обучения на акушера с 2004 года Татьяна Гуменникова работала в смотровом кабинете, а в 2012 году перешла в женскую консультацию в Шаркане. С тех пор она уже 12 лет работает в смотровом гинекологическом кабинете.
Акушерка закреплена за определенным врачом и работает с ним в паре. Татьяна Гуменникова подготавливает кабинет к приему пациентов, помогает проводить все процедуры, выписывает рецепты и направления на обследования. Также она ведёт подготовку к малым операциям, процедуре УЗИ и участвует в патронаже беременных. В среднем в день акушерка вместе с врачом принимают около 30 пациенток.
В 2014 году в Шарканской районной больнице закрыли роддом, поэтому местные жительницы предродовую подготовку проходят в местном медучреждении, а на роды обычно едут в Воткинск и Ижевск. После рождения ребёнка пациентки также приходят на проверку к своему врачу в Шаркане.
Любая акушерка близко взаимодействует с пациентами. Она помогает во время процедур, подготавливает женщину к родам и даже выступает в роли психолога.
Иногда приходится усмирять страх, истерики и давать поддержку.
Акушерка закреплена за определенным врачом и работает с ним в паре. Татьяна Гуменникова подготавливает кабинет к приему пациентов, помогает проводить все процедуры, выписывает рецепты и направления на обследования. Также она ведёт подготовку к малым операциям, процедуре УЗИ и участвует в патронаже беременных. В среднем в день акушерка вместе с врачом принимают около 30 пациенток.
В 2014 году в Шарканской районной больнице закрыли роддом, поэтому местные жительницы предродовую подготовку проходят в местном медучреждении, а на роды обычно едут в Воткинск и Ижевск. После рождения ребёнка пациентки также приходят на проверку к своему врачу в Шаркане.
Любая акушерка близко взаимодействует с пациентами. Она помогает во время процедур, подготавливает женщину к родам и даже выступает в роли психолога.
Иногда приходится усмирять страх, истерики и давать поддержку.
«Без поддержки никогда не обходится. Женщину нужно подготовить, потому что не все беременные готовы выходить беременность и вообще не все её планировали. Бывает, что кто-то хочет совершить аборт, и тогда разговариваешь с ней об этом», — рассказала Татьяна Юрьевна.
Источник: unsplash.com (freestocks)
Она поделилась, что иногда, когда приводит девушкам примеры успешных матерей или даже рассказывает о себе, поскольку является многодетной матерью, беременные начинают задумываться о сохранении плода. Также важную роль может сыграть поддержка от государства. В результате некоторые пациентки прислушиваются и меняют свое решение.
«У меня сложная, тяжёлая работа, иногда задумываюсь об этом, а потом думаю: ну где я интересней работу найду? А тут села, и на одном дыхании весь день прошёл», — поделилась Татьяна Гуменникова.
Она рассказала, что, несмотря на все сложности, любит своё дело. Особенно ей нравится видеть людей, у которых спустя долгое время получается завести ребенка. Иногда им в этом помогает экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО).
«Мне очень нравится, когда женщины подготовились к беременности, у них получилось зачать, выносить и родить ребенка. Каждый раз я за них очень радуюсь», — рассказала Татьяна Гуменникова.
Она помогает пациенткам подготовиться к процедуре ЭКО, сдать все анализы и быть полностью готовой к рождению ребенка. Татьяна Юрьевна рассказала, что подготовка не сильно отличается, чем при планировании обычной беременности, просто нужно сдать больше анализов.
За время своего трудового стажа Татьяна Гуменникова не встречала случаи сложных беременностей.
«У меня сложная, тяжёлая работа, иногда задумываюсь об этом, а потом думаю: ну где я интересней работу найду? А тут села, и на одном дыхании весь день прошёл», — поделилась Татьяна Гуменникова.
Она рассказала, что, несмотря на все сложности, любит своё дело. Особенно ей нравится видеть людей, у которых спустя долгое время получается завести ребенка. Иногда им в этом помогает экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО).
«Мне очень нравится, когда женщины подготовились к беременности, у них получилось зачать, выносить и родить ребенка. Каждый раз я за них очень радуюсь», — рассказала Татьяна Гуменникова.
Она помогает пациенткам подготовиться к процедуре ЭКО, сдать все анализы и быть полностью готовой к рождению ребенка. Татьяна Юрьевна рассказала, что подготовка не сильно отличается, чем при планировании обычной беременности, просто нужно сдать больше анализов.
За время своего трудового стажа Татьяна Гуменникова не встречала случаи сложных беременностей.
«Работа как работа, если что-то не умеем — учимся, если что-то не получается один раз, то получается в следующий раз. У меня очень хороший доктор, он все объяснит и скажет, если что-то не так», — поделилась Татьяна Гуменникова.
Источник: elements.envato.com (fentonroma)
Она отметила, что иногда что-то новое узнает и от пациенток. Многие девушки тщательно готовятся к беременности, читают много информации и посещают разные курсы. Они осознанно идут на этот шаг, поэтому стараются как можно больше узнать о новой для себя стороне жизни.
Некоторые женщины специально ездят на роды в крупные города или даже выезжают за границу в поиске лучших докторов. Но медицина развивается, и сейчас в регионах также работают отличные специалисты. Татьяна Гуменникова рассказала, что была в Перинатальном центре Ижевска и Воткинском роддоме, где познакомилась с отличным медперсоналом.
Будучи многодетной матерью, она отметила, что два раза рожала в Шаркане, и ей было спокойнее, что она находится в родном селе. А другие два раза, после закрытия роддома, она ездила в Воткинск.
«Конечно, в первый раз для меня было шоком рожать не в своих стенах, а во второй раз мне очень понравилось. Понравилось, как наблюдали, какими внимательными были акушер-гинекологи и акушерки, а также были замечательные детские медсёстры», — заявила Татьяна Гуменникова.
Некоторые женщины специально ездят на роды в крупные города или даже выезжают за границу в поиске лучших докторов. Но медицина развивается, и сейчас в регионах также работают отличные специалисты. Татьяна Гуменникова рассказала, что была в Перинатальном центре Ижевска и Воткинском роддоме, где познакомилась с отличным медперсоналом.
Будучи многодетной матерью, она отметила, что два раза рожала в Шаркане, и ей было спокойнее, что она находится в родном селе. А другие два раза, после закрытия роддома, она ездила в Воткинск.
«Конечно, в первый раз для меня было шоком рожать не в своих стенах, а во второй раз мне очень понравилось. Понравилось, как наблюдали, какими внимательными были акушер-гинекологи и акушерки, а также были замечательные детские медсёстры», — заявила Татьяна Гуменникова.
Семья
Источник: Татьяна Гуменникова
В свои 42 года Татьяна Юрьевна является мамой четырёх детей — трёх девочек и мальчика. Дочери являются старшими сестрами — им 22 года, 14 лет и два года. А самый младший член семьи родился в 2023 году. Признается, что многие девушки волнуются перед родами, и, несмотря на свои знания и опыт, Татьяна Гуменникова тоже волновалась.
«Первый раз, конечно, идти рожать страшно. Ты идёшь в неведении, не понимаешь ничего. И после первых родов думаешь, что больше рожать не будешь, но потом боль проходит и забывается. Когда берёшь своего ребенка на руки, тогда вообще забываешь обо всем», — поделилась Татьяна Гуменникова.
Также жизненный опыт помог ещё больше налаживать связь с пациентками. Испытав всё на себе, наша героиня уже может давать более подробные ответы на вопросы будущих матерей.
«Опыт дает о себе знать, и, здорово, что я могу помочь беременным девушкам преодолеть страх», — заявляет Татьяна Гуменникова.
Она рассказала, что очень хочет, чтобы кто-то из её детей также посвятил свою профессиональную деятельность медицине. Самая старшая дочь уже окончила Удмуртский государственный аграрный университет и работает, а 14-летняя дочка учится в 8 классе и не собирается идти в медицину. Татьяна Гуменникова поделилась, что её младшая дочь родилась в день акушер-гинеколога — 15 июля, и, возможно, это является знаком, но загадывать пока рано.
«Первый раз, конечно, идти рожать страшно. Ты идёшь в неведении, не понимаешь ничего. И после первых родов думаешь, что больше рожать не будешь, но потом боль проходит и забывается. Когда берёшь своего ребенка на руки, тогда вообще забываешь обо всем», — поделилась Татьяна Гуменникова.
Также жизненный опыт помог ещё больше налаживать связь с пациентками. Испытав всё на себе, наша героиня уже может давать более подробные ответы на вопросы будущих матерей.
«Опыт дает о себе знать, и, здорово, что я могу помочь беременным девушкам преодолеть страх», — заявляет Татьяна Гуменникова.
Она рассказала, что очень хочет, чтобы кто-то из её детей также посвятил свою профессиональную деятельность медицине. Самая старшая дочь уже окончила Удмуртский государственный аграрный университет и работает, а 14-летняя дочка учится в 8 классе и не собирается идти в медицину. Татьяна Гуменникова поделилась, что её младшая дочь родилась в день акушер-гинеколога — 15 июля, и, возможно, это является знаком, но загадывать пока рано.
ПОДДЕРЖКА
Источник: elements.envato.com (svitlanah)
Государство поддерживает врачей и старается развивать медицинскую отрасль в стране. В Удмуртии постоянно проводят ремонты больниц и закупают для медорганизаций новое оборудование. К примеру, в 2023 году в Шарканскую районную больницу поступил новый аппарат УЗИ. Татьяна Гуменникова отметила, что это оборудование очень помогает в работе, так как она вместе со своим врачом также проводит процедуру УЗИ.
А ей, как многодетной матери, положены льготы. Помимо материнского капитала, Татьяне Гуменниковой выплатили часть денег для закрытия ипотеки, предоставляют скидку 30% на оплату жилищно-коммунальных услуг, а также для многодетной семьи предусмотрены налоговые льготы. Помимо этого, она может получить лекарства для лечения детей до 3-х лет бесплатно.
Напомним, с 1 февраля 2024 года размер маткапитала вырос — за рождение первого ребёнка жители Удмуртии получат 630,4 тыс. рублей, за второго — 833 тыс. рублей. Таким образом, родителям, которые получили выплату при рождении первого ребенка, положена доплата в размере более 200 тыс. рублей.
29 февраля 2024 года в своем ежегодном послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин выступил с предложением продлить действие программы материнского капитала. Этот проект был рассчитан до 2026 года, и глава государства считает, что маткапитал нужно продолжить выплачивать как минимум до 2030 года.
«Поддержка семей с детьми — наш фундаментальный нравственный выбор. Большая многодетная семья должна стать нормой, философией жизни общества, ориентиром всей государственной стратегии», — заявил президент.
А ей, как многодетной матери, положены льготы. Помимо материнского капитала, Татьяне Гуменниковой выплатили часть денег для закрытия ипотеки, предоставляют скидку 30% на оплату жилищно-коммунальных услуг, а также для многодетной семьи предусмотрены налоговые льготы. Помимо этого, она может получить лекарства для лечения детей до 3-х лет бесплатно.
Напомним, с 1 февраля 2024 года размер маткапитала вырос — за рождение первого ребёнка жители Удмуртии получат 630,4 тыс. рублей, за второго — 833 тыс. рублей. Таким образом, родителям, которые получили выплату при рождении первого ребенка, положена доплата в размере более 200 тыс. рублей.
29 февраля 2024 года в своем ежегодном послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин выступил с предложением продлить действие программы материнского капитала. Этот проект был рассчитан до 2026 года, и глава государства считает, что маткапитал нужно продолжить выплачивать как минимум до 2030 года.
«Поддержка семей с детьми — наш фундаментальный нравственный выбор. Большая многодетная семья должна стать нормой, философией жизни общества, ориентиром всей государственной стратегии», — заявил президент.