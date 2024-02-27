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Ижевский завод пластмасс: изолон в каждый дом Лонгрид СЭГЗ: на земле, на воде и в воздухе Лонгрид Семейное дело Лонгрид

Ижевский завод пластмасс: изолон в каждый дом

Информационное агентство «Сусанин» продолжает рассказ о флагманах промышленности Удмуртии и России в рамках проекта «Удмуртия ЗАВОДит» (6+). Наши новые гости — руководители и сотрудники акционерного общества «Ижевский завод пластмасс».

Источник: АО «Ижевский завод пластмасс»

Андрей Поносов
журналист
27 февраля 2024

От фундамента до высоких технологий

Ижевский завод пластмасс был образован в 1972 году решением Совета министров СССР под эгидой Министерства химической промышленности для обеспечения нужд автомобильной промышленности страны и на старте выпускал в основном детали отделки салонов отечественных автомобилей из полужестких и эластичных пенополиуретанов.

За свою более чем полувековую историю Ижевский завод пластмасс стал самостоятельным предприятием, наладив выпуск огромного ассортимента полимеров, используемых в строительстве, авто- и машиностроении, медицине, производстве одежды и обуви, спортивных товаров, коммунальном хозяйстве, нефтегазовом комплексе и многих других отраслях. В конце концов, каждый, кто хоть раз затевал ремонт в своей квартире, слышал о материале, выпускаемом в Ижевске под маркой «ИЗОЛОН». Сегодня этот вспененный полиэтилен различной толщины и плотности практически незаменим благодаря своим высоким качествам по тепловой, шумовой, гидро- и пароизоляции.

Работа с заделом на будущее
История завода пластмасс началась 31 мая 1972 года, когда было принято правительственное решение о строительстве и организации комплекса цехов по обеспечению Ижевского автозавода необходимыми деталями из полимеров для выпуска автомобилей Москвич - 412 и ИЖ-2125.
Всего рассматривали три площадки для строительства, выбор пал на большой овраг рядом с территорией автозавода, где и был заложен первый камень будущего предприятия.

Источник: АО «Ижевский завод пластмасс»

В 1975 году начался выпуск первых деталей отделки салона автомобилей из интегрального и полужесткого пенополиуретанов. В 1976 году было запущено и первое производство на основной площадке — выпуск подушек сидений из эластичного пенополиуретана горячего формования.


Владимир Семенов
бывший главный технолог Ижевского завода пластмасс
На тот момент технологией производства пенополиуретанов в стране владели только Сызранский завод пластмасс и, отчасти, московский АЗЛК.
В дальнейшем, используя накопившийся опыт и знания, силами завода пластмасс было организовано производство подушек сидений из интегрального эластичного пенополиуретана для электрокаров и производство мебельных подушек, которые находили применение как в Ижевске, так и в других регионах.

Источник: АО «Ижевский завод пластмасс», ГОСКАТОЛОГ.РФ»

Прогресс — дело тонкое
Не секрет, что Советский Союз абсолютно не стеснялся, как гигантский пылесос, для развития своей огромной промышленности выкачивать со всего мира передовые технологии и технику. За хорошие деньги, конечно. Так было и в 20-е годы, на заре становления советской власти, так продолжалось и в 70-80-е, когда уже было объявлено о построении развитого социализма.

Источник: АО «Ижевский завод пластмасс»

В разное время в оснащении и развитии Ижевского завода пластмасс наряду с отечественными проектировщиками, инженерами, химиками, технологами принимали участие специалисты из разных стран, причем, не всегда, как бы мы сейчас сказали, дружественных к СССР: Италии, Польши, ФРГ, Венгрии, Японии. Об этом вспоминает инженер по ремонту Валерий Мерзляков , который в начале 80-х с группой молодых специалистов ИЗП побывал на стажировке в Венгрии.


Валерий Мерзляков
Инженер по ремонту
Помимо автомобильных компонентов из пенополиуретана, Ижевский завод пластмасс занимался производством различных изделий из пластмасс, выпуск которых активно развивается после ввода в эксплуатацию 46 литьевых машин польского, немецкого и отечественного производства. В 1983 году в эксплуатацию были введены ещё 245 литьевых машин, линия по изготовлению полиэтиленовой пленки, мешков и упаковочной ленты.

Наш литьевой цех считался самым крупным на территории СССР, его коллектив составлял порядка 400 человек, большинство были молодые люди до 30 лет. На заводе пластмасс в целом тогда работало около полутора тысяч сотрудников. Не один десяток семейных пар образовалось тогда на предприятии.
Номенклатура Ижевского завода пластмасс в те годы была всеобъемлющей — от изделий для стратегических отраслей до бытовой утвари. Завод производил комплектующие для автомобилей Москвич-412 и Ода-2126, детали для мотоциклов Иж, компоненты для автомата Калашникова, комбайнов Дон и множества других изделий и агрегатов, выпускаемых в СССР.

Стабильно высоким спросом пользовались и товары народного потребления, более 50 наименований которых выпускалось на ИЗП. Это и крышки для банок, емкости для сыпучих продуктов, различные вёдра и тазы, горшки для цветов, детские игрушки.
Броня крепка!
Важным этапом развития завода стало начало выпуска полиуретановых эластомеров в начале 1980-х годов. Эта продукция сразу начала активно использоваться в военной технике, в частности, для защиты танков и их экипажа, когда из полиуретана выполнялись навесные элементы, которые в дальнейшем размещались на лобовой части башни боевой машины, рассказал еще один ветеран предприятия, заместитель главного технолога Сергей Белан.


Сергей Белан
Заместитель главного технолога Ижевского завода пластмасс
Сотрудникам данного направления наиболее напряженно пришлось работать в годы войны в Афганистане. Также был налажен выпуск полиуретановых жилетов, защищающих личный состав от различных поражающих воздействий.

Источник: АО «Ижевский завод пластмасс»

В 1990-е годы в связи с конверсией заказов на продукцию для военных нужд стало меньше, однако полиуретановые эластомеры нашли применение в самых разных отраслях промышленности. Сегодня возможности нашего предприятия позволяют производить до 300 тонн в год изделий из полиуретановых эластомеров.

Источник: АО «Ижевский завод пластмасс»

К слову, без полиуретановых эластомеров и сегодня не может обойтись оборонная промышленность. Одним из крупных заказчиков изделий из этого материала Ижевского завода пластмасс является Уралвагонзавод, основной производитель бронетехники в России. Работа по выпуску продукции в рамках государственного оборонного заказа строится без перерыва, без остановок. Изделия принимает военная приемка. К ним применяется очень жесткий контроль как со стороны цеха, так и со стороны отдела качества и представителей заказчика.
Но вернемся к истории.
Как появился легендарный изолон
К концу 70-х годов в СССР появилась потребность в новых теплоизоляционных материалах, которые соответствовали бы зарубежным аналогам. Особую нужду в такой изоляции ощущал Бакинский завод бытовых кондиционеров, который регулярно обращался в Министерство химической промышленности СССР по этому поводу.

В связи с этим, в 1981 году Министерством был заключен контракт на поставку оборудования и соответствующей технологии с фирмой - разработчиком метода производства радиационно сшитого пенополиэтилена - японской Сэкисуи Кемикал.


Владимир Семенов
бывший главный технолог Ижевского завода пластмасс
Первоначально планировалось разместить оборудование в Белгороде, но по ряду причин от этого месторасположения отказались, и выбор пал на Ижевский завод пластмасс, где как раз заканчивалось строительство корпуса под гальваническую и вакуумную металлизацию пластмасс, от которой в связи с выходом из моды блестящих деталей отделки салона автомобилей отказывался автозавод.

Источник: АО «Ижевский завод пластмасс»

Новый корпус превосходно подошел под размещение японского оборудования. Ускоритель электронов Аврора-5 был поставлен Ленинградским научно — исследовательским институтом электрофизической аппаратуры. Затем под руководством японских специалистов было проведено обучение сотрудников, освоено несколько основных марок физически сшитого пенополиэтилена.

Поначалу основной объём выпускаемой продукции уходил на нужды Бакинского завода кондиционеров и Кировского завода в Ленинграде — для теплоизоляции кабины тракторов К-700.

Изолон — уникальный и доступный

Источник: АО «Ижевский завод пластмасс»

По словам исполнительного директора Ижевского завода пластмасс Константина Архипова, основным видом продукции для предприятия сегодня является вспененный полиэтилен. ИЗП является единственным производством в России и странах СНГ, кто владеет всеми технологиями производства и переработки данного материала. Завод выпускает как простые, несшитые, так и сложные, физически и химически сшитые пены.

Источник: АО «Ижевский завод пластмасс»

Основной объем продаж приходится на дилеров, однако продукцию ИЗП можно найти и на основных маркетплейсах: OZON, Wildberries, Яндекс Маркет, СберМаркет, а также в крупных торговых сетях в разделах «Строительство и отделка», «Спорт и туризм».


Константин Архипов
исполнительный директор Ижевского завода пластмасс
Предприятие на протяжении последних лет активно работает с крупными строительными компаниями России, для которых изготавливает продукцию в различных форматах намотки, будь то подложка под напольные покрытия или небольшая клейкая лента на вспененной основе.

Сегодня наша продукция поставляется во все страны СНГ, а также в Турцию. Особенно активно работаем с белорусскими партнерами.

Источник: АО «Ижевский завод пластмасс»

Ижевский завод пластмасс участвует и в федеральных программах повышения производительности труда и внедрения принципов бережливого производства, реализуемых в рамках инициированного президентом России нацпроекта «Производительность труда». Так, за счет перехода на четырехценовую категорию оплаты за электроэнергию только в 2023 году предприятию удалось сэкономить на расходах за электропотребление более 2,7 миллионов рублей.
Играем в одной команде
Несмотря на солидный возраст, Ижевскому заводу пластмасс есть к чему стремиться и что развивать. И это понимают все сотрудники предприятия, тем более что многие из них проработали здесь не один десяток лет и освоили уже по несколько профессий.
Как рассказал директор по персоналу и общим вопросам Сергей Виноградов, на предприятии действует система непрерывного образования и повышения квалификации работников, что помогает решать вопросы качества продукции и безукоризненного выполнения заказов потребителей. Также в это положение входит система наставничества, ежегодные соревнования «Лучший по профессии» с соответствующим поощрением участников и победителей, аттестация специалистов, работающих с личным клеймом.

Источник: АО «Ижевский завод пластмасс»


Сергей Виноградов
директор по персоналу и общим вопросам
Социальная защищенность работников на Ижевском заводе пластмасс регулируется не только рамками трудового законодательства, но и решениями постоянно работающей социальной комиссии. Она помогает решать проблемы работников, которые порой находятся в сложных жизненных ситуациях.

Кроме того, урегулирование вопросов между сотрудниками и администрацией предприятия осуществляется с помощью коллективного договора, который ежегодно пересматривается и обновляется в сторону улучшения условий работы наших трудящихся и защиты их интересов.

Источник: АО «Ижевский завод пластмасс»

На заводе организован современный здравпункт для оказания первичной медицинской помощи. Здесь сотрудники предприятия могут пройти вакцинацию, измерить артериальное давление, пройти электрокардиографию, физиотерапию, получить консультацию терапевта с получением при необходимости и наличии показаний листа нетрудоспособности.
Только вперед!
Ижевский завод пластмасс по-прежнему не стоит на месте, активно развивается, растет и крепнет. Происходит запуск нового оборудования по производству физически сшитого пенополиэтилена, благодаря этому происходит увеличение объемов производства, нацеленное на удовлетворение растущего спроса. ИЗП выпускает весомый объем продукции под торговыми марками крупнейших строительных компаний, компаний по производству отделочных материалов, поставщиков автомобильных заводов, для нужд крупных переработчиков.

Источник: АО «Ижевский завод пластмасс»

При помощи новейшего оборудования ведутся опытные работы по изготовлению уникальных ультратонких марок сшитого пенополиэтилена толщиной от 0,3 мм для их дальнейшего использования в микроэлектронике, флексопечати и других высокотехнологичных областях.


Виталий Федоров
председатель совета директоров Ижевского завода пластмасс
Современные технологии, высококвалифицированный персонал и потребность рынка в эффективных материалах позволили нашему предприятию разработать принципиально новый вид вспененного полиэтилена под торговой маркой NOLOSI. Его свойства и физико-механические показатели в лучшую сторону отличаются от пенополиэтилена ISOLON, за счёт чего открываются новые области применения и возможности для продукции Ижевского завода пластмасс.


Автор материала: Андрей Поносов
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