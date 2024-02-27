Ижевский завод пластмасс: изолон в каждый дом
Источник: АО «Ижевский завод пластмасс»
27 февраля 2024
От фундамента до высоких технологий
Ижевский завод пластмасс был образован в 1972 году решением Совета министров СССР под эгидой Министерства химической промышленности для обеспечения нужд автомобильной промышленности страны и на старте выпускал в основном детали отделки салонов отечественных автомобилей из полужестких и эластичных пенополиуретанов.
Всего рассматривали три площадки для строительства, выбор пал на большой овраг рядом с территорией автозавода, где и был заложен первый камень будущего предприятия.
Источник: АО «Ижевский завод пластмасс»
В дальнейшем, используя накопившийся опыт и знания, силами завода пластмасс было организовано производство подушек сидений из интегрального эластичного пенополиуретана для электрокаров и производство мебельных подушек, которые находили применение как в Ижевске, так и в других регионах.
Источник: АО «Ижевский завод пластмасс», ГОСКАТОЛОГ.РФ»
Источник: АО «Ижевский завод пластмасс»
Наш литьевой цех считался самым крупным на территории СССР, его коллектив составлял порядка 400 человек, большинство были молодые люди до 30 лет. На заводе пластмасс в целом тогда работало около полутора тысяч сотрудников. Не один десяток семейных пар образовалось тогда на предприятии.
Стабильно высоким спросом пользовались и товары народного потребления, более 50 наименований которых выпускалось на ИЗП. Это и крышки для банок, емкости для сыпучих продуктов, различные вёдра и тазы, горшки для цветов, детские игрушки.
Источник: АО «Ижевский завод пластмасс»
Источник: АО «Ижевский завод пластмасс»
Но вернемся к истории.
В связи с этим, в 1981 году Министерством был заключен контракт на поставку оборудования и соответствующей технологии с фирмой - разработчиком метода производства радиационно сшитого пенополиэтилена - японской Сэкисуи Кемикал.
Источник: АО «Ижевский завод пластмасс»
Поначалу основной объём выпускаемой продукции уходил на нужды Бакинского завода кондиционеров и Кировского завода в Ленинграде — для теплоизоляции кабины тракторов К-700.
Источник: АО «Ижевский завод пластмасс»
Источник: АО «Ижевский завод пластмасс»
Сегодня наша продукция поставляется во все страны СНГ, а также в Турцию. Особенно активно работаем с белорусскими партнерами.
Источник: АО «Ижевский завод пластмасс»
Как рассказал директор по персоналу и общим вопросам Сергей Виноградов, на предприятии действует система непрерывного образования и повышения квалификации работников, что помогает решать вопросы качества продукции и безукоризненного выполнения заказов потребителей. Также в это положение входит система наставничества, ежегодные соревнования «Лучший по профессии» с соответствующим поощрением участников и победителей, аттестация специалистов, работающих с личным клеймом.
Источник: АО «Ижевский завод пластмасс»
Кроме того, урегулирование вопросов между сотрудниками и администрацией предприятия осуществляется с помощью коллективного договора, который ежегодно пересматривается и обновляется в сторону улучшения условий работы наших трудящихся и защиты их интересов.
Источник: АО «Ижевский завод пластмасс»
Источник: АО «Ижевский завод пластмасс»