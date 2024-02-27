Ижевский завод пластмасс: изолон в каждый дом

Несмотря на солидный возраст, Ижевскому заводу пластмасс есть к чему стремиться и что развивать. И это понимают все сотрудники предприятия, тем более что многие из них проработали здесь не один десяток лет и освоили уже по несколько профессий.

Как рассказал директор по персоналу и общим вопросам Сергей Виноградов, на предприятии действует система непрерывного образования и повышения квалификации работников, что помогает решать вопросы качества продукции и безукоризненного выполнения заказов потребителей. Также в это положение входит система наставничества, ежегодные соревнования «Лучший по профессии» с соответствующим поощрением участников и победителей, аттестация специалистов, работающих с личным клеймом.