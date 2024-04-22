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В Китае из-за потопа эвакуировали больше 80 тысяч человек

17:52, 22 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В Китае из-за потопа эвакуировали больше 80 тысяч человек
17:52, 22 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
1019
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#Китай\n#стихийное бедствие\n#ливни\n#ураган\n#оползень\n#эвакуация\n#потоп
Фото: pxhere.com
1019
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Наводнение в провинции Гуандун уже назвали сильнейшим за последние полвека.

Цзянвань. КНР. Более 83 тыс. жителей провинции Гуандун на юге Китая эвакуировали из-за наводнения. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Washington Post.

С 18 апреля в регионе идут дожди и бушуют ураганы. Это привело к переполнению рек и оползням в гористой местности. Отмечается, что без электричества остались не менее 1,16 млн домохозяйств, а более 1 тыс. школ временно закрыты. Кроме того, оползни прервали связь с поселком Цзянвань с населением около 3,6 тыс. человек. 

Наводнение уже назвали сильнейшим за последние 50 лет, говорится в статье.

Кстати, провинция Гуандун является одним из самых населенных и экономически развитых регионов Китая, здесь живут более 127 млн человек. Ущерб, нанесенный стихией Гуандуну, может отразиться на экономической стабильности всей КНР, пишет издание. 

17:52, 22 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
1019
0
#Китай\n#стихийное бедствие\n#ливни\n#ураган\n#оползень\n#эвакуация\n#потоп