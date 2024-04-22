В Китае из-за потопа эвакуировали больше 80 тысяч человек

Цзянвань. КНР. Более 83 тыс. жителей провинции Гуандун на юге Китая эвакуировали из-за наводнения. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Washington Post.

С 18 апреля в регионе идут дожди и бушуют ураганы. Это привело к переполнению рек и оползням в гористой местности. Отмечается, что без электричества остались не менее 1,16 млн домохозяйств, а более 1 тыс. школ временно закрыты. Кроме того, оползни прервали связь с поселком Цзянвань с населением около 3,6 тыс. человек.

Наводнение уже назвали сильнейшим за последние 50 лет, говорится в статье.

Кстати, провинция Гуандун является одним из самых населенных и экономически развитых регионов Китая, здесь живут более 127 млн человек. Ущерб, нанесенный стихией Гуандуну, может отразиться на экономической стабильности всей КНР, пишет издание.