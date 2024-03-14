На работе — коллеги, а дома — семья

В небольших населённых пунктах нередко случается, что члены одной семьи работают на одном предприятии. Такая трудовая династия есть и в селе Сюмси, где сразу четыре члена семьи работают на известном в республике предприятии дорожной отрасли — акционерном обществе «Удмуртавтодорстрой».



Отметим, что 2024 год является Годом семьи, поэтому такие трудовые династии получают особое восхищение.



Первой на это предприятие в 1993 году трудоустроилась Брагина Надежда Рудольфовна. Сначала девушка была бухгалтером по заработной плате, а сейчас она — бухгалтер по основным вопросам. В её руках находится вся финансовая составляющая Сюмсинского куста.



С 2015 года по 2021 год в «Удмуртавтодорстрое» работал её муж — Александр Михайлович. На должности водителя он ездил на снегоуборочной технике и на самосвалах, в которых возили срезаный асфальт и горячий асфальтобетон. Сейчас мужчина на пенсии, и, несмотря на недолгий период работы, воспоминания о дорожной отрасли остались хорошие. Александр Брагин отмечает, что работа в «Удмуртавтодорстрое» была интересной.



В 2014 году на предприятие устроилась дочь Надежды и Александра Брагиных Елена. По её словам, это получилось случайно. Девушка выучилась на экономиста и пришла в «Удмуртавтодорстрой» работать бухгалтером по заработной плате. В 2018 году Елену Карачёву перевели на должность экономиста. Имея диплом по этой специальности, она согласилась на предложение попробовать себя и занять освободившееся место.