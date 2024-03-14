На работе — коллеги, а дома — семья
В Сюмсинском районе на предприятии «Удмуртавтодорстрой» зародилась трудовая династия.
В Сюмсинском районе на предприятии «Удмуртавтодорстрой» зародилась трудовая династия.
Екатерина Сентемова
журналист
14 марта 2024
14 марта 2024
Источник: elements.envato.com (bilanol)
В небольших населённых пунктах нередко случается, что члены одной семьи работают на одном предприятии. Такая трудовая династия есть и в селе Сюмси, где сразу четыре члена семьи работают на известном в республике предприятии дорожной отрасли — акционерном обществе «Удмуртавтодорстрой».
Отметим, что 2024 год является Годом семьи, поэтому такие трудовые династии получают особое восхищение.
Первой на это предприятие в 1993 году трудоустроилась Брагина Надежда Рудольфовна. Сначала девушка была бухгалтером по заработной плате, а сейчас она — бухгалтер по основным вопросам. В её руках находится вся финансовая составляющая Сюмсинского куста.
С 2015 года по 2021 год в «Удмуртавтодорстрое» работал её муж — Александр Михайлович. На должности водителя он ездил на снегоуборочной технике и на самосвалах, в которых возили срезаный асфальт и горячий асфальтобетон. Сейчас мужчина на пенсии, и, несмотря на недолгий период работы, воспоминания о дорожной отрасли остались хорошие. Александр Брагин отмечает, что работа в «Удмуртавтодорстрое» была интересной.
В 2014 году на предприятие устроилась дочь Надежды и Александра Брагиных Елена. По её словам, это получилось случайно. Девушка выучилась на экономиста и пришла в «Удмуртавтодорстрой» работать бухгалтером по заработной плате. В 2018 году Елену Карачёву перевели на должность экономиста. Имея диплом по этой специальности, она согласилась на предложение попробовать себя и занять освободившееся место.
Отметим, что 2024 год является Годом семьи, поэтому такие трудовые династии получают особое восхищение.
Первой на это предприятие в 1993 году трудоустроилась Брагина Надежда Рудольфовна. Сначала девушка была бухгалтером по заработной плате, а сейчас она — бухгалтер по основным вопросам. В её руках находится вся финансовая составляющая Сюмсинского куста.
С 2015 года по 2021 год в «Удмуртавтодорстрое» работал её муж — Александр Михайлович. На должности водителя он ездил на снегоуборочной технике и на самосвалах, в которых возили срезаный асфальт и горячий асфальтобетон. Сейчас мужчина на пенсии, и, несмотря на недолгий период работы, воспоминания о дорожной отрасли остались хорошие. Александр Брагин отмечает, что работа в «Удмуртавтодорстрое» была интересной.
В 2014 году на предприятие устроилась дочь Надежды и Александра Брагиных Елена. По её словам, это получилось случайно. Девушка выучилась на экономиста и пришла в «Удмуртавтодорстрой» работать бухгалтером по заработной плате. В 2018 году Елену Карачёву перевели на должность экономиста. Имея диплом по этой специальности, она согласилась на предложение попробовать себя и занять освободившееся место.
«Я согласилась, но в итоге ушла от экономических вопросов и стала больше техническим работником. С экономики перешла в производство, и теперь я инженер по содержанию», — поделилась Елена Карачёва.
Источник: Елена Карачёва
Сейчас она занимается сдачей заказчику актов выполненных работ, ведёт исполнительную документацию и составляет сметы. Ещё она выезжает на объекты, чтобы проверить состояние дорог, как проходит их уборка и ремонт, а также следит за объемами использованных и неиспользованных материалов.
«Работа интересная, мне кажется, это увлекательнее, нежели бы я и дальше работала бухгалтером», — заявила девушка.
В 2016 году Елена Александровна пригласила на предприятие своего будущего мужа Евгения Карачёва. Тогда на асфальтобетонном заводе нужен был сторож. Совмещая работу и учебу, мужчина получил права категории С и начал управлять самосвалом и снегоуборочной машиной.
Последние несколько лет Евгений Александрович работает мастером строительных и монтажных работ. В его обязанности входит распределение техники, осмотр дорог на наличие дефектов и проверка выполнения работ на объектах. Зимой он определяет, какие дороги нужно почистить и посыпать реагентами, а летом — где необходимо провести ямочный ремонт.
«Работа интересная, мне кажется, это увлекательнее, нежели бы я и дальше работала бухгалтером», — заявила девушка.
В 2016 году Елена Александровна пригласила на предприятие своего будущего мужа Евгения Карачёва. Тогда на асфальтобетонном заводе нужен был сторож. Совмещая работу и учебу, мужчина получил права категории С и начал управлять самосвалом и снегоуборочной машиной.
Последние несколько лет Евгений Александрович работает мастером строительных и монтажных работ. В его обязанности входит распределение техники, осмотр дорог на наличие дефектов и проверка выполнения работ на объектах. Зимой он определяет, какие дороги нужно почистить и посыпать реагентами, а летом — где необходимо провести ямочный ремонт.
В целом на территории Сюмсинского района АО «Удмуртавтодорстрой» обслуживает более 200 км дорог, а также школьные маршруты.
Источник: Елена Карачёва
Евгений Карачёв поделился, что минувшая зима выдалась тяжелой для дорожников. Из-за сильных метелей и обильных снегопадов техника работала почти круглые сутки.
Сейчас сотрудники предприятия подготавливают термос-бункер для проведения ямочного ремонта. Пока в регионе не установится положительная температура воздуха, специалисты будут устранять дефекты дорожного полотна литой асфальтобетонной смесью.
А в мае Елена Карачёва вместе с коллегами составит акты весеннего осмотра. Вскоре они начнут осматривать дороги на предмет разрушений и просчитывать объем материалов, которые нужно будет затратить на ремонт.
Сейчас сотрудники предприятия подготавливают термос-бункер для проведения ямочного ремонта. Пока в регионе не установится положительная температура воздуха, специалисты будут устранять дефекты дорожного полотна литой асфальтобетонной смесью.
А в мае Елена Карачёва вместе с коллегами составит акты весеннего осмотра. Вскоре они начнут осматривать дороги на предмет разрушений и просчитывать объем материалов, которые нужно будет затратить на ремонт.
«Если будет такая погода, как сейчас — много снега и тепло, то, возможно, что появятся разрушения и пучинистые участки. Будем работать, апрель-май — это время для устранения таких дефектов», — заявила Елена Карачёва.
Источник: elements.envato.com (photovs.)
Девушка отметила, что в прошлом году дорожники укладывали асфальт по новому ГОСТу. Он пролежал еще меньше года, но специалисты уже сейчас отмечают его качество.
В этом году в Сюмсинском районе дорожники сделают акцент на развилках, которые ведут к деревням. Это связано с тем, что в 2023 году в районе прошел масштабный ремонт — полностью заасфальтировали одну из главных дорог протяженностью 23 км, а также были устранены проблемные участки полотна на дороге Ува-Сюмси.
Евгений Карачёв отметил, что ему очень приятно осознавать, что он приложил руку к большему делу.
«Мы считаем, что своей работой помогаем людям. Например, где-то вовремя сработали, и, возможно, предотвратили ДТП. Мы не забываем и про дороги к деревням, ремонтируем и содержим, чтобы у нас в хорошем состоянии были не только региональные дороги», — заявила Елена Карачёва.
Её муж Евгений Карачёв считает, что всё равно всегда кто-то будет недоволен дорогами, но специалисты стараются качественно выполнять свою работу и по максимуму следить за ними.
В этом году в Сюмсинском районе дорожники сделают акцент на развилках, которые ведут к деревням. Это связано с тем, что в 2023 году в районе прошел масштабный ремонт — полностью заасфальтировали одну из главных дорог протяженностью 23 км, а также были устранены проблемные участки полотна на дороге Ува-Сюмси.
Евгений Карачёв отметил, что ему очень приятно осознавать, что он приложил руку к большему делу.
«Мы считаем, что своей работой помогаем людям. Например, где-то вовремя сработали, и, возможно, предотвратили ДТП. Мы не забываем и про дороги к деревням, ремонтируем и содержим, чтобы у нас в хорошем состоянии были не только региональные дороги», — заявила Елена Карачёва.
Её муж Евгений Карачёв считает, что всё равно всегда кто-то будет недоволен дорогами, но специалисты стараются качественно выполнять свою работу и по максимуму следить за ними.
Возможно, через несколько лет в трудовой династии Брагиных-Карачёвых появится новый работник.
Источник: Елена Карачёва
У Елены и Евгения подрастает 8-летний сын Кирилл. Мальчик учится в 1 классе Сюмсинской средней школы и пока не знает, кем хочет быть в будущем. Иногда сын ездит с отцом посмотреть на дорожную технику, и с интересом наблюдает за работой машин.
«Я, конечно, не настаиваю, чтобы он шёл по нашим стопам, только если ему это будет интересно. Сейчас он, наверное, ещё не понимает, чем мы занимаемся, но если он заинтересуется этой деятельностью, то я не буду против. Каждый человек должен сам выбрать, куда ему идти, и работа должна быть любимой, чтобы ходить на неё каждый день и радоваться», — поделилась с «Сусаниным» Елена Карачёва.
«Я, конечно, не настаиваю, чтобы он шёл по нашим стопам, только если ему это будет интересно. Сейчас он, наверное, ещё не понимает, чем мы занимаемся, но если он заинтересуется этой деятельностью, то я не буду против. Каждый человек должен сам выбрать, куда ему идти, и работа должна быть любимой, чтобы ходить на неё каждый день и радоваться», — поделилась с «Сусаниным» Елена Карачёва.