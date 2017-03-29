ИА Сусанин
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Главный редактор ижевского телеканала Ольга Чураева рассказала в «Кофемолке» про добро и борщ
19:45
Главный редактор ижевского телеканала Ольга Чураева рассказала в «Кофемолке» про добро и борщ
19:45
17
0
Удмуртия в минуту: переезд режиссера Разенкова и надругательство над пьяным поваром
18:08
Удмуртия в минуту: переезд режиссера Разенкова и надругательство над пьяным поваром
18:08
0
200
Средний размер автокредита в Удмуртии вырос на 9 процентов
17:30
0
240
В Удмуртии запустили прямую линию для желающих принять участие в предварительном голосовании
17:25
0
141
Жители Удмуртии выберут лучшую регистратуру поликлиники
15:15
0
114
Юбилей празднует глава Селтинского района Василий Протопопов
09:51
0
200
Знаки Удмуртии: сбор березовых почек и половодье
07:30
0
346
Новости Удмуртии 2.0: повышение коэффициента ОСАГО и общежитие ИжГТУ
07:00
0
697
19:10,
29 мар., 2017
Удмуртия в минуту: убийство предпринимателя и отставка главы Балезинского района
19:10, 29 марта, 2017
0
888
17:39,
29 мар., 2017
Специалисты филиала «Удмуртэнерго» присоединяют к сетям объекты малого и среднего бизнеса
17:39, 29 марта, 2017
0
252
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Удмуртия в минуту: переезд режиссера Разенкова и надругательство над пьяным поваром
18:08
0
Подозреваемому в коррупции сотруднику Миндортранса Удмуртии продлили арест до 31 мая
0
15:40
Жители Удмуртии выберут лучшую регистратуру поликлиники
0
15:15
Ижевские «Купол-Родники» обыграли «Новосибирск» в третьем матче ¼ Суперлиги
0
09:00
Двух глав сельских поселений Удмуртии могут отправить в отставку из-за нарушения антикоррупционного законодательства
0
18:37, 29 марта, 2017
В Башкирии два поезда столкнулись лоб в лоб
18:09, 26 марта, 2017
0
Следователи Башкирии начали проверку по факту столкновения двух поездов
0
19:45, 26 марта, 2017
В России нашли замену «Боярышнику»
0
13:45, 29 марта, 2017
В Татарстане женщина с ножом напала на медсестру, которая приехала на вызов к пятимесячному ребенку
0
14:05, 26 марта, 2017
В Татарстане девушка попала в смертельное ДТП во время онлайн-трансляции
0
11:40, 24 марта, 2017
Полицейские США не смогли поймать корову-беглеца
12:24, 26 марта, 2017
0
Ученые из Стокгольма выяснили, как спрогнозировать собственную смерть
0
19:20, 23 марта, 2017
Американские ученые назвали главную причину ожирения
0
19:20, 27 марта, 2017
Американские психологи выяснили истинное отношение кошек к хозяевам
0
16:56, 28 марта, 2017
12-летний мальчик из Индии стал самым молодым отцом после изнасилования сестры
0
14:55, 24 марта, 2017