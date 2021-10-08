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Тесты

Что вы знаете об оружии Победы — винтовке Мосина?

17:43, 15 сентября, 2021

Помните ли вы арифметику?

17:07, 13 сентября, 2021

Тест про осенние песни

09:39, 03 сентября, 2021

Лучше гор могут быть только горы

13:07, 26 августа, 2021

Занимательные флаги с ИА «Сусанин»

16:33, 20 августа, 2021

Где вы были в ночь с 18 на 21 августа?

16:52, 17 августа, 2021

Сможете ли вы узнать советский фильм по цитате из него?

15:38, 06 августа, 2021

Тест памяти Энвиля Касимова

11:45, 24 июля, 2021

Тест по американским фильмам 90-х

18:17, 23 июля, 2021

Эффект Манделы: проверьте, нет ли у вас ложных воспоминаний

12:36, 02 июля, 2021

Знаете ли вы фразеологизмы?

17:58, 25 июня, 2021

Лёгкий тест про музыку 2000-х

16:49, 17 июня, 2021

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в Мире

Ранее судимого жителя Удмуртии обвиняют в изнасиловании 79-летней матери своего собутыльника

12:35, 06 октября, 2021
8795

Жители Удмуртии смогут написать «Большой этнографический диктант»

3566
08:30, 05 октября, 2021

Суд в Ижевске приступил к рассмотрению дела в отношении участницы январского митинга

3488
16:00, 06 октября, 2021

В Удмуртии ввели обязательную вакцинацию для ряда жителей

3371
13:06, 06 октября, 2021

На чемпионате мира по программированию студенты из Ижевска заняли 60 место

3197
12:08, 06 октября, 2021

После публикации видео с пытками заключенных глава саратовского УФСИН подал в отставку

09:59, 06 октября, 2021
1510

Объявленную в розыск бывшую замминистра просвещения Ракову задержали в Москве

1424
13:02, 06 октября, 2021

Космический корабль с киногруппой пристыковали к МКС вручную

1201
17:31, 05 октября, 2021

Музыкальная группа «Тату» может воссоединиться в 2022 году

1138
19:30, 03 октября, 2021

Из-за новой вспышки COVID-19 в России отменят массовые мероприятия

1091
15:59, 04 октября, 2021

Катар включил «Спутник V» в список разрешённых для въезда вакцин

19:45, 03 октября, 2021
1155

Американская подлодка столкнулась с неизвестным объектом у берегов Китая

1051
12:38, 08 октября, 2021

10 песен: участники группы ABBA рассекретили трек-лист своего нового альбома

1038
18:36, 06 октября, 2021

При взрыве у мечети в Кабуле погибло более десятка человек

961
18:00, 03 октября, 2021

Покойному экс-президенту Франции припомнили попытку соблазнения бывшего премьера Дании

948
12:29, 06 октября, 2021

Лонгриды

Гаражная амнистия: вопросы и ответы

09:18, 08 сентября, 2021
3779

Гайд: как первокурснику «выжить» в общежитии

16:56, 01 сентября, 2021
4931

Переработка: маленькие шаги к большому делу

09:40, 17 августа, 2021
5041

#ДайтеЧек: платите картой, а не на карту

17:04, 30 июля, 2021
7315

Потребительский кредит или кредитная карта: что выбрать?

15:08, 26 июля, 2021
7106

Инструкция: как стать героем и спасти жизнь утопающего

11:52, 23 июля, 2021
6338

Мусорная реформа: новая экология Удмуртии

15:37, 09 июля, 2021
7754

«Ситилинк» изнутри: как работает формат магазина-склада

13:20, 03 июля, 2021
8241

Рубль в дело, или Как поддерживают бизнес в Удмуртии

15:00, 29 июня, 2021
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Детство, украденное войной

09:16, 22 июня, 2021
7479

За свободой – в походы

10:33, 10 июня, 2021
8853

Взрывы в Пугачево. 10 лет спустя

15:51, 02 июня, 2021
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Статьи

Джинсы и экология: можно ли сделать производство денима более «чистым»?

10:05, 06 октября, 2021
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Менделеевская экспедиция: путь в экологию

15:15, 29 сентября, 2021
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Автоматизация движения: 27 топливных станций «Башнефть» в Удмуртии стали бесконтактными

10:56, 24 сентября, 2021
1532

Отказали тормоза: почему не получилось снизить темпы глобального потепления

12:40, 15 сентября, 2021
2710

Это мошенники: неизвестные объявляют закупки от имени «Т Плюс»

10:07, 09 сентября, 2021
3670

Синдром жертвователя: почему люди участвуют в краудфандинге

14:57, 07 сентября, 2021
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«Пушкинская карта»: окно в культуру

14:00, 31 августа, 2021
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Двор мечты: как застройщик создает во дворе ZNAK Город Будущего другой мир

14:40, 24 августа, 2021
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Ставки по ипотеке вырастут в ближайший месяц: эксперты советуют ускориться с покупкой жилья

10:00, 24 августа, 2021
4445

Что влияет на стоимость: как продать недвижимость дороже рыночной цены

10:00, 19 августа, 2021
5490

Атомная энергетика: ответы на волнующие вопросы

11:45, 18 августа, 2021
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Масштабирование бизнеса: как эффективно занять и вложить деньги?

15:25, 17 августа, 2021
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Как Ижевск терял свои достопримечательности. Этап третий: коммерческий

13:40, 17 августа, 2021
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Природа Можги и история Сарапула: депутат Госдумы Алексей Журавлев поговорил с жителями о насущных проблемах

11:28, 10 августа, 2021
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Как Ижевск утрачивал свои достопримечательности. Этап второй: антирелигиозный

15:10, 09 августа, 2021
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Вместе вперёд: как работа «ЛУКОЙЛа» преображает Удмуртию

14:50, 04 августа, 2021
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«Токсичная» работа – пять признаков

10:34, 04 августа, 2021
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Отпуск под вопросом

11:50, 15 июля, 2021
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Офис, которого нет

11:11, 15 июля, 2021
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Глава Удмуртии Александр Бречалов обсудил с гендиректором ПАО «Т Плюс» Андреем Вагнером перспективы развития крупнейшего теплового узла Удмуртии

14:58, 14 июля, 2021
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