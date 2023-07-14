Банкноты РФ

«Какое ваше любимое печатное издание? – Деньги!» – гласит известный анекдот. Действительно, все видели деньги, держали их в руках, но все ли знают, какие на них изображены города, сооружения и памятники архитектуры? Проверьте себя с помощью нового теста.