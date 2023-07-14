Банкноты РФ

Эффект Манделы: проверьте, нет ли у вас ложных воспоминаний
12:36, 02 , 2021
«Какое ваше любимое печатное издание? – Деньги!» – гласит известный анекдот. Действительно, все видели деньги, держали их в руках, но все ли знают, какие на них изображены города, сооружения и памятники архитектуры? Проверьте себя с помощью нового теста.
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