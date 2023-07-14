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Банкноты РФ

«Какое ваше любимое печатное издание? – Деньги!» – гласит известный анекдот. Действительно, все видели деньги, держали их в руках, но все ли знают, какие на них изображены города, сооружения и памятники архитектуры? Проверьте себя с помощью нового теста.

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5 рублей. Какой памятник изображён на пятирублёвой купюре?
Неверно. На лицевой стороне изображён памятник «Тысячелетие России» на фоне Софийского собора в Великом Новгороде. На оборотной стороне – стена Новгородского кремля.
Неверно. На лицевой стороне изображён памятник «Тысячелетие России» на фоне Софийского собора в Великом Новгороде. На оборотной стороне – стена Новгородского кремля.
Верно! На лицевой стороне изображён памятник «Тысячелетие России» на фоне Софийского собора в Великом Новгороде. На оборотной стороне – стена Новгородского кремля.
Неверно. На лицевой стороне изображён памятник «Тысячелетие России» на фоне Софийского собора в Великом Новгороде. На оборотной стороне – стена Новгородского кремля.
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10 рублей. Какой город изображён на десятирублёвой купюре?
Неверно. На лицевой стороне изображены мост через реку Енисей и часовня в Красноярске. На оборотной стороне – плотина Красноярской ГЭС.
Верно! На лицевой стороне изображены мост через реку Енисей и часовня в Красноярске. На оборотной стороне – плотина Красноярской ГЭС.
Неверно. На лицевой стороне изображены мост через реку Енисей и часовня в Красноярске. На оборотной стороне – плотина Красноярской ГЭС.
Неверно. На лицевой стороне изображены мост через реку Енисей и часовня в Красноярске. На оборотной стороне – плотина Красноярской ГЭС.
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50 рублей. Виды какого города изображены на пятидесятирублёвой купюре?
Неверно. На лицевой стороне – скульптура в основании Ростральной колонны на фоне Петропавловской крепости. На оборотной стороне – Ростральная колонна и здание Биржи в Санкт-Петербурге.
Верно! На лицевой стороне – скульптура в основании Ростральной колонны на фоне Петропавловской крепости. На оборотной стороне – Ростральная колонна и здание Биржи в Санкт-Петербурге.
Неверно. На лицевой стороне – скульптура в основании Ростральной колонны на фоне Петропавловской крепости. На оборотной стороне – Ростральная колонна и здание Биржи в Санкт-Петербурге.
Неверно. На лицевой стороне – скульптура в основании Ростральной колонны на фоне Петропавловской крепости. На оборотной стороне – Ростральная колонна и здание Биржи в Санкт-Петербурге.
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100 рублей. Какое здание изображено на сторублёвой купюре?
Верно! На лицевой стороне изображена квадрига на портике здания Большого театра в Москве, на оборотной стороне сам Большой театр.
Неверно. На лицевой стороне изображена квадрига на портике здания Большого театра в Москве, на оборотной стороне сам Большой театр.
Неверно. На лицевой стороне изображена квадрига на портике здания Большого театра в Москве, на оборотной стороне сам Большой театр.
Неверно. На лицевой стороне изображена квадрига на портике здания Большого театра в Москве, на оборотной стороне сам Большой театр.
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100 рублей (образец 2022 года) Что изображено на оборотной стороне новой сторублёвой купюры?
Неверно. На лицевой стороне изображены Спасская башня Московского кремля, здание МГУ на Воробьёвых горах, Парк Зарядье, Шуховская и Останкинская телебашни. На оборотной стороне изображены Ржевский мемориал Советскому солдату и Куликово поле.
Верно! На лицевой стороне изображены Спасская башня Московского кремля, здание МГУ на Воробьёвых горах, Парк Зарядье, Шуховская и Останкинская телебашни. На оборотной стороне изображены Ржевский мемориал Советскому солдату и Куликово поле.
Неверно. На лицевой стороне изображены Спасская башня Московского кремля, здание МГУ на Воробьёвых горах, Парк Зарядье, Шуховская и Останкинская телебашни. На оборотной стороне изображены Ржевский мемориал Советскому солдату и Куликово поле.
Неверно. На лицевой стороне изображены Спасская башня Московского кремля, здание МГУ на Воробьёвых горах, Парк Зарядье, Шуховская и Останкинская телебашни. На оборотной стороне изображены Ржевский мемориал Советскому солдату и Куликово поле.
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200 рублей. Какой город изображён на двухсотрублёвой купюре?
Неверно. На лицевой стороне изображены Памятник затопленным кораблям в Севастополе и пропилеи Графской пристани. На оборотной стороне – Херсонес Таврический – остатки полиса, заложенного древними греками.
Неверно. На лицевой стороне изображены Памятник затопленным кораблям в Севастополе и пропилеи Графской пристани. На оборотной стороне – Херсонес Таврический – остатки полиса, заложенного древними греками.
Верно! На лицевой стороне изображены Памятник затопленным кораблям в Севастополе и пропилеи Графской пристани. На оборотной стороне – Херсонес Таврический – остатки полиса, заложенного древними греками.
Неверно. На лицевой стороне изображены Памятник затопленным кораблям в Севастополе и пропилеи Графской пристани. На оборотной стороне – Херсонес Таврический – остатки полиса, заложенного древними греками.
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500 рублей. Что изображено на оборотной стороне купюры?
Неверно. На лицевой стороне изображён памятник Петру I на фоне парусника в порту Архангельска. На оборотной стороне – Соловецкий монастырь.
Неверно. На лицевой стороне изображён памятник Петру I на фоне парусника в порту Архангельска. На оборотной стороне – Соловецкий монастырь.
Неверно. На лицевой стороне изображён памятник Петру I на фоне парусника в порту Архангельска. На оборотной стороне – Соловецкий монастырь.
Верно! На лицевой стороне изображён памятник Петру I на фоне парусника в порту Архангельска. На оборотной стороне – Соловецкий монастырь.
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1000 рублей. Кому посвящён памятник, изображённый на купюре?
Верно! На лицевой стороне изображён памятник Ярославу Мудрому и часовня Казанской Богоматери на фоне Ярославского Кремля. С оборотной стороны – Церковь Иоанна Предтечи с колокольней.
Неверно. На лицевой стороне изображён памятник Ярославу Мудрому и часовня Казанской Богоматери на фоне Ярославского Кремля. С оборотной стороны – Церковь Иоанна Предтечи с колокольней.
Неверно. На лицевой стороне изображён памятник Ярославу Мудрому и часовня Казанской Богоматери на фоне Ярославского Кремля. С оборотной стороны – Церковь Иоанна Предтечи с колокольней.
Неверно. На лицевой стороне изображён памятник Ярославу Мудрому и часовня Казанской Богоматери на фоне Ярославского Кремля. С оборотной стороны – Церковь Иоанна Предтечи с колокольней.
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2000 рублей. Что изображено на купюре?
Неверно. На лицевой стороне изображён Русский мост и здание Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. На оборотной стороне изображён космодром «Восточный» в Амурской области.
Неверно. На лицевой стороне изображён Русский мост и здание Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. На оборотной стороне изображён космодром «Восточный» в Амурской области.
Неверно. На лицевой стороне изображён Русский мост и здание Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. На оборотной стороне изображён космодром «Восточный» в Амурской области.
Верно! На лицевой стороне изображён Русский мост и здание Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. На оборотной стороне изображён космодром «Восточный» в Амурской области.
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5000 рублей. Какой город изображён на купюре?
Верно! На лицевой стороне изображён памятник Муравьёву-Амурскому в Хабаровске на фоне набережной Амура. На оборотной стороне Хабаровский мост через реку Амур.
Неверно. На лицевой стороне изображён памятник Муравьёву-Амурскому в Хабаровске на фоне набережной Амура. На оборотной стороне Хабаровский мост через реку Амур.
Неверно. На лицевой стороне изображён памятник Муравьёву-Амурскому в Хабаровске на фоне набережной Амура. На оборотной стороне Хабаровский мост через реку Амур.
Неверно. На лицевой стороне изображён памятник Муравьёву-Амурскому в Хабаровске на фоне набережной Амура. На оборотной стороне Хабаровский мост через реку Амур.
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Скромно
Да, кажется, вы полностью перешли на безналичные платежи.
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Неплохо!
Вопросы были очень сложными, но вы справились лучше большинства.
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Супер!
Вау, вы настоящий эрудит.
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