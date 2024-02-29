Гидравлический прорыв

Гидравлический пресс – устройство применяется в металлургической промышленности и на станциях технического обслуживания и автомастерских, при утилизационной обработке вторичного сырья, в цехах по производству столярных, строительных и клееных материалов. Штамповка, выдавливание, опрессовка, резка, гибка заготовок, пробивка отверстий, отжим масла и сока – именно для этих процессов используют гидравлические прессы.



Испытательные стенды - это уникальное оборудование. Благодаря ему проверяют прочностные характеристики изделия. С помощью стенда производитель может узнать, безопасна ли его продукция и соответствует ли она заявленным стандартам и требованиям. Испытание на гидравлическом оборудовании позволяет проверить характеристики изделия в разных условиях эксплуатации, в том числе и при критических нагрузках. Стенды для динамических испытаний дают возможность проверить надежность материалов и изделий при воздействии ударных или вибрационных нагрузок. Такие испытания проводят для сертификации различных конструкций, приборов, оборудования. Стенды для статических испытаний позволяют оценить способность изделия работать определенное время под воздействием медленно возрастающей или постоянной нагрузки. Типы нагружения могут быть разными: сжатие, растяжение, изгиб, кручение. Такие виды испытаний проводят на производстве строительных конструкций.



Монтажные подъемные системы. Система состоит из гидростанции и гидравлических домкратов. В конструкции каждой домкратной стойки находится гидроцилиндр. Такая компактная, но мощная система синхронного подъема отличается точностью и плавностью перемещений. С помощью шкафа управления можно управлять и каждым гидроцилиндром отдельно, и всеми сразу. Поднимаемый элемент, например, резервуары, можно зафиксировать в любой точке на любой период времени. Такой метод называют подращиванием, то есть, конструкции выше отметки, доступной для установки элементов монтажным краном, собирают внизу. При сборке начинают с верхней секции сооружения, и выдвигают ее вверх на высоту очередной секции. Верхний блок собирают частями внутри нижнего блока, выдвижение блока осуществляют с помощью грузовых полиспастов или гидроподъемников. Это позволяет избежать дополнительных расходов.



Гидравлический цилиндр — объемный гидродвигатель возвратно-поступательного движения. Рабочей средой в нем выступает жидкость, которая под давлением управляет ходом штока, а тот в свою очередь влияет на нужный механизм. Без гидроцилиндров невозможно представить работу подъемно-транспортной и строительной техники, кузнечного пресса, землеройной машины, металлорежущего оборудования. Существует несколько видов гидравлических цилиндров, они различаются по виду действия, конструкции.



НПП «ГидроКуб» также разрабатывает и производит раздвижные террасы для бассейнов, предотвращающие попадание листьев и мусора в воду. Терраса закрывает бассейн и обеспечивает безопасность — люди и домашние животные не упадут случайно в бассейн.



Представлен широкий выбор автомобильных лифтов, обеспечивающих безопасный и эффективный подъем транспортных средств. Автомобильный лифт — это оборудование, позволяющее существенно ускорить и упростить перемещение автомобиля между этажами. Кроме того, он помогает сэкономить полезное пространство и обеспечить сохранность машины.