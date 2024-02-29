Гидравлический прорыв
Информационное агентство «Сусанин» продолжает рассказ о флагманах промышленности Удмуртии и России в рамках проекта «Удмуртия ЗАВОДит» (6+). В этом материале мы расскажем о предприятии ООО НПО «ГидроКуб»
Источник: ООО НПП «ГИДРОКУБ»
Константин Ижболдин
29 февраля 2024
Металл и жидкость в сочетании друг с другом выдают мощную энергию. Гидравлические механизмы способны поднимать, толкать, двигать, перемещать многотонные грузы. Физический закон гидравлики основан на давлении, действующем на жидкость в закрытом сосуде, что и приводит в движение массивные устройства. В результате научного открытия легендарного Паскаля однозначно ускорился технический прогресс. Со временем гидросистемы начали внедрять в станочной технике, манипуляторах, подъемных устройствах, дорожной технике, автотранспорте, в механизмах летательных аппаратов, водного транспорта и другой незаменимой технике.
Источник: ООО НПП «ГИДРОКУБ»
В богатом на инженерную мысль Ижевске сейчас активно развивается данное направление. На территории промышленного парка «Металлургический» по Воткинскому шоссе располагается один из резидентов сети индустриальных парков «Развитие» - Научно-производственное предприятие «Гидрокуб».
Производственный профиль - разнообразное гидравлическое оборудование. В первую очередь, это гидроцилиндры, стоечные и ножничные подъемники, гидростанции, испытательные стенды, гидропрессы, грузовые платформы.
Интересный факт
Высота стоечного подъёмника достигает 9 метров и более
Источник: ООО НПП «ГИДРОКУБ»
Историю становления «Гидрокуба» можно охарактеризовать как стремительное воплощение партнерской идеи, что называется, с нуля. В 2015 году будущий гендиректор предприятия Константин Кузнецов и главный инженер Дмитрий Степанов заинтересовались темой создания гидромеханизмов. Первый на тот момент имел богатый опыт продаж различной продукции, а его друг и партнер с инженерными знаниями готов был осуществлять замысел производства гидравлического оборудования. Для привлечения клиентов запустили простейший на тот момент одностраничный сайт. Под начальный заказ взяли банковский кредит всего на 80 тысяч рублей, закупили металлозаготовки. Производственной площадкой стал дачный участок, где бизнесмены собрали свой первый гидроцилиндр и отправили его заказчику в далекую Сибирь. На самом раннем этапе предпринимательской деятельности произвели гидравлику на 1,7 млн рублей. А дальше больше!
За без малого 9 лет работы предприятия ассортимент выпускаемой продукции здесь увеличился многократно, и динамика производства показывает неуклонное движение вверх. По итогам деятельности в 2023 году производственная компания в общей сложности заключила договоров на поставку на рекордные 326 миллионов рублей. Для сравнения, в 2020 году аналогичный показатель составил 83 миллиона рублей. Значительно увеличить объемы помогла политика импортозамещения, реализуемая на государственном уровне. Генеральный директор НПП «Гидрокуб» Константин Кузнецов считает, что сейчас самое выгодное время осваивать новые рынки сбыта.
Интересный факт
В 2023 году НПП «Гидрокуб» заключил договоры на рекордные 326 миллионов рублей
Источник: ООО НПП «ГИДРОКУБ»
Константин Кузнецов
генеральный директор НПП «Гидрокуб»
Наш основной профиль — разработка и выпуск гидравлического оборудования для автоматизации производственных линий и спецтехники, а также техники для подъема и перемещения грузов. Мы создаем оборудование для заводов и комбинатов, добывающих предприятий, складов, торговых центров и других компаний.
Предприятия, как и наше, специализирующиеся на металлообработке, загружены заказами на годы вперед. Это связано, прежде всего, с тем, что импортных товаров и комплектующих деталей гидравлического профиля не стало. Теперь мы замещаем эту продукцию. Также мы изготавливаем изделия по заказу Оборонно-промышленного комплекса: испытательные стенды для оборудования военного назначения, мощные подъёмники и гидроцилиндры.
В 2023 году объем обработанных заказов превысил 300 млн рублей. В приоритет мы ставим качество наших изделий, поскольку конкуренция на рынке гидравлического оборудования серьезная. Ближайшая цель в развитии компании - расширение производства, поскольку объем производимой продукции значительно вырос. Мы готовы реализовывать больше проектов, поэтому планируем привлекать кадры и расширять площади.
Продукцию поставляем в разные регионы России. География экспортных поставок также широчайшая. В числе стран: США, Португалия, Республика Беларусь, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Армения, Таджикистан и Азербайджан.
Предприятия, как и наше, специализирующиеся на металлообработке, загружены заказами на годы вперед. Это связано, прежде всего, с тем, что импортных товаров и комплектующих деталей гидравлического профиля не стало. Теперь мы замещаем эту продукцию. Также мы изготавливаем изделия по заказу Оборонно-промышленного комплекса: испытательные стенды для оборудования военного назначения, мощные подъёмники и гидроцилиндры.
В 2023 году объем обработанных заказов превысил 300 млн рублей. В приоритет мы ставим качество наших изделий, поскольку конкуренция на рынке гидравлического оборудования серьезная. Ближайшая цель в развитии компании - расширение производства, поскольку объем производимой продукции значительно вырос. Мы готовы реализовывать больше проектов, поэтому планируем привлекать кадры и расширять площади.
Продукцию поставляем в разные регионы России. География экспортных поставок также широчайшая. В числе стран: США, Португалия, Республика Беларусь, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Армения, Таджикистан и Азербайджан.
Источник: ООО НПП «ГИДРОКУБ»
Кадровая политика здесь в приоритете. Профессионалов ценят, особенно в нынешний период дефицита опытных рабочих на рынке труда. Текучки кадров на производстве нет, да и в офисе специалисты устраиваются с перспективой профессионального роста.
Константин Кузнецов
генеральный директор НПП «Гидрокуб»
Сейчас по всей России ощущается кадровый голод, специалистов не хватает. При этом переманивать сотрудников из других производственных компаний мы не пытаемся. Честно говоря, считаю, это не очень хорошо. Но удерживаем свой персонал хорошей зарплатой и стараемся организовать комфортные условия труда. В прошлом году взяли студентов на практику, и они все решили остаться у нас работать дальше. Им нравится атмосфера, на работу ходят с удовольствием.
Мастера инженерной гидравлики
Производственный цех. Здесь всё чётко на своих местах. Каждый квадратный метр полезной площади имеет значение. Поэтому элементы бережливого производства применяются изначально. Посменно трудятся 42 сотрудника. Токари, фрезеровщики, слесари, сварщики. Все опытные специалисты.
Евгений Ефремов
мастер слесарного участка НПП «Гидрокуб»
Участок механической обработки работает на пятидневке. Слесарно-сварочный участок сейчас разделили на график, мы работаем посменно по 12 часов. После окончательной сборки изделия происходит прошприцовка, полная смазка, чтобы не было скрипов, задиров. Далее ведется проверка на работоспособность. Проверяем рем-опоры, рамки безопасности, электрические соединения. После проверки нагружаем подъемник грузов, который превышает рекомендованное значение на 10%. То есть, если подъемник рассчитан на 3,5 тонны, то нагружаем его на 3,85 т. Это для динамических испытаний. Для статических испытаний нужно увеличить грузоподъемность, приподнять его на 100-150 миллиметров, и необходимо проверить его в статике на прогибы.
Если испытание прошло успешно, отдаем изделие на участок покраски. Затем приклеиваем на оборудование наклейки с логотипом предприятия, габаритами, весом и информацией по безопасности. Далее продукцию фотографируем, после чего переходим к финальной стадии - упаковке и отгрузке. Потом тщательно проверенное и упакованное оборудование отгружается покупателю.
Если испытание прошло успешно, отдаем изделие на участок покраски. Затем приклеиваем на оборудование наклейки с логотипом предприятия, габаритами, весом и информацией по безопасности. Далее продукцию фотографируем, после чего переходим к финальной стадии - упаковке и отгрузке. Потом тщательно проверенное и упакованное оборудование отгружается покупателю.
Испытания изделий всегда проводят с превышением максимальной нагрузки. Внутренняя служба качества тщательно отслеживает все ключевые параметры и выдает гарантийные обязательства заказчику оборудования. В случае необходимости производится гарантийный и послегарантийный ремонт оборудования.
Интересный факт
Испытания изделий всегда проводят с превышением максимальной нагрузки
Источник: ООО НПП «ГИДРОКУБ»
Научный подход - коммерческий результат
Конструкторский отдел - важнейший элемент всего производственного цикла. Конструкторы НПП «Гидрокуб» - это молодые перспективные специалисты инженерного профиля. Все новые проектные изделия выходят из-под чертежных расчетов сотрудников данного подразделения. Их задача – смоделировать конструкторскую мысль на высоком научно-техническом уровне с соблюдением всех требований заказчиков и техстандартов. Поступает очень много индивидуальных заказов, поэтому нагрузка на конструкторов высокая.
Дмитрий Степанов
главный инженер НПП «Гидрокуб»
«ГидроКуб» изготавливает как промышленную гидравлику для крупных производственных предприятий, строительных компаний, логистических центров, так и продукцию для частных гаражей, например, автомобильные лифты.
Мы создаем уникальное оборудование и в большинстве случаев поступивший заказ – это отдельный проект. То есть, мы производим оборудование индивидуально под требования заказчика, вкладываем в него желаемый функционал. Такой продукции не существует аналогов. Наши конструктора разрабатывают несколько вариантов решения задачи, анализируют их и выбирают один единственно правильный оптимальный и рациональный вариант. Речь идет о такой выпускаемой продукции, как испытательные стенды, гидравлические прессы, монтажные подъемные системы, парковочное оборудование и раздвижные террасы. Нагрузки на все основные узлы и детали рассчитывается индивидуально с учетом потребностей производства. Поэтому наши технологии обеспечивают больший ресурс работы. Это значит, что даже при интенсивной эксплуатации оборудования срок его работы будет долгим.
При этом мы понимаем, что в связи с высокой нагрузкой на конструкторский отдел необходимо стандартизировать конструкторско-проектную деятельность. Мы стараемся анализировать продукцию, которая более востребована на рынке, оптимизировать её и переводить в разряд серийного стандартного оборудования. Под стандартным оборудованием подразумеваются гидравлические цилиндры, гидравлические станции и подъемники, которые мы чаще всего изготавливаем. Раньше мы изготавливали их под заказ и сейчас продолжаем, но предоставляем более стандартизированные размеры. На самом деле, всё уникальное оборудование состоит из стандартных унифицированных узлов. И нам надо стремиться к тому, чтобы собирать его как конструктор.
Мы создаем уникальное оборудование и в большинстве случаев поступивший заказ – это отдельный проект. То есть, мы производим оборудование индивидуально под требования заказчика, вкладываем в него желаемый функционал. Такой продукции не существует аналогов. Наши конструктора разрабатывают несколько вариантов решения задачи, анализируют их и выбирают один единственно правильный оптимальный и рациональный вариант. Речь идет о такой выпускаемой продукции, как испытательные стенды, гидравлические прессы, монтажные подъемные системы, парковочное оборудование и раздвижные террасы. Нагрузки на все основные узлы и детали рассчитывается индивидуально с учетом потребностей производства. Поэтому наши технологии обеспечивают больший ресурс работы. Это значит, что даже при интенсивной эксплуатации оборудования срок его работы будет долгим.
При этом мы понимаем, что в связи с высокой нагрузкой на конструкторский отдел необходимо стандартизировать конструкторско-проектную деятельность. Мы стараемся анализировать продукцию, которая более востребована на рынке, оптимизировать её и переводить в разряд серийного стандартного оборудования. Под стандартным оборудованием подразумеваются гидравлические цилиндры, гидравлические станции и подъемники, которые мы чаще всего изготавливаем. Раньше мы изготавливали их под заказ и сейчас продолжаем, но предоставляем более стандартизированные размеры. На самом деле, всё уникальное оборудование состоит из стандартных унифицированных узлов. И нам надо стремиться к тому, чтобы собирать его как конструктор.
Источник: ООО НПП «ГИДРОКУБ»
Интересный факт
Ножничные подъемники способны поднимать грузы весом до 20 тонн на высоту до 6 метров
Источник: ООО НПП «ГИДРОКУБ»
В планах развития предприятия руководство НПП «Гидрокуб» ставит задачу увеличить количество рабочих мест, освоить новые рынки сбыта гидравлики и запустить в производство подъемное оборудование для людей с ограниченными возможностями. А на данный момент завод успешно освоил выпуск следующих востребованных изделий.
Гидро-детальный разбор
Одна из самых востребованных разработок - ножничный подъемник. Подъем грузовой платформы осуществляется с помощью рычагов, которые приводятся в действие гидравлическими цилиндрами. Ножничные подъемники способны поднимать грузы весом до 20 тонн на высоту до 6 метров.
Источник: ООО НПП «ГидроКуб»
Источник: ООО НПП «ГидроКуб»
Стоечный подъемник. Лифтовый механизм с грузовой платформой спроектирован с двумя или четырьмя стойками для подъема. Четырех-стоечные автомобильные подъемники не требуют создания глубокого приямка, при этом отличаются внушительной грузоподъемностью до 20 тонн и высотой подъема на уровне 5-7-этажного дома.
Двух-стоечные подъемники представляют собой две стойки-консоли и грузовую платформу. Такие лифты стоят дешевле, и они проще монтируются - крепятся к несущим стенам.
Двух-стоечные подъемники представляют собой две стойки-консоли и грузовую платформу. Такие лифты стоят дешевле, и они проще монтируются - крепятся к несущим стенам.
Гидростанция — это устройство, преобразующее механическую энергию в гидравлическую. Таким образом под давлением нагнетается рабочая жидкость в гидросистему для совершения полезных эффективных действий. Предприятие изготавливает насосные гидростанции, которые подходят для решения самых различных задач. Алгоритм работы, подбор габаритов и комплектации гидростанции разрабатываются исходя из условий эксплуатации оборудования.
Источник: ООО НПП «ГидроКуб»
Гидравлический пресс – устройство применяется в металлургической промышленности и на станциях технического обслуживания и автомастерских, при утилизационной обработке вторичного сырья, в цехах по производству столярных, строительных и клееных материалов. Штамповка, выдавливание, опрессовка, резка, гибка заготовок, пробивка отверстий, отжим масла и сока – именно для этих процессов используют гидравлические прессы.
Испытательные стенды - это уникальное оборудование. Благодаря ему проверяют прочностные характеристики изделия. С помощью стенда производитель может узнать, безопасна ли его продукция и соответствует ли она заявленным стандартам и требованиям. Испытание на гидравлическом оборудовании позволяет проверить характеристики изделия в разных условиях эксплуатации, в том числе и при критических нагрузках. Стенды для динамических испытаний дают возможность проверить надежность материалов и изделий при воздействии ударных или вибрационных нагрузок. Такие испытания проводят для сертификации различных конструкций, приборов, оборудования. Стенды для статических испытаний позволяют оценить способность изделия работать определенное время под воздействием медленно возрастающей или постоянной нагрузки. Типы нагружения могут быть разными: сжатие, растяжение, изгиб, кручение. Такие виды испытаний проводят на производстве строительных конструкций.
Монтажные подъемные системы. Система состоит из гидростанции и гидравлических домкратов. В конструкции каждой домкратной стойки находится гидроцилиндр. Такая компактная, но мощная система синхронного подъема отличается точностью и плавностью перемещений. С помощью шкафа управления можно управлять и каждым гидроцилиндром отдельно, и всеми сразу. Поднимаемый элемент, например, резервуары, можно зафиксировать в любой точке на любой период времени. Такой метод называют подращиванием, то есть, конструкции выше отметки, доступной для установки элементов монтажным краном, собирают внизу. При сборке начинают с верхней секции сооружения, и выдвигают ее вверх на высоту очередной секции. Верхний блок собирают частями внутри нижнего блока, выдвижение блока осуществляют с помощью грузовых полиспастов или гидроподъемников. Это позволяет избежать дополнительных расходов.
Гидравлический цилиндр — объемный гидродвигатель возвратно-поступательного движения. Рабочей средой в нем выступает жидкость, которая под давлением управляет ходом штока, а тот в свою очередь влияет на нужный механизм. Без гидроцилиндров невозможно представить работу подъемно-транспортной и строительной техники, кузнечного пресса, землеройной машины, металлорежущего оборудования. Существует несколько видов гидравлических цилиндров, они различаются по виду действия, конструкции.
НПП «ГидроКуб» также разрабатывает и производит раздвижные террасы для бассейнов, предотвращающие попадание листьев и мусора в воду. Терраса закрывает бассейн и обеспечивает безопасность — люди и домашние животные не упадут случайно в бассейн.
Представлен широкий выбор автомобильных лифтов, обеспечивающих безопасный и эффективный подъем транспортных средств. Автомобильный лифт — это оборудование, позволяющее существенно ускорить и упростить перемещение автомобиля между этажами. Кроме того, он помогает сэкономить полезное пространство и обеспечить сохранность машины.
Испытательные стенды - это уникальное оборудование. Благодаря ему проверяют прочностные характеристики изделия. С помощью стенда производитель может узнать, безопасна ли его продукция и соответствует ли она заявленным стандартам и требованиям. Испытание на гидравлическом оборудовании позволяет проверить характеристики изделия в разных условиях эксплуатации, в том числе и при критических нагрузках. Стенды для динамических испытаний дают возможность проверить надежность материалов и изделий при воздействии ударных или вибрационных нагрузок. Такие испытания проводят для сертификации различных конструкций, приборов, оборудования. Стенды для статических испытаний позволяют оценить способность изделия работать определенное время под воздействием медленно возрастающей или постоянной нагрузки. Типы нагружения могут быть разными: сжатие, растяжение, изгиб, кручение. Такие виды испытаний проводят на производстве строительных конструкций.
Монтажные подъемные системы. Система состоит из гидростанции и гидравлических домкратов. В конструкции каждой домкратной стойки находится гидроцилиндр. Такая компактная, но мощная система синхронного подъема отличается точностью и плавностью перемещений. С помощью шкафа управления можно управлять и каждым гидроцилиндром отдельно, и всеми сразу. Поднимаемый элемент, например, резервуары, можно зафиксировать в любой точке на любой период времени. Такой метод называют подращиванием, то есть, конструкции выше отметки, доступной для установки элементов монтажным краном, собирают внизу. При сборке начинают с верхней секции сооружения, и выдвигают ее вверх на высоту очередной секции. Верхний блок собирают частями внутри нижнего блока, выдвижение блока осуществляют с помощью грузовых полиспастов или гидроподъемников. Это позволяет избежать дополнительных расходов.
Гидравлический цилиндр — объемный гидродвигатель возвратно-поступательного движения. Рабочей средой в нем выступает жидкость, которая под давлением управляет ходом штока, а тот в свою очередь влияет на нужный механизм. Без гидроцилиндров невозможно представить работу подъемно-транспортной и строительной техники, кузнечного пресса, землеройной машины, металлорежущего оборудования. Существует несколько видов гидравлических цилиндров, они различаются по виду действия, конструкции.
НПП «ГидроКуб» также разрабатывает и производит раздвижные террасы для бассейнов, предотвращающие попадание листьев и мусора в воду. Терраса закрывает бассейн и обеспечивает безопасность — люди и домашние животные не упадут случайно в бассейн.
Представлен широкий выбор автомобильных лифтов, обеспечивающих безопасный и эффективный подъем транспортных средств. Автомобильный лифт — это оборудование, позволяющее существенно ускорить и упростить перемещение автомобиля между этажами. Кроме того, он помогает сэкономить полезное пространство и обеспечить сохранность машины.
Источник: ООО НПП «ГИДРОКУБ»
Гидродинамика
В итоге НПП «ГидроКуб» успешно внедрило производство стандартного гидрооборудования и продолжает осваивать новые проекты со сложными несерийными изделиями. Точнее, об итогах говорить преждевременно. Номенклатура продукции на предприятии постоянно расширяется, производственный процесс неуклонно набирает обороты. Сфера применения гидравлических механизмов весьма обширна, а с учетом того, что внутренний рынок в результате внешнеэкономических санкций стал испытывать дефицит поставок столь необходимой гидравлики - производители этого профиля будет обеспечены заказами на годы вперёд.