Ценность семейных отношений

Средняя дочь Кира учится в 6 классе лицея и занимается в музыкальной школе. Увлечений у девочки масса, и родители всецело её в них поддерживают.



«Недавно перевела её на семейное обучение из-за того, что физически не успевает ходить и в музыкальную школу, и в обычную, потому что школы переполнены, вторая смена. Занятия пересекались, в итоге и не там нормально, и не тут полноценно не успевала. Сейчас на семейном обучении дома, — рассказывает Юлия Давлетшина. — В феврале очередные два концерта в музыкальной школе: по фортепиано и хору. В марте едут с танцами в Санкт-Петербург. Достаточно активную ведёт творческую жизнь».



Формат онлайн-обучения дочери маме очень понравился: «Я работаю и не могу целый день с ней сидеть и самостоятельно преподавать ей уроки. А тут у дочери идут полноценные занятия в онлайн-режиме, и мы с ней просто вечером разбираем какие-то вопросы, которые непонятны. На самом деле, пока мне очень нравится такой режим обучения. Ребёнок стал везде успевать, она стала спокойнее. Видно, что комфортно всё. И при этом уроки получаются даже лучше, чем когда она в школе училась просто потому, что может это сделать в удобное для неё время».



— Она, наверное, не думает о профессии?



— На самом деле, думает! Она планирует свою жизнь связать с медициной. В домашнем обучении мы с ней упор делаем на биологию и химию. В 6 классе у них пока химии нет, немного начали изучать самостоятельно. И изучаем биологию немного плотнее, чем другие предметы, чуть больше школьной программы. В целом, она смотрит фильмы и читает статьи по медицинской тематике, разбираем с ней интересные медицинские случаи.



Раз эта тема ей интересна, то я её записала на курс медицины и нейробиологии в «Умный Ижевск» — это курсы для детишек с 9 до 15 лет. Пока она очень уверенно себя видит в этой области. Я, правда, тоже в детстве думала, что буду медиком, так что пока не загадываю, как у неё всё сложится. Поддерживаю и помогаю, чем могу.



— Ну, а третья дочь?



— Малышка в садике, три годика ей. Из удивительного — преподаватель в саду отправляла на Всероссийский детский творческий конкурс рисунки малышей. Я не знаю, каким образом в этом возрасте можно судить рисунок, красивый он или нет. Но тем не менее, почему-то там были и первые места, и вторые. Мои двухлетний ребенок получил диплом за первое место. А так, всем интересуется, везде лезет, просит записать ее в гимнастику. Каких-то планов на неё я вообще не строю. Пусть растёт.

