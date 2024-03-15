Ценность семейных отношений
История и мысли многодетной мамы в современном мире.
Дмитрий Стрелков
журналист
15 марта 2024
15 марта 2024
Фото: Юлия Давлетшина
65 лет исполняется в 2024 году Научно-исследовательскому технологическому институту «Прогресс» в Ижевске. Его создали постановлением Совета министров СССР 12 июня 1959 года в целях ускорения конструкторской отработки и организации серийного производства ракеты Р-17.
За эти годы «Прогресс» прошёл достойный путь, став одним из ведущих отраслевых технологических институтов оборонной промышленности. Ижевский НИТИ отвечал за технический уровень производства 19 заводов отрасли, отработку на технологичность новых образцов ракетного и стрелкового вооружения, создаваемых семью конструкторскими бюро.
В XXI веке, в современных экономических условиях, ОАО «НИТИ «Прогресс» уверенно держит свои позиции научного и высокотехнологичного предприятия с богатейшим опытом и высоким научно-производственным потенциалом, ставит задачи расширения и углубления собственных разработок для нужд промышленных предприятий России и стран ближнего зарубежья.
Трудятся на предприятии целыми династиями. Например, Марсель и Юлия Давлетшины — многодетные родители. Старшая дочь тоже уже не посторонний человек НИТИ. Каковы же семейные ценности этой семьи, чем живут простые ижевчане — узнал корреспондент «Сусанина».
За эти годы «Прогресс» прошёл достойный путь, став одним из ведущих отраслевых технологических институтов оборонной промышленности. Ижевский НИТИ отвечал за технический уровень производства 19 заводов отрасли, отработку на технологичность новых образцов ракетного и стрелкового вооружения, создаваемых семью конструкторскими бюро.
В XXI веке, в современных экономических условиях, ОАО «НИТИ «Прогресс» уверенно держит свои позиции научного и высокотехнологичного предприятия с богатейшим опытом и высоким научно-производственным потенциалом, ставит задачи расширения и углубления собственных разработок для нужд промышленных предприятий России и стран ближнего зарубежья.
Трудятся на предприятии целыми династиями. Например, Марсель и Юлия Давлетшины — многодетные родители. Старшая дочь тоже уже не посторонний человек НИТИ. Каковы же семейные ценности этой семьи, чем живут простые ижевчане — узнал корреспондент «Сусанина».
Трудовая династия
Фото: Юлия Давлетшина
Юлия Николаевна рассказала, что познакомилась с будущим супругом на почве общего хобби — занимались спортом с собаками. Случилось это в 2001 году, а свадьбу сыграли в 2003 году.
«Я тогда занималась спортом с собаками. У будущего мужа на тот момент собаки не было, но он тоже интересовался, — говорит Юлия Давлетшина. — И так получилось, что стали заниматься вместе. Потом и общая у нас собака появилась».
Во время знакомства Марсель Давлетшин работал на ИЭМЗ «Купол», а в 2002 году его пригласили в НИТИ «Прогресс». Супруга пришла в институт в 2006 году после декрета:
«Мы купили квартиру рядышком с НИТИ. Не в ипотеку, тогда ещё ссуды выдавали. Жить рядом с работой очень удобно; садик рядышком. Узнала про вакантное место. Пришла, прошла собеседование и устроилась».
В совершенно разные отделы, никакого «по знакомству взяли» не было. Просто стали работать на одном предприятии. Отделы супругов в рабочих моментах никак не пересекались.
«На самом деле, в итоге оказалось очень комфортно работать вместе, — говорит Юлия Давлетшина. — На обеды вместе ходим, на работу и с работы вместе. И в отпуск тоже вместе ходим. Много времени проводим вместе, но при этом друг другу не надоедаем. Нам нравится трудиться вместе. Хотя много слышала, что супруги, работая на одном предприятии, не успевают друг по другу соскучиться, устают от общества друг друга. Но вот у нас получается всё наоборот — сплошные плюсы».
Сегодня Марсель Давлетшин работает главным конструктором, его супруга — начальник бюро рекламы. Старшая дочь Ксения учится на третьем курсе ИжГТУ имени М. Т. Калашникова.
«Я тогда занималась спортом с собаками. У будущего мужа на тот момент собаки не было, но он тоже интересовался, — говорит Юлия Давлетшина. — И так получилось, что стали заниматься вместе. Потом и общая у нас собака появилась».
Во время знакомства Марсель Давлетшин работал на ИЭМЗ «Купол», а в 2002 году его пригласили в НИТИ «Прогресс». Супруга пришла в институт в 2006 году после декрета:
«Мы купили квартиру рядышком с НИТИ. Не в ипотеку, тогда ещё ссуды выдавали. Жить рядом с работой очень удобно; садик рядышком. Узнала про вакантное место. Пришла, прошла собеседование и устроилась».
В совершенно разные отделы, никакого «по знакомству взяли» не было. Просто стали работать на одном предприятии. Отделы супругов в рабочих моментах никак не пересекались.
«На самом деле, в итоге оказалось очень комфортно работать вместе, — говорит Юлия Давлетшина. — На обеды вместе ходим, на работу и с работы вместе. И в отпуск тоже вместе ходим. Много времени проводим вместе, но при этом друг другу не надоедаем. Нам нравится трудиться вместе. Хотя много слышала, что супруги, работая на одном предприятии, не успевают друг по другу соскучиться, устают от общества друг друга. Но вот у нас получается всё наоборот — сплошные плюсы».
Сегодня Марсель Давлетшин работает главным конструктором, его супруга — начальник бюро рекламы. Старшая дочь Ксения учится на третьем курсе ИжГТУ имени М. Т. Калашникова.
Фото: Юлия Давлетшина
«Проходила летом здесь практику. Ей очень понравилось, она долго просилась сюда. На данный момент устроилась на полставки конструктором работать, — не без гордости говорит мать. — У мужа в отделе были и есть вакантные места. Очень не хватает людей, конструкторов. Вакантных мест больше, чем желающих работать. И на одно из таких мест он на полставки взял дочь, где она сейчас с удовольствием работает».
Руководитель бюро, под которым работает Ксения Марселевна, тоже отмечает, что ему очень нравится, как работает молодой сотрудник. Никакого отношения, что «своего человека пристроили, чтоб отсиделся», — такого нет.
«У меня муж в принципе не такой. Он не станет держать человека, который реально не работает. На месяц дочь уходила, брала за свой счёт отпуск на время сессии. И даже руководитель бюро подходил, спрашивал, когда она уже выйдет, очень не хватает работника. Всё-таки это говорит о чём-то — человек приносит пользу, он нужен. С февраля снова вышла на работу. Говорит, что очень скучала, ей нравится работа. Посмотрим дальше, что будет после окончания учёбы, что она решит дальше — останется или куда-то пойдёт искать себя», — говорит Юлия Николаевна.
Услышав такой рассказ, спрашиваем — раз есть вакансии, получается, что институт развивается?
«Да, конечно, конечно. Сейчас заказов много, а конструкторов, сборщиков, монтажников, в принципе, людей не хватает: и рабочих, и ИТР. А заказы есть. Работы много!», — поделилась собеседница.
Руководитель бюро, под которым работает Ксения Марселевна, тоже отмечает, что ему очень нравится, как работает молодой сотрудник. Никакого отношения, что «своего человека пристроили, чтоб отсиделся», — такого нет.
«У меня муж в принципе не такой. Он не станет держать человека, который реально не работает. На месяц дочь уходила, брала за свой счёт отпуск на время сессии. И даже руководитель бюро подходил, спрашивал, когда она уже выйдет, очень не хватает работника. Всё-таки это говорит о чём-то — человек приносит пользу, он нужен. С февраля снова вышла на работу. Говорит, что очень скучала, ей нравится работа. Посмотрим дальше, что будет после окончания учёбы, что она решит дальше — останется или куда-то пойдёт искать себя», — говорит Юлия Николаевна.
Услышав такой рассказ, спрашиваем — раз есть вакансии, получается, что институт развивается?
«Да, конечно, конечно. Сейчас заказов много, а конструкторов, сборщиков, монтажников, в принципе, людей не хватает: и рабочих, и ИТР. А заказы есть. Работы много!», — поделилась собеседница.
Подрастающее поколение
Фото: Юлия Давлетшина
Средняя дочь Кира учится в 6 классе лицея и занимается в музыкальной школе. Увлечений у девочки масса, и родители всецело её в них поддерживают.
«Недавно перевела её на семейное обучение из-за того, что физически не успевает ходить и в музыкальную школу, и в обычную, потому что школы переполнены, вторая смена. Занятия пересекались, в итоге и не там нормально, и не тут полноценно не успевала. Сейчас на семейном обучении дома, — рассказывает Юлия Давлетшина. — В феврале очередные два концерта в музыкальной школе: по фортепиано и хору. В марте едут с танцами в Санкт-Петербург. Достаточно активную ведёт творческую жизнь».
Формат онлайн-обучения дочери маме очень понравился: «Я работаю и не могу целый день с ней сидеть и самостоятельно преподавать ей уроки. А тут у дочери идут полноценные занятия в онлайн-режиме, и мы с ней просто вечером разбираем какие-то вопросы, которые непонятны. На самом деле, пока мне очень нравится такой режим обучения. Ребёнок стал везде успевать, она стала спокойнее. Видно, что комфортно всё. И при этом уроки получаются даже лучше, чем когда она в школе училась просто потому, что может это сделать в удобное для неё время».
— Она, наверное, не думает о профессии?
— На самом деле, думает! Она планирует свою жизнь связать с медициной. В домашнем обучении мы с ней упор делаем на биологию и химию. В 6 классе у них пока химии нет, немного начали изучать самостоятельно. И изучаем биологию немного плотнее, чем другие предметы, чуть больше школьной программы. В целом, она смотрит фильмы и читает статьи по медицинской тематике, разбираем с ней интересные медицинские случаи.
Раз эта тема ей интересна, то я её записала на курс медицины и нейробиологии в «Умный Ижевск» — это курсы для детишек с 9 до 15 лет. Пока она очень уверенно себя видит в этой области. Я, правда, тоже в детстве думала, что буду медиком, так что пока не загадываю, как у неё всё сложится. Поддерживаю и помогаю, чем могу.
— Ну, а третья дочь?
— Малышка в садике, три годика ей. Из удивительного — преподаватель в саду отправляла на Всероссийский детский творческий конкурс рисунки малышей. Я не знаю, каким образом в этом возрасте можно судить рисунок, красивый он или нет. Но тем не менее, почему-то там были и первые места, и вторые. Мои двухлетний ребенок получил диплом за первое место. А так, всем интересуется, везде лезет, просит записать ее в гимнастику. Каких-то планов на неё я вообще не строю. Пусть растёт.
«Недавно перевела её на семейное обучение из-за того, что физически не успевает ходить и в музыкальную школу, и в обычную, потому что школы переполнены, вторая смена. Занятия пересекались, в итоге и не там нормально, и не тут полноценно не успевала. Сейчас на семейном обучении дома, — рассказывает Юлия Давлетшина. — В феврале очередные два концерта в музыкальной школе: по фортепиано и хору. В марте едут с танцами в Санкт-Петербург. Достаточно активную ведёт творческую жизнь».
Формат онлайн-обучения дочери маме очень понравился: «Я работаю и не могу целый день с ней сидеть и самостоятельно преподавать ей уроки. А тут у дочери идут полноценные занятия в онлайн-режиме, и мы с ней просто вечером разбираем какие-то вопросы, которые непонятны. На самом деле, пока мне очень нравится такой режим обучения. Ребёнок стал везде успевать, она стала спокойнее. Видно, что комфортно всё. И при этом уроки получаются даже лучше, чем когда она в школе училась просто потому, что может это сделать в удобное для неё время».
— Она, наверное, не думает о профессии?
— На самом деле, думает! Она планирует свою жизнь связать с медициной. В домашнем обучении мы с ней упор делаем на биологию и химию. В 6 классе у них пока химии нет, немного начали изучать самостоятельно. И изучаем биологию немного плотнее, чем другие предметы, чуть больше школьной программы. В целом, она смотрит фильмы и читает статьи по медицинской тематике, разбираем с ней интересные медицинские случаи.
Раз эта тема ей интересна, то я её записала на курс медицины и нейробиологии в «Умный Ижевск» — это курсы для детишек с 9 до 15 лет. Пока она очень уверенно себя видит в этой области. Я, правда, тоже в детстве думала, что буду медиком, так что пока не загадываю, как у неё всё сложится. Поддерживаю и помогаю, чем могу.
— Ну, а третья дочь?
— Малышка в садике, три годика ей. Из удивительного — преподаватель в саду отправляла на Всероссийский детский творческий конкурс рисунки малышей. Я не знаю, каким образом в этом возрасте можно судить рисунок, красивый он или нет. Но тем не менее, почему-то там были и первые места, и вторые. Мои двухлетний ребенок получил диплом за первое место. А так, всем интересуется, везде лезет, просит записать ее в гимнастику. Каких-то планов на неё я вообще не строю. Пусть растёт.
Что есть семья
В столь любящей семье легко увидеть поддержку друг друга. И каждому из нас важна поддержка близких, особенно — в Год семьи. Семья является главной ценностью в стране и по мнению главы Удмуртии Александра Бречалова. Поэтому текущий год не только в стране, но и в республике объявлен Годом семьи.
Узнав поближе семью Давлетшиных, «Сусанин» не мог не задать актуальный сегодня для многих россиян вопрос: «Нужно ли заводить семьи, рожать детей?».
— Конечно, нужно. Именно семья — основа всего народа, страны. Я не могу всем людям говорить, что это нужно обязательно. Кому-то, может, и не надо этого всего. Так или иначе человек создает семью для себя, а не потому что кому-то это надо. Или сосед сказал: «Вам уже пора родить ребёнка». Мне нужно было, я хотела. У меня есть дети.
— Как вы оцениваете государственную политику в плане поддержки семей?
— На данный момент не очень нравится тенденция того, что сейчас ввели пособия, которые выплачиваются, исходя из достатка семьи. Получается, что ценность семьи таким образом падает, рушится.
Есть люди, бесспорно, которые действительно нуждаются. Но, к сожалению, или к счастью, у меня таких знакомых нет. Поэтому, конечно, ценность семьи — она важна, но мне кажется, что она должна идти всё-таки от государства. Ценность семьи прививается с детства. Когда сразу родители «учат» свою молодую дочку — не выходи замуж, подумай, если ты родишь одна, будучи матерью-одиночкой, будут такие-то привилегии, — это тупик.
Я в своё время тоже слышала: «для чего выходить замуж, потеряешь деньги, от замужества никакого плюса нет».
Узнав поближе семью Давлетшиных, «Сусанин» не мог не задать актуальный сегодня для многих россиян вопрос: «Нужно ли заводить семьи, рожать детей?».
— Конечно, нужно. Именно семья — основа всего народа, страны. Я не могу всем людям говорить, что это нужно обязательно. Кому-то, может, и не надо этого всего. Так или иначе человек создает семью для себя, а не потому что кому-то это надо. Или сосед сказал: «Вам уже пора родить ребёнка». Мне нужно было, я хотела. У меня есть дети.
— Как вы оцениваете государственную политику в плане поддержки семей?
— На данный момент не очень нравится тенденция того, что сейчас ввели пособия, которые выплачиваются, исходя из достатка семьи. Получается, что ценность семьи таким образом падает, рушится.
Есть люди, бесспорно, которые действительно нуждаются. Но, к сожалению, или к счастью, у меня таких знакомых нет. Поэтому, конечно, ценность семьи — она важна, но мне кажется, что она должна идти всё-таки от государства. Ценность семьи прививается с детства. Когда сразу родители «учат» свою молодую дочку — не выходи замуж, подумай, если ты родишь одна, будучи матерью-одиночкой, будут такие-то привилегии, — это тупик.
Я в своё время тоже слышала: «для чего выходить замуж, потеряешь деньги, от замужества никакого плюса нет».
Фото: Юлия Давлетшина
Но от замужества на самом деле ни одного плюса нет. Именно в плане выгоды. Тут главное — отношение супругов друг к другу. Это должно быть на уровне подсознания людей, что это просто нормально. Быть замужем, быть семьёй, быть единым.
Нужно доводить до нормальности, до того, что семья — это само собой разумеющееся, то, к чему в итоге молодой человек и девушка стремятся. Это просто другой уровень отношений. Новая ступень в их совместной жизни. На уровне сознания. А не поиск выгоды в официальной регистрации брака.
Мне кажется, сейчас у многих разрушено понимание ценностей семьи, потому что идёт постоянное «А что мне за это будет? Что я за это получу?». А выгод-то никаких и нет от замужества.
У меня такой вопрос не стоял и не стоит, не ради этого изначально человек решает сделать предложение, жениться, выйти замуж, родить ребёнка. Создание семьи — это другой уровень отношений, новая ступень; показатель доверия друг другу, наверное. Такие у меня мысли по поводу семьи.