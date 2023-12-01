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> Исторические личности, которых вы точно знаете
Тест
Исторические личности, которых вы точно знаете

Люди, вписавшие своё имя в историю, есть во многих областях: наука, политика, искусство... Мы предлагаем вам очень простой тест, где можно проверить свою эрудицию и назвать людей, память о которых надолго переживёт их самих.

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Кто является автором теории относительности?
Masteraah at German Wikipedia, CC BY-SA 2.0 DE , via Wikimedia Commons
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Кто был первым человеком в космосе?
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Кто написал книгу «Капитал»?
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Кто первым достиг Южного полюса?
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Кто написал пьесу «Гамлет»?
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Кто автор балета “Щелкунчик”?
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Кто автор картины «Звёздная ночь»?
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Кто стал первым человеком, ступившим на Луну?
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Кто совершил первое кругосветное путешествие?
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И, наконец, самый сложный вопрос. При ответе рекомендуется немного подумать. Кто стал последним русским царём?
Неверно. Никто из династии Романовых после Петра I уже не был русским царём, они были всероссийскими императорами.
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Неплохо!
Но в команде по спортивному ЧГК вы рискуете оказаться балластом.
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Супер!
Это ведь действительно был очень лёгкий тест?
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