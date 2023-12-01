Исторические личности, которых вы точно знаете

Эффект Манделы: проверьте, нет ли у вас ложных воспоминаний
12:36, 02 , 2021
Люди, вписавшие своё имя в историю, есть во многих областях: наука, политика, искусство... Мы предлагаем вам очень простой тест, где можно проверить свою эрудицию и назвать людей, память о которых надолго переживёт их самих.
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