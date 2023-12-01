Исторические личности, которых вы точно знаете

Люди, вписавшие своё имя в историю, есть во многих областях: наука, политика, искусство... Мы предлагаем вам очень простой тест, где можно проверить свою эрудицию и назвать людей, память о которых надолго переживёт их самих.