Что происходит с Ижевским прудом?

«Всё, что вокруг этого пруда, действительно оказывает очень важную роль в загрязнении. Если мы хотим, чтобы пруд был чистый, мы должны облагораживать территории вокруг. Мы должны ограничить привнос легкоокисляемой органики, а это — коммунальные стоки, это сельхозстоки, стоки с полей и так далее. Это всё, это как раз избыток азота и фосфора, который вызывает эвтрофикацию, а эвтрофикация вызывает цветение воды, то есть размножение водорослей. Чтобы уменьшить концентрацию азота и фосфора, мы должны разобраться со всеми притоками, которые впадают в пруд, и с теми деревнями, которые на этих притоках расположены», — высказалась Надежда Холмогорова.



Среди притоков пруда — реки Малиновка, Подборенка, Пазелинка и другие. На всех перечисленных реках располагается большое количество деревень и колхозов, занимающихся сельским хозяйством. По словам собеседницы, у них нет очистных сооружений, из-за чего всё, в том числе коммунальные стоки, сбрасываются сразу в реку, а впоследствии попадают в Ижевский пруд.