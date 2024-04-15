Что происходит с Ижевским прудом?
Михей Кузнецов
15 апреля 2024
Источник: Надежда Холмогорова
Уже много лет Ижевское водохранилище сталкивается с большим количеством экологических проблем: загрязнение притоков, наличие большого количества микроорганизмов, отсутствие ливневой канализации и множество других факторов, влияющих на обстановку пруда. Корреспондент «Сусанина» решил выяснить, что является основными причинами ухудшения экологии водохранилища и какие сейчас существуют пути решения проблемы.
Экспертом в вопросе выступила доцент кафедры экологии и природопользования института естественных наук Удмуртского государственного университета, кандидат биологических наук Надежда Владимировна Холмогорова.
Экспертом в вопросе выступила доцент кафедры экологии и природопользования института естественных наук Удмуртского государственного университета, кандидат биологических наук Надежда Владимировна Холмогорова.
Одной из первых проблем экологии пруда становится способ его исследования. Вода берётся только для химического анализа, не учитывается биологическое разнообразие живущих в водоёме организмов, сообщила Надежда Холмогорова.
Источник: Надежда Холмогорова
Надежда Владимировна Холмогорова
Доцент кафедры экологии и природопользования института естественных наук Удмуртского государственного университета, кандидат биологических наук
«На данный момент мониторится только одна точка с точки зрения гидрохимического мониторинга — это в районе верховых очистных сооружений. То есть там ведется регулярно забор воды на химический анализ, но этого недостаточно для нашего пруда протяжённостью более 12 км».
Надежда Холмогорова пояснила, что для полноценного мониторинга нужно собирать воду в нескольких точках пруда, так как химический анализ воды может значительно отличаться в зависимости от места сбора на анализ.
«Надо брать пробу в верховьях пруда, то есть это в районе Воложки. Потом в центральной части, в нескольких местах, потому что по разным берегам разные донные отложения. <…> Ну и в приплотинной части однозначно необходимо вести мониторинг», — рассказала собеседница.
Источник: ИА «Сусанин»
Управление Роспотребнадзора по УР поделилось с «Сусаниным» данными о химическом состоянии воды вблизи Ижевского пляжа.
На данный момент вода не соответствует гигиеническим нормативам по биохимическому потреблению кислорода (БПК5), химическому потреблению кислорода (ХПК), содержанию марганца, кишечной палочки и других болезнетворных бактерий. По этой причине купаться в Ижевском пруду запрещено.
На данный момент вода не соответствует гигиеническим нормативам по биохимическому потреблению кислорода (БПК5), химическому потреблению кислорода (ХПК), содержанию марганца, кишечной палочки и других болезнетворных бактерий. По этой причине купаться в Ижевском пруду запрещено.
Источник: Надежда Холмогорова
БПК5 и ХПК являются основными показателями степени загрязнения воды органическими соединениями, отмечает Управление Роспотребнадзора.
«Чем выше эти показатели, тем хуже могут дышать рыбы. Вплоть до ситуаций замора всех живых организмов в водоёме», — поделилась эксперт.
Доцент также указала на необходимость анализировать воду на наличие болезнетворных бактерий не только около пляжа в Ижевске, но и в других местах скопления людей для купания, например, у пляжа в районе Воложки.
«Чем выше эти показатели, тем хуже могут дышать рыбы. Вплоть до ситуаций замора всех живых организмов в водоёме», — поделилась эксперт.
Доцент также указала на необходимость анализировать воду на наличие болезнетворных бактерий не только около пляжа в Ижевске, но и в других местах скопления людей для купания, например, у пляжа в районе Воложки.
Надежда Владимировна Холмогорова
Доцент кафедры экологии и природопользования института естественных наук Удмуртского государственного университета, кандидат биологических наук
«Помимо химического, существует гидробиологический мониторинг, который у нас не ведётся вообще. Это количество фитопланктона, зоопланктона и так далее. Также, что касается анализа воды, сбор нужно проводить не в одной точке пруда, а по всей площади»
Основной проблемой является отсутствие финансирования, заверяет эксперт. Например, учёное сообщество УдГУ занимается изучением донного макрозообентоса, но этого недостаточно для понимания всей биологической обстановки водохранилища. Минприроды сообщило, что работы по мониторингу ведутся ежегодно на выделяемые из бюджета средства.
Кроме того, по мнению Надежды Холмогоровой, для улучшения экологической обстановки в Ижевском пруду необходимо осуществлять вылов рыбы.
Источник: ИА «Сусанин»
Надежда Владимировна Холмогорова
Доцент кафедры экологии и природопользования института естественных наук Удмуртского государственного университета, кандидат биологических наук
«С точки зрения очищения пруда, рыбу надо максимально вылавливать. Благодаря этому мы будем выносить излишнюю органику из пруда, тем самым очищая воду».
По информации Минприроды, сейчас в пруду проживает 16 видов рыб, относящихся к пяти разным семействам. Доминируют в ихтиофауне лещ, плотва и окунь, достаточно обычны уклея, язь, ерш, пескарь, елец, единичными экземплярами встречаются голец, налим и карп.
На вопрос о необходимости гидромеханической очистки пруда Надежда Холмогорова ответила: «Удалять донные отложения необходимо, потому что это искусственный водоем, и природа стремится вернуть всё на круги своя — происходит сукцессия, то есть естественная смена сообщества, и пруд начинает превращаться в болото, а впоследствии станет сушей и руслом реки Иж, как было раньше. Если не проводить очистку, то частицы почвы, грунта, растительности — всё будет скапливаться на дне водоёма. Поэтому, если мы хотим, чтобы пруд продолжал существовать, такие работы необходимо проводить регулярно».
На вопрос о необходимости гидромеханической очистки пруда Надежда Холмогорова ответила: «Удалять донные отложения необходимо, потому что это искусственный водоем, и природа стремится вернуть всё на круги своя — происходит сукцессия, то есть естественная смена сообщества, и пруд начинает превращаться в болото, а впоследствии станет сушей и руслом реки Иж, как было раньше. Если не проводить очистку, то частицы почвы, грунта, растительности — всё будет скапливаться на дне водоёма. Поэтому, если мы хотим, чтобы пруд продолжал существовать, такие работы необходимо проводить регулярно».
Источник: Надежда Холмогорова
Последняя крупная очистка пруда проводилась в 2014-2016 годах. Донные отложения удалялись на правом берегу промышленной зоны общей площадью более 89 га, сообщает Минприроды Удмуртии. Кроме того, в районе Воложки удалили избытки органических и биогенных веществ на площади более 24,5 га.
Источник: Надежда Холмогорова
Однако гидромеханическая очистка является не единственным способом поддержания экологии пруда. Для очистки пруда в 2004 году использовали рыбу — толстолобика. Она, по сути, является фильтром, поедающим растения водоёма, но в условиях Ижевского пруда эксперимент оказался неудачным.
Толстолобик является южным видом, который не способен размножаться в климате Удмуртии. Рыба хорошо себя показывает в тёплых водах, где она имеет возможность жить и размножаться, но при наших температурах они просто погибли, рассказывает Надежда Холмогорова.
Толстолобик является южным видом, который не способен размножаться в климате Удмуртии. Рыба хорошо себя показывает в тёплых водах, где она имеет возможность жить и размножаться, но при наших температурах они просто погибли, рассказывает Надежда Холмогорова.
Источник: ИА «Сусанин»
Напомним, летом 2017 года запущенный много лет назад толстолобик порадовал рыбаков Ижевска. В апреле 2023 года председатель постоянной комиссии по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды Госсовета Удмуртии Георгий Крылов высказывал идею зарыблять водоёмы республики белым амуром.
Помимо этого, в 2009-2010 года была проведена альголизация* (вселение микроводоросли хлореллы), но результат снова оказался лишён успеха.
Помимо этого, в 2009-2010 года была проведена альголизация* (вселение микроводоросли хлореллы), но результат снова оказался лишён успеха.
Источник: arzik2
*Суть альголизации заключается в особой технологии внесения в водоем некоторого количества суспензии определенного штамма хлореллы, выращенной в промышленных условиях. Теоретически с помощью данного метода процесс «цветения» водоёма должен прекратиться, однако ряд учёных под руководством Т. Е. Павлюка в 2020-2021 годах провел исследование, доказывающее бесполезность этого способа. Их работа была описана в научно-практическом журнале Водное хозяйство России №5, 2013 года.
По их данным, занесение хлореллы в Ижевский пруд привело лишь к пятикратному росту численности синезелёных водорослей, вызывающих «цветение».
Надежда Холмогорова добавила, что она вместе со студентами проводила мониторинг в том году, и уже в конце сезона хлореллы не осталось вообще.
По их данным, занесение хлореллы в Ижевский пруд привело лишь к пятикратному росту численности синезелёных водорослей, вызывающих «цветение».
Надежда Холмогорова добавила, что она вместе со студентами проводила мониторинг в том году, и уже в конце сезона хлореллы не осталось вообще.
Надежда Владимировна Холмогорова
Доцент кафедры экологии и природопользования института естественных наук Удмуртского государственного университета, кандидат биологических наук
«У нас слишком большой водоём, чтобы использовать хлореллу. Этот способ абсолютно никак не помог в уменьшении количества водорослей».
Источник: Надежда Холмогорова
Ещё одна попытка улучшения экологической обстановки пруда произошла в 2003 году. Тогда в водоёме изменили способ сброса воды.
«Раньше вода из пруда сливалась сверху — то есть самая подогретая часть. Это естественный процесс, который происходит в большинстве природных водоёмов, а тут перешли на нижний слив. Смысл был в том, что усилится проточность, благодаря чему будут захватываться донные отложения и смываться ниже по течению. Но этого не произошло, просто теперь смывается самая холодная часть воды, а тёплая, в которой активнее размножаются цианобактерии, остаётся. Это стало основной причиной усиления «цветения» водоёма после 2003 года», — рассказала Надежда Холмогорова.
«Раньше вода из пруда сливалась сверху — то есть самая подогретая часть. Это естественный процесс, который происходит в большинстве природных водоёмов, а тут перешли на нижний слив. Смысл был в том, что усилится проточность, благодаря чему будут захватываться донные отложения и смываться ниже по течению. Но этого не произошло, просто теперь смывается самая холодная часть воды, а тёплая, в которой активнее размножаются цианобактерии, остаётся. Это стало основной причиной усиления «цветения» водоёма после 2003 года», — рассказала Надежда Холмогорова.
Помимо этого, собеседница поделилась, что до этого года отфильтрованной водой из Ижевского пруда пользовались 50% городского населения, но после 2003 года от неё появился резкий запах геосмина, и жители стали жаловаться. В итоге, для решения проблемы стали разбавлять воду из пруда с камской. На данный момент, прудовую воду пьёт только треть или даже меньше населения Ижевска, все остальные используют воду из Камы.
Тем не менее основным фактором загрязнения пруда остаётся водосборная территория Ижевского пруда.
Тем не менее основным фактором загрязнения пруда остаётся водосборная территория Ижевского пруда.
Источник: Надежда Холмогорова
«Всё, что вокруг этого пруда, действительно оказывает очень важную роль в загрязнении. Если мы хотим, чтобы пруд был чистый, мы должны облагораживать территории вокруг. Мы должны ограничить привнос легкоокисляемой органики, а это — коммунальные стоки, это сельхозстоки, стоки с полей и так далее. Это всё, это как раз избыток азота и фосфора, который вызывает эвтрофикацию, а эвтрофикация вызывает цветение воды, то есть размножение водорослей. Чтобы уменьшить концентрацию азота и фосфора, мы должны разобраться со всеми притоками, которые впадают в пруд, и с теми деревнями, которые на этих притоках расположены», — высказалась Надежда Холмогорова.
Среди притоков пруда — реки Малиновка, Подборенка, Пазелинка и другие. На всех перечисленных реках располагается большое количество деревень и колхозов, занимающихся сельским хозяйством. По словам собеседницы, у них нет очистных сооружений, из-за чего всё, в том числе коммунальные стоки, сбрасываются сразу в реку, а впоследствии попадают в Ижевский пруд.
Среди притоков пруда — реки Малиновка, Подборенка, Пазелинка и другие. На всех перечисленных реках располагается большое количество деревень и колхозов, занимающихся сельским хозяйством. По словам собеседницы, у них нет очистных сооружений, из-за чего всё, в том числе коммунальные стоки, сбрасываются сразу в реку, а впоследствии попадают в Ижевский пруд.
Источник: Надежда Холмогорова
Источник: Надежда Холмогорова
Значительную роль в загрязнении также играет водоохранная зона пруда.
«Она была прописана ещё в Советском Союзе на 200 метрах по периметру всего водохранилища не должно быть никаких построек, там должна быть естественная растительность», — сообщила биолог.
В действительности постройки доходят вплоть до береговой линии, из-за чего вся грязь попадает в пруд сразу. Если бы вокруг были почва с травой, деревья, они бы задерживали всю грязь на себе, но их нет.
«Она была прописана ещё в Советском Союзе на 200 метрах по периметру всего водохранилища не должно быть никаких построек, там должна быть естественная растительность», — сообщила биолог.
В действительности постройки доходят вплоть до береговой линии, из-за чего вся грязь попадает в пруд сразу. Если бы вокруг были почва с травой, деревья, они бы задерживали всю грязь на себе, но их нет.
Надежда Владимировна Холмогорова
Доцент кафедры экологии и природопользования института естественных наук Удмуртского государственного университета, кандидат биологических наук
«У нас в природе всё хорошо придумано, есть системы самоочищения рек. Задача просто не мешать, но люди мешают. Причём с каждым годом всё больше, градостроители уже застраивают водоохранные зоны».