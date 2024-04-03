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В Удмуртии начали действовать новые правила при сдаче экзаменов и получении водительских прав

12:00, 03 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии начали действовать новые правила при сдаче экзаменов и получении водительских прав
12:00, 03 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
42
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#водители\n#закон\n#водительские права
Фото: ИА «Сусанин»
0

Изменения вступили в силу с 1 апреля.

Ижевск. Удмуртия. В России с 1 апреля введены изменения при сдаче экзаменов и выдаче водительских удостоверений. В Госавтоинспекции Удмуртии разъяснили основные моменты нововведений.

Изменения в законодательстве сделаны с учётом анализа результатов практических экзаменов. Были пересмотрены требования к оценке навыков водителя в зависимости от степени их влияния на безопасность движения.

Изменения увеличивают количество штрафных баллов, при наборе которых экзамен считается проваленным. Если раньше это было 5 баллов, то сейчас их количество увеличено до 7.

Также снижено количество штрафных баллов по ряду ошибок на экзамене. Например, если водитель забыл пристегнуться и начал движение, то экзамен не будет сразу заканчиваться, как раньше, за нарушение экзаменуемый получит лишь 4 штрафных балла.

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Фото: Оркуна Азапа на Unsplash

«Изменения конкретизировали понятие «неуверенное использование автомобиля», чтобы экзаменатор сам ничего не придумывал. В частности, указаны несвоевременная подача сигнала поворота, неправильная оценка дорожной обстановки, резкий старт и так далее. Это снизит субъективность выставления штрафных баллов», — отметил заместитель начальника отдела надзора управления Госавтоинспекции по Удмуртии Андрей Трубачёв.

Нововведения позволяют допустить тренировочного мастера автошколы на сиденье с доступом к дублирующим органам управления машиной. При этом автомобиль должен быть оснащён световой или звуковой сигнализацией нажатия на дополнительные органы управления. По словам Андрея Трубачёва, это нововведение не получится внедрить быстро, поскольку требуется переоборудование экзаменационных автомобилей.

Изменения коснутся и перечня оснований для отказа в допуске к экзаменам и выдаче водительских прав.

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Фото: ИА «Сусанин»

Так, отказ получат лица, подвергнутые административному наказанию за пьяную езду или отказавшиеся проходить медосвидетельствование. Ограничение будет действовать год с даты окончания исполнения наказания.

Вводятся основания для приостановления экзамена и выдачи водительских удостоверений, если в процессе истёк срок действия паспорта гражданина РФ или медицинского заключения об отсутствии противопоказаний. К экзаменам не допустят также лиц, в отношении которых применены временные меры со стороны военного комиссариата, направленные на явку гражданина по повестке.

Увеличиваются сроки пересдачи экзаменов. В случае, если кандидат не справился с трёх попыток, пересдачу назначат не ранее, чем через 6 месяцев, и не позднее, чем через 9 месяцев. До этого пересдача происходила через месяц и не позднее трёх месяцев.

Изменения есть и в части упражнений. Например, при сдаче на категорию «А» («мотоциклы») упражнение, где необходимо было припарковать транспорт в боксе, заменено на прохождение по колейной доске.

«Никаких кардинальных изменений автошколы не почувствуют. Нужно буквально переделать одно упражнение и правильно исчислять сроки пересдачи. Предварительно мы проводили собрания с представителями школ, где подробно разбирали нововведения», — сказал Андрей Трубачёв.

Также с 1 апреля изменяются правила выдачи российских водительских удостоверений взамен иностранных. Значительно упрощена процедура обмена прав категорий «М», «А», и «В», а также подкатегорий «А1» и «В1». Обмен производится после сдачи теоретического экзамена.

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Фото: ИА «Сусанин»

В случае обмена прав на управление автобусами и грузовиками, в том числе с прицепами, необходимо предоставить документ о квалификации, подтверждающий прохождение итоговой аттестации в автошколе и успешную сдачу теории и практики.

Это нововведение не коснётся граждан государств, где использование русского языка в качестве официального закреплено законом. В число таких стран входят Абхазия, Казахстан, Киргизия, Южная Осетия и Республика Беларусь. Граждане последней получают российские права без проведения экзаменов, для остальных достаточно сдать лишь теорию.

Иностранные водительские удостоверения признаются недействительными по истечении года с даты: получения их водителем, первого въезда на территорию страны гражданина РФ, после получения им иностранных прав.

Отсрочку от применения ограничений получат иностранные граждане и лица без гражданства, получившие вид на жительство или гражданство РФ до 1 апреля 2024 года, а также граждане РФ, въехавшие в страну до конца минувшего марта. Имеющиеся у них водительские удостоверения остаются действительными до 1 апреля 2025 года.

12:00, 03 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
42
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#водители\n#закон\n#водительские права

 

 

 


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