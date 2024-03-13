Музыкальная династия
История о том, как члены одной семьи подарили любимому делу совместно вот уже более 300 лет своей жизни.
Дмитрий Стрелков
журналист
13 марта 2024
13 марта 2024
Фото: unsplash.com (Ebuen Clemente Jr)
В цикле статей, посвящённых Году семьи в России и Удмуртии, «Сусанин» решил уделить внимание не только представителям бизнеса и промышленности, но не забыл и о культуре. Отрадно, что земля республики совсем не скудна на таланты. Более того, «героем» предлагаемой публикации стала целая династия, посвятившая свою жизнь музыке, — династия Корепановых.
Всякий уважающий себя гражданин Удмуртской Республики знает имя Германа Афанасьевича Корепанова — классика удмуртской музыки, одного из основоположников профессионального музыкального искусства Удмуртии. Продолжил его стезю композиторства и его сын Александр Германович. Он любезно согласился рассказать корреспонденту Дмитрию Стрелкову о тех своих родных, которые также связали свою жизнь с музыкой.
Всякий уважающий себя гражданин Удмуртской Республики знает имя Германа Афанасьевича Корепанова — классика удмуртской музыки, одного из основоположников профессионального музыкального искусства Удмуртии. Продолжил его стезю композиторства и его сын Александр Германович. Он любезно согласился рассказать корреспонденту Дмитрию Стрелкову о тех своих родных, которые также связали свою жизнь с музыкой.
Герман Корепанов за работой.
Фото из семейного архива А. Г. Корепанова
Герман Корепанов родился в 1924 году, но Александр Германович считает важным отметить, что «музыкальность» династии началась не с него, а ещё с его родителей.
Афанасий Фёдорович Корепанов родился в деревне Итадур Игринского района. Там до сих пор живёт много родственников. Был участником Первой мировой войны.
«Он был грамотный, поэтому стал полковым писарем. После революции его тоже как грамотного взяли в оборот. Был помощником прокурора, ещё какие-то у него должности были разные, менялись со временем. Если говорить про музыку, то он играл на балалайке и гитаре, пел романсы, русские и удмуртские народные песни. И вот отец тоже научился играть и на балалайке, и на мандолине», — рассказал Александр Германович.
Будучи по службе в Дебёсах, Афанасий Фёдорович встретил будущую супругу, и они поженились. В 1924 году его отправили в Селты. Как написано в документах, разбирать какую-то склоку. Супруга же уже была на сносях и потому родила Германа Афанасьевича в Селтах.
«Они потом практически скоро уехали. То есть отец должен был вообще-то родиться в Дебёсах, а родился в Селтах», — отметил собеседник.
Говоря о своей бабушке, Александр Германович поведал, что их было четыре сестры. И они очень хорошо пели вчетвером. Потом все в основном переехали в Ижевск, осталась там только младшая сестра Евгения: «Вот там у меня сейчас человек сорок родственников по этой линии».
«Дед ещё окончил Нижегородский сельскохозяйственный институт, его уже там оставили на преподавательской работе, но партия сказала надо, в общем, его затребовали в Удмуртию, где он стал занимать разные должности, а в 1935 году вернулись в Ижевск. В 1937 году его репрессировали и он погиб. Бабушка одна воспитывала троих детей, работала в детском саду до пенсии».
Афанасий Фёдорович Корепанов родился в деревне Итадур Игринского района. Там до сих пор живёт много родственников. Был участником Первой мировой войны.
«Он был грамотный, поэтому стал полковым писарем. После революции его тоже как грамотного взяли в оборот. Был помощником прокурора, ещё какие-то у него должности были разные, менялись со временем. Если говорить про музыку, то он играл на балалайке и гитаре, пел романсы, русские и удмуртские народные песни. И вот отец тоже научился играть и на балалайке, и на мандолине», — рассказал Александр Германович.
Будучи по службе в Дебёсах, Афанасий Фёдорович встретил будущую супругу, и они поженились. В 1924 году его отправили в Селты. Как написано в документах, разбирать какую-то склоку. Супруга же уже была на сносях и потому родила Германа Афанасьевича в Селтах.
«Они потом практически скоро уехали. То есть отец должен был вообще-то родиться в Дебёсах, а родился в Селтах», — отметил собеседник.
Говоря о своей бабушке, Александр Германович поведал, что их было четыре сестры. И они очень хорошо пели вчетвером. Потом все в основном переехали в Ижевск, осталась там только младшая сестра Евгения: «Вот там у меня сейчас человек сорок родственников по этой линии».
«Дед ещё окончил Нижегородский сельскохозяйственный институт, его уже там оставили на преподавательской работе, но партия сказала надо, в общем, его затребовали в Удмуртию, где он стал занимать разные должности, а в 1935 году вернулись в Ижевск. В 1937 году его репрессировали и он погиб. Бабушка одна воспитывала троих детей, работала в детском саду до пенсии».
Герман и Людмила Корепановы.
Фото из семейного архива А. Г. Корепанова
Со стороны будущей супруги Германа Корепанова, матери Александра Германовича, предки тоже не были чужды музыке. Дом их стоял примерно на том месте в Ижевске, где сейчас находится Республиканский музыкальный колледж на бульваре Гоголя (РМК, бывшее музыкальное училище).
«Это был деревянный дом на двух хозяев — называли усадьбами, — рассказывает дальше Александр Германович. — В этом доме прошло моё детство, и у них был рояль. Бабушка играла, видимо, на рояле, да и дед играл тоже, хотя был техником-строителем».
«Это был деревянный дом на двух хозяев — называли усадьбами, — рассказывает дальше Александр Германович. — В этом доме прошло моё детство, и у них был рояль. Бабушка играла, видимо, на рояле, да и дед играл тоже, хотя был техником-строителем».
Супруга Германа Афанасьевича Людмила Николаевна (1926-2012) училась недолго в музыкальном училище, которое пришлось бросить, потому что родилась старшая дочь Татьяна.
«Мама играла на рояле, это я хорошо помню. Она играла первую часть «Патетической сонаты» Бетховена, «Времена года» Чайковского играла, когда, видимо, ностальгия была. А так, преподавала английский язык, работала во время войны на эвакуированном Раменском заводе, а с 1958-го года в студии телевидения работала ассистентом режиссёра».
Почему это важно? Потому что на этой студии, располагавшейся тогда на улице Пушкинской в районе «старой телевышки», Людмила Корепанова делала разные инсценировки — ведь спектакли шли в прямом эфире, а не в записи.
«Кстати, я в этих спектаклях тоже участвовал, будучи пацаном в школе. И за кадром читал разные детские передачи, и как-то участвовал в спектакле под названием «Внук капитана» в этой студии. В дальнейшем мама участвовала в качестве либреттиста в создании оперы «Мятеж» Германа Афанасьевича».
Сам же будущий «первый удмуртский композитор» окончил 10 классов 24-й школы Ижевска. Сразу после окончания, в 1942 году, попал в армию, в артиллерийско-оружейное училище, которое было эвакуировано в Ижевск. А после отправился на Дальний Восток, в Маньчжурию, где служил начальником артиллерийско-оружейной мастерской, участвовал в войне с Японией.
С 1 января 1946 года его по приказу сделали капельмейстером военного оркестра.
«И вот его совершенно, так сказать, неграмотного в этом смысле, в дирижёрском, поставили капельмейстером. Сочинять он начал ещё до войны, когда посещал ДХВД — Дом художественного воспитания детей. Около года брал уроки фортепиано. А когда служил на Дальнем Востоке, инструмента не было, так он купил себе мандолину и стал сочинять на ней музыку».
«Мама играла на рояле, это я хорошо помню. Она играла первую часть «Патетической сонаты» Бетховена, «Времена года» Чайковского играла, когда, видимо, ностальгия была. А так, преподавала английский язык, работала во время войны на эвакуированном Раменском заводе, а с 1958-го года в студии телевидения работала ассистентом режиссёра».
Почему это важно? Потому что на этой студии, располагавшейся тогда на улице Пушкинской в районе «старой телевышки», Людмила Корепанова делала разные инсценировки — ведь спектакли шли в прямом эфире, а не в записи.
«Кстати, я в этих спектаклях тоже участвовал, будучи пацаном в школе. И за кадром читал разные детские передачи, и как-то участвовал в спектакле под названием «Внук капитана» в этой студии. В дальнейшем мама участвовала в качестве либреттиста в создании оперы «Мятеж» Германа Афанасьевича».
Сам же будущий «первый удмуртский композитор» окончил 10 классов 24-й школы Ижевска. Сразу после окончания, в 1942 году, попал в армию, в артиллерийско-оружейное училище, которое было эвакуировано в Ижевск. А после отправился на Дальний Восток, в Маньчжурию, где служил начальником артиллерийско-оружейной мастерской, участвовал в войне с Японией.
С 1 января 1946 года его по приказу сделали капельмейстером военного оркестра.
«И вот его совершенно, так сказать, неграмотного в этом смысле, в дирижёрском, поставили капельмейстером. Сочинять он начал ещё до войны, когда посещал ДХВД — Дом художественного воспитания детей. Около года брал уроки фортепиано. А когда служил на Дальнем Востоке, инструмента не было, так он купил себе мандолину и стал сочинять на ней музыку».
Людмила, Александр и Герман Корепановы.
Фото из семейного архива А. Г. Корепанова
После демобилизации в 1947 году вернулся в Ижевск. Сначала держал экзамены в Пединститут на филфак, потому что хотел стать писателем или поэтом, потому что с детства сочинял стихи и рассказы. Его приняли.
Но надо где-то было работать, зарабатывать для молодой семьи, потому стал хормейстером Удмуртского хора радио. Занимал эту должность Герман Корепанов в 1948 - 1953 и 1955 – 1956 годах. Был художественным руководителем Удмуртского ансамбля песни и пляски в 1953-1954 годах (будущий ансамбль «Италмас»). В 1955 году был художественным руководителем Удмуртской филармонии. В 1956 году стал свободным художником и нигде больше официально не работал.
Но надо где-то было работать, зарабатывать для молодой семьи, потому стал хормейстером Удмуртского хора радио. Занимал эту должность Герман Корепанов в 1948 - 1953 и 1955 – 1956 годах. Был художественным руководителем Удмуртского ансамбля песни и пляски в 1953-1954 годах (будущий ансамбль «Италмас»). В 1955 году был художественным руководителем Удмуртской филармонии. В 1956 году стал свободным художником и нигде больше официально не работал.
«Я рос в такой семье, где люди были творческие. Мы жили тогда в доме по улице Советской, 15, где сейчас установлена мемориальная доска, на пятом этаже. И в 1950-е годы там был своего рода Худсовет. Там у отца были совещания, приходили писатели, поэты, драматурги, самодеятельные композиторы, музыканты. В общем, все. Мама писала в дневнике, что в некоторые дни к нему приходило до 15 человек. Можете представить?».
Александр Корепанов.
Фото из семейного архива А. Г. Корепанова
Что же может рассказать о себе сам Александр Германович Корепанов?
«В детстве, естественно, спал под музыку отца. Отчёта себе, конечно, не отдавал. Папа есть папа, играет, что-то сочиняет. Я был обычный пацан, любил гулять на улице. Играли в разные игры: и в классики, и в напильнички, и в догонялки, и в чижа, и в теннис, и в футбол, и в хоккей, и на коньках, и на лыжах, и на санках катались. В общем, вели очень интенсивный образ жизни. Весело было, хорошо жили. Компании во дворах были большие, разновозрастные. Вырезали сабли, увеличительным стеклом выжигали».
Так как Александр Германович признаётся, что в детстве много болел, в музыкальной школе тоже не учился: «Кем я стать хотел? В детстве, естественно, хотел стать шофёром. Но вот так им и не стал, даже машины у меня нет. Когда я учился уже в 7 классе, родители спохватились. Стал брать уроки фортепиано».
Держал экзамены в музыкальное училище с очень слабой подготовкой.
«Но меня, можно сказать, по блату приняли. Директором был Евгений Мохнаткин. Они вместе с отцом ещё учились в училище. Евгений Константинович был очень талантливым человеком. И он взял меня к себе в класс. Естественно, я был очень слабо подготовлен, но, тем не менее, через два года, отец перевёл меня на теоретическое отделение».
Там оказалось очень тяжело без подготовки. Где-то на четвёртом курсе Александр Германович начал сочинять музыку.
«Трудно тоже сочинять, когда без подготовки. Инструментом плохо владел, тяжело было. Два раза летал на самолёте в Казань. Тогда до Казани летали самолёты из Ижевска, по студенческому за 5 рублей летал на консультацию».
Держал экзамены, и в 1971 году его приняли в Казанскую консерваторию. По окончании её работал в музыкальном училище в Ижевске, через год был принят в Союз композиторов СССР.
«После смерти отца я вот уже более 30 лет занимаюсь его творческим наследием, пропагандирую, занимаюсь издательской работой. Издал все его крупные сочинения, потому что при его жизни издавались только песни. Из инструментальной музыки были изданы только сонаты и сонатины. Издал партитуры симфоний, партитуры клавир-оперы, партитуры клавир-концерта скрипичного, его скрипичные все пьесы, все фортепьянные сочинения».
Сделал за эти годы Александр Германович более 130 переложений отцовских вокально-инструментальных произведений для разных составов, чтобы музыка Германа Афанасьевича звучала в самых разных видах.
«В детстве, естественно, спал под музыку отца. Отчёта себе, конечно, не отдавал. Папа есть папа, играет, что-то сочиняет. Я был обычный пацан, любил гулять на улице. Играли в разные игры: и в классики, и в напильнички, и в догонялки, и в чижа, и в теннис, и в футбол, и в хоккей, и на коньках, и на лыжах, и на санках катались. В общем, вели очень интенсивный образ жизни. Весело было, хорошо жили. Компании во дворах были большие, разновозрастные. Вырезали сабли, увеличительным стеклом выжигали».
Так как Александр Германович признаётся, что в детстве много болел, в музыкальной школе тоже не учился: «Кем я стать хотел? В детстве, естественно, хотел стать шофёром. Но вот так им и не стал, даже машины у меня нет. Когда я учился уже в 7 классе, родители спохватились. Стал брать уроки фортепиано».
Держал экзамены в музыкальное училище с очень слабой подготовкой.
«Но меня, можно сказать, по блату приняли. Директором был Евгений Мохнаткин. Они вместе с отцом ещё учились в училище. Евгений Константинович был очень талантливым человеком. И он взял меня к себе в класс. Естественно, я был очень слабо подготовлен, но, тем не менее, через два года, отец перевёл меня на теоретическое отделение».
Там оказалось очень тяжело без подготовки. Где-то на четвёртом курсе Александр Германович начал сочинять музыку.
«Трудно тоже сочинять, когда без подготовки. Инструментом плохо владел, тяжело было. Два раза летал на самолёте в Казань. Тогда до Казани летали самолёты из Ижевска, по студенческому за 5 рублей летал на консультацию».
Держал экзамены, и в 1971 году его приняли в Казанскую консерваторию. По окончании её работал в музыкальном училище в Ижевске, через год был принят в Союз композиторов СССР.
«После смерти отца я вот уже более 30 лет занимаюсь его творческим наследием, пропагандирую, занимаюсь издательской работой. Издал все его крупные сочинения, потому что при его жизни издавались только песни. Из инструментальной музыки были изданы только сонаты и сонатины. Издал партитуры симфоний, партитуры клавир-оперы, партитуры клавир-концерта скрипичного, его скрипичные все пьесы, все фортепьянные сочинения».
Сделал за эти годы Александр Германович более 130 переложений отцовских вокально-инструментальных произведений для разных составов, чтобы музыка Германа Афанасьевича звучала в самых разных видах.
Тамара Корепанова.
Фото: vk.com (Тамара Корепанова)
С будущей супругой Тамарой Ювенальевной Александр Корепанов познакомился во время учёбы в Казанской консерватории. Уже 50-й год она преподаёт специальное фортепиано.
«Когда мы были молодые, она была лучшим исполнителем моей фортепианной музыки. Она была, я считаю, лучшим исполнителем фортепианной сонаты Германа Афанасьевича. Она и сама исполняла, и её ученики исполняли мою музыку. Поэтому я очень избалован хорошим исполнением — просто блестящее исполнение моей музыки. Тамара Ювенальевна — потрясающий педагог».
Она заказывает мужу время от времени сочинение для своих учеников, приходится сочинять.
«При этом она профессиональный строгий критик моих фортепианных сочинений. Когда что-то не то, так и говорит: «Что это ты написал, для кого это, как это играть?». Приходится переделывать. Вот благодаря ей действительно удаётся достичь хороших результатов. Она также является редактором моих фортепьянных изданий».
«Когда мы были молодые, она была лучшим исполнителем моей фортепианной музыки. Она была, я считаю, лучшим исполнителем фортепианной сонаты Германа Афанасьевича. Она и сама исполняла, и её ученики исполняли мою музыку. Поэтому я очень избалован хорошим исполнением — просто блестящее исполнение моей музыки. Тамара Ювенальевна — потрясающий педагог».
Она заказывает мужу время от времени сочинение для своих учеников, приходится сочинять.
«При этом она профессиональный строгий критик моих фортепианных сочинений. Когда что-то не то, так и говорит: «Что это ты написал, для кого это, как это играть?». Приходится переделывать. Вот благодаря ей действительно удаётся достичь хороших результатов. Она также является редактором моих фортепьянных изданий».
Фото: vk.com (Татьяна Корепанова)
Старшая сестра Александра Германовича Татьяна тоже окончила музыкальное училище, дирижёрско-хоровое отделение, которое он сам не окончил.
Работала в музыкальной школе в Уве, потом в музыкальной школе в Ижевске, музыкальным работником в детском саду. Окончила университет, получила филологическое образование, стала преподавать литературу и русский язык в школе. Сейчас рисует, как говорит: «Ушла на пенсию, стала художником». Человек творческий.
Работала в музыкальной школе в Уве, потом в музыкальной школе в Ижевске, музыкальным работником в детском саду. Окончила университет, получила филологическое образование, стала преподавать литературу и русский язык в школе. Сейчас рисует, как говорит: «Ушла на пенсию, стала художником». Человек творческий.
Фото: vk.com (Наталья Корепанова)
Младшая сестра родилась через месяц после премьеры оперы «Наталь», поэтому, естественно, её назвали Натальей. Тоже окончила Ижевское музыкальное училище как теоретик, потом работала в музыкальной школе. Потом у неё родились трое сыновей, она долго была в декретном отпуске.
«А когда вышла на пенсию, стала писателем. Сейчас она член Союза писателей. Пишет фэнтези. Кстати, я с удовольствием читаю, захватывающее чтение».
«А когда вышла на пенсию, стала писателем. Сейчас она член Союза писателей. Пишет фэнтези. Кстати, я с удовольствием читаю, захватывающее чтение».
Старшая дочь Александра и Тамары Корепановых Людмила Александровна тоже окончила музыкальное училище по классу своей мамы, потом Казанскую консерваторию. Теперь преподаватель специального фортепиано, концертмейстер в Республиканском музыкальном колледже. Ещё преподает фортепиано в специальной музыкальной школе при РМК.
Александр Корепанов с дочерями.
Фото из семейного архива А. Г. Корепанова
Младшая дочь Мария Александровна тоже окончила музыкальное училище по классу своей мамы Тамары Ювенальевны, затем Казанскую консерваторию. Тоже преподаватель специального фортепиано, концертмейстер в Республиканском музыкальном колледже, заслуженная артистка Удмуртии. Ведёт большую интенсивную концертную деятельность.
«Вместе с сестрой исполняют мою музыку и дедушкину музыку. Это мои лучшие исполнители, особенно ансамбли четырёхручные. Просто огонь! Все втроём, кстати, и мама, и обе дочери учились у одного профессора — Эльфии Бурнашевой. Такая преемственность идёт».
«Вместе с сестрой исполняют мою музыку и дедушкину музыку. Это мои лучшие исполнители, особенно ансамбли четырёхручные. Просто огонь! Все втроём, кстати, и мама, и обе дочери учились у одного профессора — Эльфии Бурнашевой. Такая преемственность идёт».
Фото: vk.com
Внучка Александра, дочь Марии, окончила специальную музыкальную школу при РМК. Опять же, по классу своей бабушки Тамары Ювенальевны. Тоже участвует в фестивалях. Сейчас заканчивает Казанскую консерваторию.
Фото: vk.com
Вторая дочь Марии — Анна. Сейчас учится в четвёртом классе. Тоже у своей бабушки учится игре на фортепиано, тоже лауреат различных музыкальных конкурсов детского творчества. Человек увлечённый — рисует, хорошо поет, читает стихи выразительно.
«Получается, что династия, можно сказать, начинается не просто с Германа Афанасьевича. Она начинается с родителей. Музыкальность с неба не падает, она откуда-то берётся. У бабушки и деда были музыкальные способности, просто жизнь так складывалась, что у них не было возможности тогда получать музыкальное образование, потому что и тот, и другой — из крестьянских семей».
Отметим, что начиная с Германа Афанасьевича, считая лишь представителей фамилии, которые посвятили себя музыке профессионально, суммарный стаж трудовой династии составляет 314 лет.
Пример преемственности поколений и созидательный труд династии Корепановых может служить ярким примером особенно в тематический Год семьи. Именно 2024 год стал таковым по указу президента России Владимира Путина. Семья является главной ценностью в стране и по мнению главы Удмуртии Александра Бречалова. Поэтому текущий год и в республике объявлен Годом семьи.
Напомним, что традиция отмечать День семейных трудовых династий была установлена руководителем региона Александром Бречаловым и закреплена на законодательном уровне, что подчеркивает её значимость для республики.
Пример преемственности поколений и созидательный труд династии Корепановых может служить ярким примером особенно в тематический Год семьи. Именно 2024 год стал таковым по указу президента России Владимира Путина. Семья является главной ценностью в стране и по мнению главы Удмуртии Александра Бречалова. Поэтому текущий год и в республике объявлен Годом семьи.
Напомним, что традиция отмечать День семейных трудовых династий была установлена руководителем региона Александром Бречаловым и закреплена на законодательном уровне, что подчеркивает её значимость для республики.