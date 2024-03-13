Музыкальная династия

Что же может рассказать о себе сам Александр Германович Корепанов?



«В детстве, естественно, спал под музыку отца. Отчёта себе, конечно, не отдавал. Папа есть папа, играет, что-то сочиняет. Я был обычный пацан, любил гулять на улице. Играли в разные игры: и в классики, и в напильнички, и в догонялки, и в чижа, и в теннис, и в футбол, и в хоккей, и на коньках, и на лыжах, и на санках катались. В общем, вели очень интенсивный образ жизни. Весело было, хорошо жили. Компании во дворах были большие, разновозрастные. Вырезали сабли, увеличительным стеклом выжигали».



Так как Александр Германович признаётся, что в детстве много болел, в музыкальной школе тоже не учился: «Кем я стать хотел? В детстве, естественно, хотел стать шофёром. Но вот так им и не стал, даже машины у меня нет. Когда я учился уже в 7 классе, родители спохватились. Стал брать уроки фортепиано».



Держал экзамены в музыкальное училище с очень слабой подготовкой.



«Но меня, можно сказать, по блату приняли. Директором был Евгений Мохнаткин. Они вместе с отцом ещё учились в училище. Евгений Константинович был очень талантливым человеком. И он взял меня к себе в класс. Естественно, я был очень слабо подготовлен, но, тем не менее, через два года, отец перевёл меня на теоретическое отделение».



Там оказалось очень тяжело без подготовки. Где-то на четвёртом курсе Александр Германович начал сочинять музыку.



«Трудно тоже сочинять, когда без подготовки. Инструментом плохо владел, тяжело было. Два раза летал на самолёте в Казань. Тогда до Казани летали самолёты из Ижевска, по студенческому за 5 рублей летал на консультацию».



Держал экзамены, и в 1971 году его приняли в Казанскую консерваторию. По окончании её работал в музыкальном училище в Ижевске, через год был принят в Союз композиторов СССР.



«После смерти отца я вот уже более 30 лет занимаюсь его творческим наследием, пропагандирую, занимаюсь издательской работой. Издал все его крупные сочинения, потому что при его жизни издавались только песни. Из инструментальной музыки были изданы только сонаты и сонатины. Издал партитуры симфоний, партитуры клавир-оперы, партитуры клавир-концерта скрипичного, его скрипичные все пьесы, все фортепьянные сочинения».



Сделал за эти годы Александр Германович более 130 переложений отцовских вокально-инструментальных произведений для разных составов, чтобы музыка Германа Афанасьевича звучала в самых разных видах.