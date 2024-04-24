На Аляске разбился самолет с двумя людьми на борту

Фэрбенкс. США. Два человека погибли при крушении самолета Douglas C-54 Skymaster на Аляске. Инцидент произошел 23 апреля, пишет «Российская газета» со ссылкой на Associated Press.

После вылета из аэропорта Фэрбенкса самолет упал примерно в 11 километрах от места старта. Затем он съехал на крутой холм на берегу реки Танана и загорелся. Перед падением был замечен большой столб дыма. На борту находились два человека, ни один из них не выжил. Сообщается, что на борту мог находиться груз топлива.