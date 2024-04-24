Дебесы. Удмуртия. В редакцию «Сусанина» обратились жители Дебес с просьбой привлечения внимания к проблеме ремонта в Дебесском политехникуме.

Выпускники политеха прошлых лет написали пост в паблике «Подслушано Дебесы», где показали, в каких условиях занимаются нынешние студенты. По словам коллектива выпускников, проблемы с состоянием учебного заведения наблюдаются не первый год.

«По всему второму этажу техникума расставлены ведра, в которые капает вода с потолка. В аудитории и коридоре — жёлтые подтеки на потолке, в углах, вода стекает по стенам и по всему, что попадается на пути. Тут же идут электропровода, светильники на потолке, которые в любой момент могут закоротить, и может случиться непоправимое. Студентов и педагогов не раз ударяло электричеством. Рано или поздно сырость в здании порождает плесень», — говорится в посте.

Фото: Анатолий Калашников

Как рассказали «Сусанину» в Управлении Роспотребнадзора по Удмуртии, Дебесский политехникум относится к категории объектов значительного риска. В таких местах плановые контрольные мероприятия проводятся раз в три года. На объектах высокого риска — один раз в два года.

В 2019 году Роспотребнадзор проводил плановую проверку, в ходе которой выявил нарушения санитарно-эпидемиологических норм, среди которых: нарушение технического состояния помещений, в том числе внутренней отделки пищеблока.

Фото: Анатолий Калашников

После этого учебное заведение привлекли к административной ответственности, предписав устранить нарушения. Кроме того, Роспотребнадзор направил представление об устранении причин нарушений в Министерство образования и науки Удмуртии.

«Краска облазит, стены желтеют, по коридорам и в аудиториях стоят вёдра, это случается каждый год весной. Где не успели доглядеть, вода может попасть на оборудование. Недавно группу студентов освободили пораньше с пары из-за опасений, что вода может попасть на компьютеры. Ремонт проводится только косметический», — рассказал бывший студент политеха.

Фото: Анатолий Калашников

В феврале 2024 года с проверкой пришли в столовую Дебесского политеха. Там обнаружили, что кровля протекает, на потолке и стенах следы, отслаивается штукатурка. Эти нарушения не позволяют проводить качественную влажную уборку, резюмирует Роспотребнадзор.

Просмотрев пост бывших выпускников политеха в сообществе «Подслушано Дебесы», ведомство подтвердило названные в записи нарушения и отправило политеху предостережение о недопустимости нарушений требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

После этого образовательная организация сообщила, что планируется частичный ремонт кровли в период с 1 июля 2024 года до конца лета. Политех также планировал отправить письмо в Минобрнауки республики о выделении средств на капремонт.

Фото: Анатолий Калашников

В Министерстве образования и науки Удмуртии рассказали о проверке 2023 года, по результатам которой вынесено решение о необходимости капремонта. На данный момент решается вопрос о включении Дебесского политехникума в «Программу капитального ремонта СПО на 2025-2030 год». Для этого необходимо положительное заключение экспертизы.

Кроме того, проводится ежедневный осмотр мест протеканий, отключается электричество и закрываются аудитории в целях безопасности учащихся. Фактов поражений студентов и педагогов током не зафиксировано, уточнили в Минобрнауки. Обрабатываются места образования плесени.

Таким образом, ученикам и преподавателям политехникума остаётся надеяться на капремонт в рамках федеральной программы или выделения средств от Минобра. На данный момент все возможные профилактические меры по устранению нарушений выполняются по мере необходимости.