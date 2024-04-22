Ко Дню Победы в Удмуртии 48 ветеранов получили специальную выплату

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 48 ветеранов Великой Отечественной войны получили специальную выплату, приуроченную ко Дню Победы. Об этом сообщает отделение Социального фонда России (СФР) по Удмуртии.

Местное отделение фонда перечислило каждому ветерану по 10 тыс. рублей. Отмечается, что «Праздничная выплата ко Дню Победы» полагается инвалидам Великой Отечественной войны и всем участникам военных событий — это военнослужащие, партизаны, подпольщики, разведчики и контрразведчики, а также защитники Ленинграда.

Право получения такой выплаты определяется на основании документов, которые находятся в распоряжении отделения СФР по региону. Средства начисляются автоматически, в 2024 году единовременная выплата поступила в апреле вместе с пенсией.

Заместитель управляющего отделением СФР по Удмуртии Елена Никулина рассказала, что самому молодому ветерану региона в текущем году исполнилось 92 года. Почти половина фронтовиков уже старше 100 лет.

При возникновении вопросов можно обратиться к специалистам регионального отделения Социального фонда России по телефону: 8 (800) 200-13-16.