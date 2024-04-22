Резкое похолодание придёт в Удмуртию

Ижевск. Удмуртия. В середине недели в Удмуртии резко похолодает. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

В первую половину текущей недели сохранится очень теплая погода. В ночь на вторник, 23 апреля, температура воздуха составит 9-14°С, днём 19-24°С, в южных районах Удмуртии до 23-28°С.

24 апреля республика будет подвержена влиянию фронтальной системы. В ночь на среду столбик термометра опустится до 3-8°С, в южных районах до 8-10°С, днём не превысит 6-11°С, в южных районах 11-13°С.

В ночь на четверг, 25 апреля, похолодает до 1-6°С, днём воздух прогреется до 8-13°С.

В конце недели вновь ожидается повышение температурного фона. В пятницу, 26 апреля, температура воздуха окажется в пределах 0..+5°С, днём 11-16°С.

В ночь на субботу, 27 апреля, столбик термометра опустится до 3-8°С, днём повысится до 17-22°С.

Каждый день в республике возможны локальные кратковременные дожди, но повсеместный и интенсивный характер осадков предвидится в среду и в ночь на четверг, 24 и 25 апреля, в эти же дни возможны грозы.

В течение недели ветреная погода сохранится, в середине недели в ночные и утренние часы местами отметится туман.

По предварительному прогнозу, к концу праздничных дней температурный фон опять начнёт понижаться.