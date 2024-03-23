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По стальным трубам: рождение ижевского водопровода

19:00, 23 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
По стальным трубам: рождение ижевского водопровода
19:00, 23 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#история Ижевска
Фото: goskatalog.ru
0

От первых неудачных попыток в 1916 году, до трудового подвига первой пятилетки.

Ижевск. Удмуртия. 22 марта исполнилось 90-лет «Ижводоканалу», одному из старейших предприятий Ижевска. Оно обеспечивает питьевой водой весь Ижевск, содержит и модернизирует его многострадальный водопровод. Однако проблемы наших дней не идут ни в какое сравнение с годами, когда Ижевск вовсе не имел центрального водоснабжения. 

Прообраз водопровода в Ижевске появился ещё в 1814-1816 годах, когда по проекту архитектора Семёна Дудина и заводских инженеров в заводском посёлке оборудовали первые колодцы для населения. При них были устроены воротовые машины, будки и навесы. На улице Базарной (ныне Горького) имелся специальный водосборник, от которого были проложены первые водопроводные трубы, выполненные из дерева. В конце XIX века на территории железоделательного завода появилась первая водонапорная башня, которая обеспечила предприятие водой.

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Фото: Юрий Абашев

Развитие водопровода стимулировало промышленный рост. В годы Первой мировой войны, когда предприятия Ижевска разрастались, наращивая свои мощности, а население росло, объективные обстоятельства потребовали создания центрального водоснабжения.

В 1915 году на Михайловской (ныне Центральной) площади выстроили водонапорную башню. Появилась она как часть первого проекта центрального водоснабжения для обеспечения водой жителей Нагорной части посёлка.

Документы подготовили в 1916 году, но начавшаяся в результате империалистической войны разруха, а затем и революция, не позволили воплотить планы в жизнь. Создатели проекта планировали сделать горизонтальную штольню путём каптажа и наполнить её ключевыми водами.

Все двадцатые годы прошлого века население получало воду главным образом из колодцев, реки Иж и пруда. Лишь небольшое количество домов, в том числе первых городских каменных многоквартирников, пользовались заводским водопроводом.

В конце 1920-годов в СССР был взят курс на индустриализацию народного хозяйства. Ижевск, как промышленный центр, попал в самую гущу этого процесса. Модернизация промышленности, подъём жилстроительства и противопожарные нужды требовали создания в городе центрального водопровода.

Реализация грандиозного проекта в Ижевске началась в середине лета 1929 года. Полная стоимость строительства первой очереди водопровода была определена в размере 2 500 000 рублей. Всё началось с закладки насосной станции на берегу Ижевского пруда, 2 июля 1929 года.

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Рабочие Ижевска на митинге, посвященном закладке водопровода
Фото: goskatalog.ru

Строительство стратегического объекта широко и правдиво освещалось в газетах тех лет. Освещалось и обругивалось. Было за что: на стройплощадке не хватало материалов, водопроводных труб, арматурного железа. Кроме того, ощущалась нехватка рабочей силы. Так, в июле 1930 года на работах было занято лишь 35% от необходимого количества персонала.

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«Ижевская правда» от 20 августа 1930 года

Тем не менее, стройка была объявлена ударной, и на неё бросили все имеющиеся средства. Героическими усилиями рабочих «Коммунстроя», несмотря на все неурядицы, водопровод всё же был построен. Но не к Октябрьским торжествам 1931 года, как это планировалось, а с задержкой почти на год.

Торжественный пуск первой очереди центрального водопровода состоялся 30 сентября 1932 года. Он обеспечил город 2 500 куб. воды, что в пересчёте на понятные единицы измерения для горожан тех лет составляло 630 000 вёдер. 

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Торжественный пуск водопровода на берегу Ижевского пруда
Фото: goskatalog.ru

В Ижевске через каждые 100-200 метров появились пожарные гидранты, а для улиц с домами, не имеющими водопровода, оборудовали водоразборные колонки и будки, которые сохраняются кое-где по сей день.

Устройство первого ижевского водопровода было следующим: местом забора воды стал Ижевский пруд в районе современного леса за парком Кирова.

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Головные сооружения водопровода на берегу Ижевского пруда
Фото: goskatalog.ru

Взятые здесь пробы воды показали лучшие результаты по химическому и бактериологическому составу. Вода набиралась в железобетонный береговой колодец, откуда насосами подавалась на фильтровальную станцию. Перед поступлением в отстойники вода смешивалась с коагулянтом — сернокислым алюминием. После двух часов отстаивания вода проходила через установленные на станции американские фильтры. После вода обрабатывалась от бактерий введением хлорной извести.

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«Ижевская правда» от 30 сентября 1932 года

Из резервуаров вода подавалась насосами в Ижевск по двум линиям водопровода, наполняя магистрали нижней зоны города и запасные подземные резервуары на Красной (ныне Центральной) площади. Из этих резервуаров насосами подстанции вода подавалась в сеть и в водонапорную башню для создания естественного напора.

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Снимок возле насосной станции на улице Красногеройской (сохранилась по сей день)
«Ижевская правда» от 30 сентября 1932 года

Общая протяжённость магистралей первой очереди водопровода составляла 55 километров.

На этом развитие водоснабжения города не остановилось. Возводились новые насосные станции, прокладывались новые магистрали.

Молчаливых свидетелей тех лет по сей день можно найти на территории Ижевска: это комплекс здания насосной и фильтровальной станции на берегу пруда, который в наше время заброшен и находится под угрозой разрушения, и насосная станция на улице Красногеройской, которая продолжает функционировать. 

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Здание насосной станции первого ижевского водопровода
Фото: Ижевский андерграунд

19:00, 23 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#история Ижевска

 

 

 


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