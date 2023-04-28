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Очень сложный тест
Интересные факты из мира кино

Мы решили рассказать вам несколько забавных фактов в необычном формате. Вряд ли кто-то сможет дать хотя бы несколько правильных ответов. Рассматривайте этот тест как подборку интересных фактов.

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Этот эпизод фильма «Крепкий орешек 3» действительно снимался в Гарлеме. А что в действительности было написано на плакате, надетом на Брюса Уиллиса?
Неверно. Это же Гарлем, так рисковать жизнью Брюса Уиллиса никто не собирался.
Верно. Это же Гарлем, так рисковать жизнью Брюса Уиллиса никто не собирался.
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До начала съёмок «Назад в будущее» в сценарии не было автомобиля Delorian, а машина времени вообще не была машиной. Она была:
Неверно. Машиной времени сделали автомобиль, чтобы дети после фильма не начали залезать в холодильники.
Верно! Машиной времени сделали автомобиль, чтобы дети после фильма не начали залезать в холодильники.
Неверно. Машиной времени сделали автомобиль, чтобы дети после фильма не начали залезать в холодильники.
Неверно. Машиной времени сделали автомобиль, чтобы дети после фильма не начали залезать в холодильники.
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Никто не знает, какие звуки издавали динозавры. Поэтому велоцирапторы в «Парке Юрского периода» общаются с помощью звуков спаривающихся:
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Для какого фильма была построена сцена с водным резервуаром на 5,5 миллиона литров?
Верно! Это был бассейн, в котором стояли в доках три подводных лодки.
Неверно! Это был бассейн, в котором стояли в доках три подводных лодки.
Неверно! Это был бассейн, в котором стояли в доках три подводных лодки.
Неверно! Это был бассейн, в котором стояли в доках три подводных лодки.
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Кто на самом деле нарисовал этот рисунок?
Неверно. На фото рука Джеймса Кэмерона.
Неверно. На фото рука Джеймса Кэмерона.
Верно! Это его рука на фото.
Неверно. На фото рука Джеймса Кэмерона.
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В мексиканских кинотеатрах женщинам, идущим на этот фильм, раздавали платки в бумажных конвертах. Это:
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В этом фильме так много фактических ошибок (168!), что, по некоторым данным, на нём тренируют новых сотрудников NASA, задачей которых является найти их как можно больше. Речь о:
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Случаи, когда актёр играет роль, не подходящую ему по возрасту, нередки. Но и среди них бывают выдающиеся. Какого из этих персонажей сыграл актёр на 26 лет старше?
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Один из самых известных и высокооплачиваемых американских актёров последней четверти XX века на заре своей карьеры разочаровался в этой профессии и стал плотником. Лишь случайное совпадение вернуло его в кино. Это:
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Итальянские гангстеры были против выхода фильма по книге Марио Пьюзо. Чтобы уладить конфликт, пришлось переписать сценарий, и поэтому в фильме «Крестный отец» не произносится слово:
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Неплохо!
Рассматривайте этот тест как подборку интересных фактов.
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Неожиданно!
Кажется, ваше везение выше везения обычного человека!
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Невероятно!
Вы киногик и смотрели дополнительные материалы ко всем известным фильмам?
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