Кез. Удмуртия. Глава Кезского района Удмуртии Иван Богданов решил покинуть свой пост. Как сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики, последним его рабочим днём в должности руководителя муниципалитета станет 22 апреля.

Глава Удмуртии Александр Бречалов поблагодарил Ивана Богданова за вклад в развитие территории. Ведь только за последние несколько лет построены школа, два детсада, восемь ФАПов, многофункциональный сельский дом культуры в деревне Степанёнки, благоустроено восемь общественных пространств и девять дворов. Построены очистные сооружения в райцентре, проложено более 61 км газораспределительных сетей. В этом году Кез примет республиканские летние сельские спортивные игры.

Также активно проводится работа по привлечению и закреплению кадров в районе. Два года подряд муниципалитет участвует в федеральной программе «Земский учитель», а в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» с 2021 года построено 24 дома.

Напомним, Иван Олегович родился 1 июня 1959 года в Ворончихинском лесопункте Кезского района УАССР. В 1982 году окончил Московский лесотехнический институт по специальности «Лесоинженерное дело». Был главой администрации района с 2009 года, в сентябре 2016 года его избрали главой МО «Кезский район».

«Большая благодарность вам, дорогие жители за то, что всё это время мы вместе, по-другому никак не скажешь, трудились над тем, чтобы Кезский район стал лучше, красивее, комфортнее для жизни. За это время я встречался с многими из вас — и во время личных приёмов, и во время сходов, и во время выездов, и в социальных сетях. Естественно, сколько людей, столько и вопросов, даже ещё больше. Но нас всегда объединяло стремление жить и трудиться на благо Кезского района. Мне выпала большая честь работать в команде сильных лидеров, мудрых наставников, настоящих патриотов Родины. Сделано много, есть достижения, и заложен хороший фундамент для дальнейшего развития нашего района», — написал в соцсетях Иван Богданов.

До проведения конкурса и избрания нового руководителя, исполнять обязанности главы Кезского района будет первый замглавы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Валерий Дмитриев.