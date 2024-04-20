Соединенные Штаты пообещали вывести из Нигера тысячу солдат

Это произойдет в ближайшие месяцы.
Ниамей. Нигер. 1000 военнослужащих выведут США из Нигера. Об этом уже извещены власти африканской страны, пишет Газета.ру со ссылкой на журналиста газеты New York Times Эрика Шмитта.
На своей странице в соцсети он написал, что решение о выводе войск уже принято, и оно произойдет в ближайшие месяцы.
В марте 2024 года захватившие власть в Нигере офицеры местной армии разорвали соглашение с США о пребывании американских военных и гражданских специалистов на территории республики.
Напомним, в 2023 году новые нигерские власти выдворили из страны французских военных.