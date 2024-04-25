Жители Мариуполя пожаловались депутату Госдумы на мигрантов

Москва. Гастарбайтеры из стран бывшего Советского Союза заполонили Мариуполь и начали вызывать претензии у жителей города. Об этом заявил по итогам общения с мариупольцами глава фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП) в Госдуме Сергей Миронов, пишет Лента.ру.

Депутат пояснил, что в городе веками живут рядом русские, греки, украинцы, армяне, евреи и даже итальянцы. При этом никаких проблем во взаимоотношениях между ними не возникало. Но ситуация изменилась за несколько месяцев после освобождения города: на стройки прибыли в большом числе граждане государств Средней Азии, которые живут по своим законам и порядкам. Не все из них одобряются коренными мариупольцами, вернувшимися на родину после завершения боев. Подобная ситуация наблюдается и в других населенных пунктах, перешедших под контроль России, добавил парламентарий.

Массовый заезд мигрантов Миронов объяснил отсутствием контроля со стороны Минстроя России за застройщиками. По его мнению, последние используют здесь свою излюбленную «бизнес-модель» с эксплуатацией низкооплачиваемых и бесправных гастарбайтеров. При этом приезжих заселяют в не подлежащие продаже квартиры в уже отстроенных домах в качестве оплаты труда, заявил политик. В связи с этим Миронов намерен обратиться в Генпрокуратуру с требованием провести проверку законности данной практики.

Издание напоминает, что в начале апреля 2024 года ФСБ провела в Мариуполе рейд по выявлению нелегальных мигрантов. Были задержаны 20 иностранцев, 8 из которых выдворили за пределы России.

Добавим, недавно глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что численность населения Мариуполя почти вернулась к уровню до начала спецоперации. Этому способствует активное восстановление жилого фонда города, пояснил он.