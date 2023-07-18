Интервью с начальником ГУ МЧС России по Удмуртии.

Несмотря на то, что лето не всегда радует нас теплой погодой, жители Удмуртии активно штурмуют места отдыха у воды. Так, с 29 мая по 16 июля в республике зарегистрировано 15 происшествий на воде, спасен 1 человек. К сожалению, погибли 13 человек, в том числе 3 ребенка.



На тему того, как обстоят дела с безопасностью на водных акваториях региона, мы пообщались с начальником Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике Сергеем Пряженцевым.



— Вопрос, который, так или иначе, просится первым. Почему гибнут люди?



— Основной причиной гибели по-прежнему является несоблюдение гражданами мер безопасности при нахождении на водоемах. Большинство погибших находились в состоянии алкогольного опьянения. Анализ происшествий на воде показывает, что основная масса людей гибнет в необорудованных для купания местах. Дети гибнут по причине отсутствия контроля со стороны взрослых. К сожалению, просто из-за беспечности.



— Почему не оборудуются места для купания в большем количестве, чем есть сейчас?



— Распоряжением правительства республики* органам местного самоуправления предложено оборудовать места массового отдыха населения на водных объектах в количестве, обеспечивающем максимальную доступность для населения. Кроме того, протокольными поручениями Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечении пожарной безопасности было рекомендовано организовать оборудование и открытие пляжей до 10 июня.

Но данное распоряжение выполнено не всеми.

В соответствии с представленными заявлениями-декларациями от администраций муниципальных образований, поставлен на учет всего 31 пляж в 17 муниципальных образованиях: в городах Ижевск, Глазов, Воткинск, Можга и Сарапул; Алнашском, Воткинском, Киясовском, Завьяловском, Камбарском, Кизнерском, Кезском, Ярском , Малопургинском, Можгинском, Шарканском и Юкаменском районах.

Вместе с этим, на данный момент проводятся проверки мест отдыха. И, как мы видим, часть заявленных мест отклоняются от требований и, по факту, являются не безопасными.

В 13 муниципальных образованиях работа по открытию пляжей не проводится или проводится на недостаточном уровне – Балезинский, Вавожский, Глазовский, Граховский, Дебесский, Игринский, Каракулинский, Красногорский, Сарапульский, Селтинский, Сюмсинский, Увинский и Якшур-Бодьинский районы.



— Существуют ли штрафы для людей, которые купаются на необорудованных пляжах?



— Закон Удмуртской Республики** устанавливает административную ответственность за нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах. Однако работа в этом направлении административными комиссиями большинства муниципальных образований по-прежнему не ведется.

Данная проблема мною озвучивалась неоднократно на аппаратном совещании в июне этого года, по итогам которого были даны соответствующие поручения и на комиссиях по чрезвычайным ситуациям республики, но за прошедший период составлен только один протокол за купание в запрещенных местах в городе Ижевске. В то время как погибло на воде уже 13 человек.



Для справки:

нарушение Правил охраны жизни людей на водных объектах в Удмуртии влечет наложение административного штрафа:

- на граждан от ста пятидесяти до двух тысяч рублей;

- на должностных лиц — от одной тысячи до двух тысяч рублей;

- на юридических лиц — от трех тысяч до пяти тысяч рублей.



* Распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 15.04.2023 № 367-р «О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах в Удмуртской Республике в купальный сезон 2023 года».

** Закон Удмуртской Республики от 13.10.2011 № 57-РЗ «Об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений»