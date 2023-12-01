Пасхалки в кино, которые вы не заметили

Мир полон образов, понять которые можно только обладая некоторым багажом знаний. Так, создатели фильмов нередко заигрывают со зрителями, вставляя в кадр пасхалки - отсылки к тем или иным культурным явлениям. Проверьте, может быть вы когда-то прошли мимо, не разглядев замысел автора.