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> Пасхалки в кино, которых вы не заметили
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Пасхалки в кино, которые вы не заметили
© The Shining / Warner Bros., © The Angry Birds Movie / Sony Pictures Entertainment

Мир полон образов, понять которые можно только обладая некоторым багажом знаний. Так, создатели фильмов нередко заигрывают со зрителями, вставляя в кадр пасхалки - отсылки к тем или иным культурным явлениям. Проверьте, может быть вы когда-то прошли мимо, не разглядев замысел автора.

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Надгробный камень в фильме «Первый мститель: Другая война» содержит отсылку к фильму с другой известной ролью «погибшего» героя.
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В мире есть только два героя с большими круглыми ушами. Но у Чебурашки нет длинного хвоста. Значит на карте в этом фильме изображён Микки Маус.
Верно. Студия «Дисней» часто прячет Микки в своих фильмах.
Неверно. Из трёх вариантов ответа только «Пираты...» сняты студией «Дисней».
Неверно. Из трёх вариантов ответа только «Пираты...» сняты студией «Дисней».
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Персонаж в кадре читает книгу “Краткая история времени”. А со временем в фильме действительно происходят неожиданные вещи.
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Главный герой носит футболку с названием группы «Black Sabbath», что иронично, потому что название известной песни группы совпадает с «именем» героя. И это:
Песня «Iron man» занимает 7 строчку в топ-100 хэви-металл композиций всех времён по версии журнала «Rolling Stones».
Песня «Iron man» занимает 7 строчку в топ-100 хэви-металл композиций всех времён по версии журнала «Rolling Stones».
Песня «Iron man» занимает 7 строчку в топ-100 хэви-металл композиций всех времён по версии журнала «Rolling Stones».
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Персонаж в кадре читает книгу “Шибуми” о киллере в отставке, который однажды убил человека с помощью карандаша.
Кликнув по ссылке можно посмотреть скриншот с этим моментом.
Кликнув по ссылке можно посмотреть скриншот с этим моментом.
Кликнув по ссылке можно посмотреть скриншот с этим моментом.
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Персонаж в кадре носит футболку с названием фильма, в котором снимался актёр, играющий главную роль. Это было в фильме:
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Персонаж в кадре читает книгу под названием «Бремя страстей человеческих», которая является историей о сироте, посланным жить с дядей и тетей. Главный герой фильма - мальчик с похожей судьбой. Его зовут:
Кликнув по ссылке можно посмотреть полный кадр.
Кликнув по ссылке можно посмотреть полный кадр.
Кликнув по ссылке можно посмотреть полный кадр.
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Главный герой берёт в руки книгу о птицах, на которой написано его имя. Автору произведений о данном персонаже когда-то попалась в руки эта книга, и он решил позаимствовать незамысловатые имя и фамилию написавшего её человека.
Ян Флеминг для своего агента 007 взял имя у автора книги про птиц карибского бассейна. Кликнув по ссылке можно посмотреть на обложку с именем.
Ян Флеминг для своего агента 007 взял имя у автора книги про птиц карибского бассейна. Кликнув по ссылке можно посмотреть на обложку с именем.
Ян Флеминг для своего агента 007 взял имя у автора книги про птиц карибского бассейна. Кликнув по ссылке можно посмотреть на обложку с именем.
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Главный герой смотрит в зеркало, в котором фон формирует образ его заклятого врага. Кадр из фильма:
Момент конечно спорный, но фанаты уверены, что это действительно так. Можете оценить самостоятельно, кликнув по ссылке.
Момент конечно спорный, но фанаты уверены, что это действительно так. Можете оценить самостоятельно, кликнув по ссылке.
Момент конечно спорный, но фанаты уверены, что это действительно так. Можете оценить самостоятельно, кликнув по ссылке.
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Этот фильм Стивен Спилберг снимал совместно с Джорджем Лукасом, поэтому герои проезжают мимо клуба «OBI WAN».
Неверно. Из трёх вариантов ответа Стивен Спилберг снял только «Индиану Джонса».
Верно. Из трёх вариантов ответа Стивен Спилберг снял только «Индиану Джонса».
Неверно. Из трёх вариантов ответа Стивен Спилберг снял только «Индиану Джонса».
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Не расстраивайтесь.
Зато вы узнали для себя много нового.
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Неплохо
Похоже вы внимательный человек с широким кругозором.
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Супер!
Да вы настоящий киноман. Вероятно, вас может заинтересовать наш прошлый тест об американских фильмах 90-х, ведь он, пожалуй, даже более сложный.
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