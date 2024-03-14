НА ЗЕМЛЕ И В ВОЗДУХЕ — МЫ ВСЁ РАВНО СЕМЬЯ

В наше время население часто путешествует по России на самолёте. Этот вид перемещения давно стал для многих предпочтительным в силу комфортности и скорости.



В 2023 году турпоток в Удмуртию вырос — регион посетили рекордные миллион туристов, а аэропорт столицы был отмечен в номинации «Лучший аэропорт года» в категории от 500 тыс. до 1 млн пассажиров в год.



«Сусанин» пообщался с семейной парой, где оба супруга работают в сфере авиаперелётов. Строить семью и пилотировать самолёт — два очень сложных «занятия», требующих грамотного подхода, терпения и выдержки.



О том, как совмещать семью и работу, рассказала семья Пузыревых.