НА ЗЕМЛЕ И В ВОЗДУХЕ — МЫ ВСЁ РАВНО СЕМЬЯ
ИА «Сусанин»
14 марта 2024
Источник: Мария Пузырева
В наше время население часто путешествует по России на самолёте. Этот вид перемещения давно стал для многих предпочтительным в силу комфортности и скорости.
В 2023 году турпоток в Удмуртию вырос — регион посетили рекордные миллион туристов, а аэропорт столицы был отмечен в номинации «Лучший аэропорт года» в категории от 500 тыс. до 1 млн пассажиров в год.
«Сусанин» пообщался с семейной парой, где оба супруга работают в сфере авиаперелётов. Строить семью и пилотировать самолёт — два очень сложных «занятия», требующих грамотного подхода, терпения и выдержки.
О том, как совмещать семью и работу, рассказала семья Пузыревых.
В 2023 году турпоток в Удмуртию вырос — регион посетили рекордные миллион туристов, а аэропорт столицы был отмечен в номинации «Лучший аэропорт года» в категории от 500 тыс. до 1 млн пассажиров в год.
«Сусанин» пообщался с семейной парой, где оба супруга работают в сфере авиаперелётов. Строить семью и пилотировать самолёт — два очень сложных «занятия», требующих грамотного подхода, терпения и выдержки.
О том, как совмещать семью и работу, рассказала семья Пузыревых.
Источник: Мария Пузырева
Мария Пузырева рассказала, что закончила Ульяновское авиационное училище по специальности «Управление качеством». Когда-то она устраивалась в «Ижавиа» на должность помощника, но за имеющиеся знания её повысили до начальника штаба лётных служб.
Собеседница поделилась, что во времена учёбы в школе её очень интересовало здание авиационного училища, которое находилось за забором. Повзрослев, её интерес не ослаб, и она поступила туда учиться. Там же она познакомилась со своим супругом.
Собеседница поделилась, что во времена учёбы в школе её очень интересовало здание авиационного училища, которое находилось за забором. Повзрослев, её интерес не ослаб, и она поступила туда учиться. Там же она познакомилась со своим супругом.
Мне всегда было интересно, что же там за забором, что же за люди, которые ходят в форме, такие красивые
Источник: Мария Пузырева
Денис Пузырев оказался в стенах учебного заведения немного другим способом. Обучаясь в школе, он хотел стать программистом, но его дед, работавший пилотом, предложил ему попробовать сферу авиаперевозок. Воодушевившись предложением дедушки, после 11 класса он поступил в Ульяновское авиационное училище.
Я загорелся этой идеей, и доволен своей профессией до сих пор
Источник: Мария Пузырева
Герой интервью отметил, что больше всего он любит в своей работе ощущение свободы от бытовых проблем.
«Когда ты находишься на высоте 11-12 км, можно спокойно забыть обо всех проблемах на земле. Я просто концентрируюсь на работе и ни о чём больше не думаю», — рассказал Денис Пузырев.
«Когда ты находишься на высоте 11-12 км, можно спокойно забыть обо всех проблемах на земле. Я просто концентрируюсь на работе и ни о чём больше не думаю», — рассказал Денис Пузырев.
Источник: Мария Пузырева
Мария Пузырева, в свою очередь, поделилась, что она очень дорожит своим рабочим коллективом.
Больше всего я люблю своих пилотов, с которыми я бесконечно и ежедневно общаюсь, обожаю своего начальника, который всегда очень справедлив, и я знаю, что он всегда придет ко мне на помощь, если вдруг она мне понадобится
Источник: Мария Пузырева
На вопрос журналиста: «как супруги оказались в Ижевске», Мария Пузырева рассказала, что после училища они вместе путешествовали по разным городам, попутно меняя места работы, но, оказавшись в Ижевске, остались здесь, и живут тут уже 10 лет.
Супруги поделились, что в последнее время они стали чуть реже путешествовать. Основной причиной была маленькая дочка. Однако сейчас она подросла, и семья путешествует по России в полном составе.
Супруги поделились, что в последнее время они стали чуть реже путешествовать. Основной причиной была маленькая дочка. Однако сейчас она подросла, и семья путешествует по России в полном составе.
Источник: Мария Пузырева
Мария Пузырева рассказала, что их дочь уже сейчас привлекает работа бортпроводником или пилотом. Девочка с трёх лет учит английский язык и стремится в эту отрасль.
«Сейчас она двигается в этом направлении, и я её полностью поддерживаю! Правда, супруг против», — сообщила героиня интервью.
«Сейчас она двигается в этом направлении, и я её полностью поддерживаю! Правда, супруг против», — сообщила героиня интервью.
Источник: Мария Пузырева
Денис Пузырев рассказал, что пилот — это очень тяжёлая работа, в первую очередь, морально. Он представляет все трудности, так как уже почти 10 лет работает пилотом. Однако, если дочь всё-таки решит стать пилотом или бортпроводником, отец не станет препятствовать.
Я никогда не буду на этом настаивать, потому что не считаю, что родители должны влиять на выбор ребенка. Скорее всего, смогу только порекомендовать и высказать свое мнение
Источник: Мария Пузырева
2024 год президент России объявил Годом семьи, а глава Удмуртии Александр Бречалов поддержал эту инициативу. Денис и Мария Пузыревы вместе с их дочкой являются ярким примером счастливой семьи, которая продолжает расти и развиваться в Удмуртии.
Напомним, что в Удмуртию часто едут из довольно крупных городов, которые сами являются туристически привлекательными, — Москва, Казань, Пермь, Нижний Новгород, Санкт-Петербург. Многие путешественники выбирают самолёт в качестве средства передвижения, в том числе компании «Ижавиа». Приятно знать, что и наши герои способствуют развитию республики в сфере туризма.
Напомним, что в Удмуртию часто едут из довольно крупных городов, которые сами являются туристически привлекательными, — Москва, Казань, Пермь, Нижний Новгород, Санкт-Петербург. Многие путешественники выбирают самолёт в качестве средства передвижения, в том числе компании «Ижавиа». Приятно знать, что и наши герои способствуют развитию республики в сфере туризма.