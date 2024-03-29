Часть 1: «Чёрные грачи» в красногвардейской форме.

Часть 2: Пасхальная резня в Сарапуле



С тех пор прошло 15 лет. Гражданская война затихла, но её призрак ещё долго будет ходить по молодой стране Советов. Ведь можно изменить строй, экономический уклад, можно даже выбить за пределы страны армии классовых врагов, но людей быстро поменять не получится.

Банду «Сизых орлов» рассеяли в годы гражданской войны, в 1933 году в Сарапуле возникли их последователи. Как писал Георг Гегель: «История повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй — в виде фарса». Если изначальные «Сизые орлы» были мрачными головорезами, то их последователи больше напоминают юных героев из сериала «Слово пацана».

Молодые «Орлы» возникли в школе заводского ученического (ФЗУ) сарапульского Кожтреста, причём членами подростковой группировки стали комсомольцы. По данному факту прошло заседание бюро сарапульского комитета ВЛКСМ.



Учащиеся ФЗУ сарапульского Кожтреста. 1930-1934 годы.

Фото: goskatalog.ru

Выяснилось, что в банду входит 8 человек, её организатором являлся некто Шевцов, бывший ученик, который на тот момент находился в составе Рабоче-Крестьянской Красной Армии.

«Цель шайки — ходить вместе в город, чтобы никто не побил. Они заставляли насильно гулять девочек с собой, срывали учебные занятия, били ребят и девчат в общежитии, нарушали всякую дисциплину в столовой в школе. У каждого члена шайки были кинжалы, финские ножи. Были вылитые значки из олова. Атаману Шевцову был вылит отдельно отличительный значок. Вся группа из 8 человек – комсомольцы. Шайка существовала 2 месяца», — говорилось в постановлении сарапульского комитета ВЛКСМ.

Комсомольское бюро оценило шайку как «контрреволюционную», и факт её существования является одной из форм классовой борьбы в условиях учебного заведения, куда проник недобитый классовый враг. В данном случае под классовым врагом понималась люмпенизированная молодёжь.

«Классовый враг проник в стены ФЗУ, занялся разложением отдельных групп молодежи. Бюро коллектива ВЛКСМ старого состава, и, в частности, секретарь Бабаев проявили политическую слепоту и недооценку существования контрреволюционной шайки «Сизых орлов». Бабаев, зная о существовании этой шайки, не доложил об этом на бюро Райкома ВЛКСМ, а наоборот, укрывал ее и, кроме этого, организатору и руководителю этой шайки выдал хорошую характеристику для того, чтобы он имел возможность уйти в ряды Красной Армии. Секретарь партячейки Глухов также проявил недооценку политического существа шайки, зная об этом, не информировал Райком партии», — говорилось в постановлении бюро сарапульского комитета ВЛКСМ.

Позже выяснилось, что это была лишь тень известных по гражданской войне «Сизых орлов». Сарапульская молодёжь, явно знавшая о пасхальной резне 1918 года и других «подвигах» лихих людей, приняла на себя их политое кровью невинных имя.

А вот реальные «преступления» новых «Орлов». Из показаний сарапульским правоохранителям:

От ученика ФЗУ Кожтреста Трофимова:

«Летом 1933 года, числа не помню какого, Зылев М. и Зылев Н. отвели меня за здание школы и потребовали отдать им кожаный ремень под угрозой того, что они теперь – банда. Я же им ответил, что в Сарапуле на них управа быстро найдется…».

От ученика ФЗУ Кожтреста Бобылева:

«ШЕВЦОВ и главный комсомолец БАБАЕВ постоянно распивали и курили в общежитии училища…».

От комсомолок Климовой и Андреевой:

«Ребята называли себя «Сизыми орлами», просили гулять вместе с ними по берегу Камы… Но ничего лишнего себе не позволяли. Много угощали нас конфетами и мороженым. Любили хвастаться своими налетами на магазины и склады в порту. Но было видно, что они все придумывают».



Учащиеся ФЗУ сарапульского Кожтреста. 1932 год

Фото: goskatalog.ru

Это всё, что удалось собрать на новых «Сизых орлов». Поскольку проступки были совершены комсомольцами, то и наказание было по политической линии.

Бюро Райкома ВЛКСМ постановило:

1. Бабаева — бывшего секретаря комсомольского коллектива школы ФЗУ — за дачу хорошей характеристики атаману шайки Шевцову, за укрытие шайки из членов ВЛКСМ исключить и отозвать его из рядов Красной Армии;

2. Шевцова — за организацию шайки и руководство ею из рядов Комсомола исключить, отозвать из рядов РККА;

3. Зылева М., Зылева Н., Юшкова, Клейсонова, Александрова, Колчина за активное участие в шайке «Сизых орлов» из Комсомола исключить, а также и из школы;

4. Придавая политическое значение и учитывая, что педагогический состав школы ФЗУ на 60% социального происхождения чуждый делу рабочего класса (из духовенства, офицерство и т.д.), просить Районную контрольную комиссию и Райком ВКП(б), Райпрофсовет произвести чистку аппарата школы ФЗУ;

5. Бюро комсомольского коллектива ФЗУ Кожтреста за проявление политической слепоты и за недооценку политического существа шайки «Сизых орлов» и примиренческое отношение к чуждому преподавательскому составу распустить и объявить строгий выговор с предупреждением;

6. Просить Райком ВКП(б) привлечь к строжайшей ответственности по партлинии всех вышеуказанных лиц, членов партии, которые знали о существовании контрреволюционной шайки и не принимали надлежащих мер к ее уничтожению;

7. Бюро Райкома ВЛКСМ требует от всей комсомольской организации, от каждого отдельного комсомольца Сарапульской организации еще большего повышения классовой бдительности на всех участках борьбы за социализм, наголову разбивая попытки классовых врагов, пытавшихся оторвать отдельные звенья молодежи от Комсомола, еще больше сплачиваться вокруг генеральной линии партии на выполнение заданий ее, на построение бесклассового социалистического общества во Второй пятилетке.

8. Данное постановление проработать на всех комсомольских собраниях города, деревни, а особенно в учебных заведениях.

Так закончилась история подражателей кровавой банды. К счастью, времена уже были другие, и шайке не позволили разрастись и раскрутить бурную деятельность.