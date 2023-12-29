В книге было не так

Эффект Манделы: проверьте, нет ли у вас ложных воспоминаний
12:36, 02 , 2021
Количество фильмов, которые мы смотрели, как правило, меньше количества книг, которые мы прочитали. Поэтому нередко мы принимаем на веру увиденное на экране, не зная, что автор книги задумал всё не так. Этот тест поможет вам узнать, как было на самом деле. (ВНИМАНИЕ, СПОЙЛЕРЫ!)
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