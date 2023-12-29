В книге было не так

Количество фильмов, которые мы смотрели, как правило, меньше количества книг, которые мы прочитали. Поэтому нередко мы принимаем на веру увиденное на экране, не зная, что автор книги задумал всё не так. Этот тест поможет вам узнать, как было на самом деле. (ВНИМАНИЕ, СПОЙЛЕРЫ!)