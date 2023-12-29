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> В книге было не так
Тест
В книге было не так

Количество фильмов, которые мы смотрели, как правило, меньше количества книг, которые мы прочитали. Поэтому нередко мы принимаем на веру увиденное на экране, не зная, что автор книги задумал всё не так. Этот тест поможет вам узнать, как было на самом деле. (ВНИМАНИЕ, СПОЙЛЕРЫ!)

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Начнём с простого. В отличие от множества экранизаций, книжный Шерлок Холмс никогда:
фраза «элементарно, Ватсон» впервые появилась в кинематографе ещё в первой половине 20-го века и оказалась настолько к месту, что прижилась навсегда.
фраза «элементарно, Ватсон» впервые появилась в кинематографе ещё в первой половине 20-го века и оказалась настолько к месту, что прижилась навсегда.
фраза «элементарно, Ватсон» впервые появилась в кинематографе ещё в первой половине 20-го века и оказалась настолько к месту, что прижилась навсегда.
фраза «элементарно, Ватсон» впервые появилась в кинематографе ещё в первой половине 20-го века и оказалась настолько к месту, что прижилась навсегда.
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В книге Форрест Гамп не бегал через всю страну. Зато он:
а ещё он был ростом больше 2 метров и весил далеко за 100 кг. Кстати, Дженни в книге осталась жива.
а ещё он был ростом больше 2 метров и весил далеко за 100 кг. Кстати, Дженни в книге осталась жива.
а ещё он был ростом больше 2 метров и весил далеко за 100 кг. Кстати, Дженни в книге осталась жива.
а ещё он был ростом больше 2 метров и весил далеко за 100 кг. Кстати, Дженни в книге осталась жива.
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В последнем фильме саги Гарри Поттер ломает бузинную палочку и бросает её в пропасть. А в книге?
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Русалочка Ариэль в мультфильме выходит замуж за принца. А что было в сказке Андерсена?
Кстати, вариант с убийством принца в книге тоже есть. Сёстры русалочки отдали ведьме волосы за нож, убив которым принца она смогла бы снова вернуться в море.
Кстати, вариант с убийством принца в книге тоже есть. Сёстры русалочки отдали ведьме волосы за нож, убив которым принца она смогла бы снова вернуться в море.
Кстати, вариант с убийством принца в книге тоже есть. Сёстры русалочки отдали ведьме волосы за нож, убив которым принца она смогла бы снова вернуться в море.
Кстати, вариант с убийством принца в книге тоже есть. Сёстры русалочки отдали ведьме волосы за нож, убив которым принца она смогла бы снова вернуться в море.
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Ещё один вопрос про разные финалы. Фильм «Мгла» заканчивается смертью уехавших из супермаркета героев от руки последнего выжившего. А чем заканчивается для них книга «Туман» Стивена Кинга?
Это один из редких случаев, когда фильм по Кингу заканчивается более трагично, чем его книга.
Это один из редких случаев, когда фильм по Кингу заканчивается более трагично, чем его книга.
Это один из редких случаев, когда фильм по Кингу заканчивается более трагично, чем его книга.
Это один из редких случаев, когда фильм по Кингу заканчивается более трагично, чем его книга.
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Вернёмся к диснеевским принцессам. В книжной сказке про Белоснежку не было:
в книге гномы подарили принцу гроб с Белоснежкой, а потом нёсшие его слуги оступились и отравленное яблоко выпало из горла принцессы.
в книге гномы подарили принцу гроб с Белоснежкой, а потом нёсшие его слуги оступились и отравленное яблоко выпало из горла принцессы.
в книге гномы подарили принцу гроб с Белоснежкой, а потом нёсшие его слуги оступились и отравленное яблоко выпало из горла принцессы.
в книге гномы подарили принцу гроб с Белоснежкой, а потом нёсшие его слуги оступились и отравленное яблоко выпало из горла принцессы.
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Книжный «Властелин колец» не заканчивается кольцом, брошенным в вулкан, потому что есть ещё одна проблема, которую надо решить главным героям. И это:
в книге к моменту уничтожения кольца Шир оказывается захвачен Саруманом и Гримой.
в книге к моменту уничтожения кольца Шир оказывается захвачен Саруманом и Гримой.
в книге к моменту уничтожения кольца Шир оказывается захвачен Саруманом и Гримой.
в книге к моменту уничтожения кольца Шир оказывается захвачен Саруманом и Гримой.
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В фильме «Рэмбо: Первая кровь», несмотря на обилие стрельбы и взрывов, погибает только один человек. А в книге?
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В легендарном советском фильме «Д`Артаньян и три мушкетера» Атос поёт песню о своей молодой жене (впоследствии известной как Миледи), на которой он нашёл клеймо преступницы. При этом в фильме ничего не говорится о том, что произошло между ними дальше. А что было в книге?
Атос повесил Миледи, но она выжила, сбежала в Англию и вышла замуж за лорда Винтера.
Атос повесил Миледи, но она выжила, сбежала в Англию и вышла замуж за лорда Винтера.
Атос повесил Миледи, но она выжила, сбежала в Англию и вышла замуж за лорда Винтера.
Атос повесил Миледи, но она выжила, сбежала в Англию и вышла замуж за лорда Винтера.
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Ничего страшного
Считайте, что это был не тест, а подборка интересных фактов о фильмах и книгах.
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Неплохо!
У вас либо отличная интуиция, либо вы много читаете.
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Однако!
Вы либо книжный червь, либо читер, ведь все эти факты малоизвестны.
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