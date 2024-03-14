Город для жизни и воспитания детей

Так получилось, что в семье Одеговых все дети — музыканты. Виктория тоже играет на электрогитаре, на укулеле, на фортепиано, на калимбе, поёт. Родители признают, что у неё очень хороший слух.



Как же удаётся совместить бизнес и ещё детей рожать и воспитывать? Светлана признаётся, что дети её саму очень дисциплинируют:



«У меня есть любимое дело, которое вдохновляет, есть дети, которые ещё больше любимые. И я стараюсь быть очень эффективной, планируя свой день. Если я, например, еду на работу, я — мега-продуктивна. С утра успеваю сделать в 3 раза больше дел, чем обычно. Считаю, что дети только способствуют тому, что у меня появляется больше энергии, больше мотивации для занятия любимым делом. Я не могу всё время быть дома с детьми; устаю и выгораю. Поэтому, на самом деле, идеально: отдыхать от детей на любимой работе, отдыхать от работы дома. Моя идеальная формула».



Собеседница считает, что время есть всегда, главное правильно им распорядиться: «Есть такая практика, когда берёшь и расписываешь свой день по часам, чем ты занимаешься. И, анализируя свой график, можно обнаружить интересные моменты, например, перестать смотреть телевизор».



Светлана уверена, что детям очень много родительского внимания даже вредно — лишает их возможности учиться быть более самостоятельными. Главное — качественно провести время с ребенком, чтобы он успел ощутить, что его любят, слышат и уважают. Что папа и мама всегда рядом, и если что — можно к ним всегда обратиться, даже по телефону.