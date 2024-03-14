Город для жизни и воспитания детей
Разговор о том, как суметь совместить успешный бизнес и большую семью.
Разговор о том, как суметь совместить успешный бизнес и большую семью.
Дмитрий Стрелков
журналист
14 марта 2024
14 марта 2024
Источник: Семейный архив Дмитрия и Светланы Одеговых
Героями нового материала в рамках проекта, посвященного «Году семьи», на портале «Сусанин» стала семья Дмитрия и Светланы Одеговых из Ижевска. В 2009 году они открыли «Уральскую мануфактуру» — фабрику по производству натуральной косметики и бытовой не химии. Также супруги воспитывают четверых детей. Как развивался успешный бизнес и как удаётся совмещать работу и дом, узнал корреспондент «Сусанина» Дмитрий Стрелков.
Сначала появилась семья
Источник: Семейный архив Дмитрия и Светланы Одеговых
На момент знакомства Дмитрий и Светлана были студентами. Она училась на филологическом факультете УдГУ и жила в общежитии. Однажды с подругами собрались погулять, взяв фотоаппарат. Решили, так сказать, познакомиться с мальчиками.
«Был такой план: придём на Центральную площадь, посмотрим, кто нам понравится, подойдём и попросим нас сфотографировать. Так получилось, что, когда мы пришли, парни сами к нам подошли и предложили сфотографировать. Так мы и познакомились с Дмитрием, который учился на экономическом. После окончания вуза сразу и поженились. И у нас родился первый ребёнок — сын Денис, ему сейчас уже 20 лет», — рассказывает Светлана Одегова.
Сидя в декретном отпуске, она долго думала, чем же ей заняться. Поиск был тернист, она пробовала себя и в дизайне мебели, и в работе журналистом. Только во втором декрете пришла идея — попробовать варить мыло:
«Я вдохновилась историей одной женщины, которая жила в загородном доме и варила мыло, продавая его в салоны красоты. Жила она в Европе, а передачу о ней увидела на канале «Культура». Тогда подумала, у неё получилось, высока вероятность, что и у меня получится. Это был 2008 год, в интернете информации было мало, но были различные форумы, и как раз возрастал интерес к теме «мыло ручной работы». Я начала пробовать».
«Был такой план: придём на Центральную площадь, посмотрим, кто нам понравится, подойдём и попросим нас сфотографировать. Так получилось, что, когда мы пришли, парни сами к нам подошли и предложили сфотографировать. Так мы и познакомились с Дмитрием, который учился на экономическом. После окончания вуза сразу и поженились. И у нас родился первый ребёнок — сын Денис, ему сейчас уже 20 лет», — рассказывает Светлана Одегова.
Сидя в декретном отпуске, она долго думала, чем же ей заняться. Поиск был тернист, она пробовала себя и в дизайне мебели, и в работе журналистом. Только во втором декрете пришла идея — попробовать варить мыло:
«Я вдохновилась историей одной женщины, которая жила в загородном доме и варила мыло, продавая его в салоны красоты. Жила она в Европе, а передачу о ней увидела на канале «Культура». Тогда подумала, у неё получилось, высока вероятность, что и у меня получится. Это был 2008 год, в интернете информации было мало, но были различные форумы, и как раз возрастал интерес к теме «мыло ручной работы». Я начала пробовать».
Наша героиня покупала обычные кусочки мыла, натирала их на тёрке, вываривала, добавляла туда масла, различные ценные ингредиенты, овсяные хлопья. То, что получалось, самой очень нравилось. Ведь такое мыло не сушит кожу, дарит бархатистость, красивый ухоженный вид. Светлана стала продолжать начатое дело:
«Тогда сыну было лет пять. Он прибегал из детского сада домой и сразу же бежал на кухню, чтобы посмотреть, а что там мама наварила. Потому что я всё свободное время искала рецепты и проводила на кухне. Пока малышка (второй по старшинству ребёнок — прим. ред.) спала, я варила мыло».
Стало здорово получаться, из шкафа в прихожей пришлось убрать всю одежду; он полностью был заполнен мылом. Соседка, которая занималась прямыми продажами косметических товаров, закупала у Светланы мыло, и оно у неё отлично продавалось.
Однажды Светлана Одегова сходила в салон красоты, взяв коробку со своим мылом. И у неё всё разобрали! Вот тогда Дмитрий и сказал: «Давай будем делать фабрику».
«Я немного сопротивлялась. Отвечала, что, может быть, сделаю сайт и через него буду немножко продавать, — вспоминает Светлана. — Но Дмитрий сказал, что надо делать фабрику. Мужчине «надо убить мамонта», а я послушная жена — меня эта идея вдохновила. Делать классный продукт для большого количества людей — это здорово».
«Тогда сыну было лет пять. Он прибегал из детского сада домой и сразу же бежал на кухню, чтобы посмотреть, а что там мама наварила. Потому что я всё свободное время искала рецепты и проводила на кухне. Пока малышка (второй по старшинству ребёнок — прим. ред.) спала, я варила мыло».
Стало здорово получаться, из шкафа в прихожей пришлось убрать всю одежду; он полностью был заполнен мылом. Соседка, которая занималась прямыми продажами косметических товаров, закупала у Светланы мыло, и оно у неё отлично продавалось.
Однажды Светлана Одегова сходила в салон красоты, взяв коробку со своим мылом. И у неё всё разобрали! Вот тогда Дмитрий и сказал: «Давай будем делать фабрику».
«Я немного сопротивлялась. Отвечала, что, может быть, сделаю сайт и через него буду немножко продавать, — вспоминает Светлана. — Но Дмитрий сказал, что надо делать фабрику. Мужчине «надо убить мамонта», а я послушная жена — меня эта идея вдохновила. Делать классный продукт для большого количества людей — это здорово».
Дело семейное
Источник: Семейный архив Дмитрия и Светланы Одеговых
Светлана нашла помещение, закупила всё необходимое оборудование, все ингредиенты, разработала сайт, разработала ассортимент. Где-то полгода ушло на получение сертификата на продукты, ведь всё серьёзно, на самом деле. В 2009 году запустили производство и сразу же стали получать заказы со всей России.
Объёмы росли в геометрической прогрессии, и нужно было искать новое помещение. Раньше предприниматели сидели в здании НИТИ «Прогресс», затем переехали на Воткинское шоссе, а потом уже в Смирново, где «Уральская мануфактура» работает и сейчас.
Когда родился третий ребёнок в семье, стало необходимым, чтобы подключился и Дмитрий. Потому что фабрика быстро развивалась, и Светлане нужны были люди в команде с хорошими управленческими навыками. К тому же, счастливой матери необходимо было вновь уйти в декретный отпуск.
«Компетенции и опыт, которые принёс Дмитрий, помогли фабрике перейти на новый уровень. Поэтому когда он пришёл, я спокойно ушла в декрет, фабрика продолжала развиваться».
Один из частых аспектов во взаимоотношении многих семей — как удаётся совмещать вместе не только личную жизнь, но и совместную работу? Бытует мнение, что если проводишь целый день с супругой, то можно и устать друг от друга.
Светлана Одегова сравнивает себя и Дмитрия с кусочками пазла — похожи, но, в тоже время, очень разные и дополняют друг друга: «Поэтому у него свои сильные стороны, у меня свои. В принципе, мне с Дмитрием очень комфортно. Заметила, что на публике выступаю с Дмитрием лучше, чем одна; мне всегда с ним спокойно».
Объёмы росли в геометрической прогрессии, и нужно было искать новое помещение. Раньше предприниматели сидели в здании НИТИ «Прогресс», затем переехали на Воткинское шоссе, а потом уже в Смирново, где «Уральская мануфактура» работает и сейчас.
Когда родился третий ребёнок в семье, стало необходимым, чтобы подключился и Дмитрий. Потому что фабрика быстро развивалась, и Светлане нужны были люди в команде с хорошими управленческими навыками. К тому же, счастливой матери необходимо было вновь уйти в декретный отпуск.
«Компетенции и опыт, которые принёс Дмитрий, помогли фабрике перейти на новый уровень. Поэтому когда он пришёл, я спокойно ушла в декрет, фабрика продолжала развиваться».
Один из частых аспектов во взаимоотношении многих семей — как удаётся совмещать вместе не только личную жизнь, но и совместную работу? Бытует мнение, что если проводишь целый день с супругой, то можно и устать друг от друга.
Светлана Одегова сравнивает себя и Дмитрия с кусочками пазла — похожи, но, в тоже время, очень разные и дополняют друг друга: «Поэтому у него свои сильные стороны, у меня свои. В принципе, мне с Дмитрием очень комфортно. Заметила, что на публике выступаю с Дмитрием лучше, чем одна; мне всегда с ним спокойно».
Источник: Семейный архив Дмитрия и Светланы Одеговых
Дмитрий отметил, что если есть какие-то шероховатости в отношениях, то совместная работа — ещё одна область, где они могут выплыть.
«С одной стороны хорошо, что можно это обнаружить и устранить, передоговориться, — отмечает Дмитрий Одегов. — С другой стороны, если люди не готовы отношения развивать, то они могут развалиться. Тут есть риск. Это уже зависит от того, насколько люди развиты духовно. В тоже время совместный бизнес может и здорово сплотить, объединить семью. Люди трудятся вместе ради одной благой цели, каждый вносит свой вклад, делая свою работу, радуясь вместе успехам и поддерживая друг друга в сложные моменты. Очень ценно, когда есть родной человек, с которым можно поделиться переживаниями, обсудить проблемы, вместе поискать новые решения задач».
В 2011 году Светлана прошла курс mini-MBA (программа подготовки управленческого звена для эффективной работы в бизнесе — прим. ред.): «Дмитрий сказал, что со мной стало интереснее разговаривать, стали использовать одинаковые термины, лучше понимать друг друга, обсуждая бизнесовые темы».
Сам супруг признаётся, что иногда бывают спорные моменты, которые в офисе при всех не хочется решать, и их обсуждение переходит «в дом». Дмитрий считает, что в любой ситуации можно договориться.
Хотя у Дмитрия есть ещё бизнес, последние 10 лет он почти весь рабочий день проводит на фабрике.
«Для меня фабрика и семья — одно целое, — признаётся Светлана. — Это моя жизнь. Некоторые партнёры договариваются, что дома они о работе не говорят. У нас такого нет, если есть потребность решить вопрос, то в родных стенах — это идеальное место для этого».
«С одной стороны хорошо, что можно это обнаружить и устранить, передоговориться, — отмечает Дмитрий Одегов. — С другой стороны, если люди не готовы отношения развивать, то они могут развалиться. Тут есть риск. Это уже зависит от того, насколько люди развиты духовно. В тоже время совместный бизнес может и здорово сплотить, объединить семью. Люди трудятся вместе ради одной благой цели, каждый вносит свой вклад, делая свою работу, радуясь вместе успехам и поддерживая друг друга в сложные моменты. Очень ценно, когда есть родной человек, с которым можно поделиться переживаниями, обсудить проблемы, вместе поискать новые решения задач».
В 2011 году Светлана прошла курс mini-MBA (программа подготовки управленческого звена для эффективной работы в бизнесе — прим. ред.): «Дмитрий сказал, что со мной стало интереснее разговаривать, стали использовать одинаковые термины, лучше понимать друг друга, обсуждая бизнесовые темы».
Сам супруг признаётся, что иногда бывают спорные моменты, которые в офисе при всех не хочется решать, и их обсуждение переходит «в дом». Дмитрий считает, что в любой ситуации можно договориться.
Хотя у Дмитрия есть ещё бизнес, последние 10 лет он почти весь рабочий день проводит на фабрике.
«Для меня фабрика и семья — одно целое, — признаётся Светлана. — Это моя жизнь. Некоторые партнёры договариваются, что дома они о работе не говорят. У нас такого нет, если есть потребность решить вопрос, то в родных стенах — это идеальное место для этого».
Источник: Семейный архив Дмитрия и Светланы Одеговых
А как же дети? Как сказал президент России Владимир Путин в ходе недавнего послания парламенту, «главное предназначение семьи — это рождение детей, продолжение рода человеческого, воспитание детей, а значит, и продолжение всего нашего многонационального народа». Не собираются ли дети Дмитрия и Светланы идти работать на родительскую фабрику? Напомним, всего их четверо: Денису — 20 лет, Виктории — 15 лет, Марии — 11 лет, Михаилу — 3 года. Оказывается, старшие уже подрабатывали упаковщиками летом во время каникул.
«Денис сейчас делает живые карточки для маркетплейсов, а Мария у нас в рекламе участвует, как лицо в фотосессиях. Она у нас дизайнер-декоратор, мечтает сделать упаковку для фабрики, придумать что-то красивое и интересное. У Виктории есть предпринимательский талант. Классный продажник, однажды придумала сдавать гироскутер в аренду на празднике во дворе. Пришла домой с полными карманами денег. Поэтому я её зазываю в коммерческий отдел. Посмотрим. Конечно, мы не навязываем, если ребёнок захочет, к примеру, стать врачом — мы поможем ему в этом».
Старший сын учится на программиста и изучает тему маркетплейсов. Умеет делать сайты, презентации, плакаты, обложки, создаёт анимированные карточки.
«Денис сейчас делает живые карточки для маркетплейсов, а Мария у нас в рекламе участвует, как лицо в фотосессиях. Она у нас дизайнер-декоратор, мечтает сделать упаковку для фабрики, придумать что-то красивое и интересное. У Виктории есть предпринимательский талант. Классный продажник, однажды придумала сдавать гироскутер в аренду на празднике во дворе. Пришла домой с полными карманами денег. Поэтому я её зазываю в коммерческий отдел. Посмотрим. Конечно, мы не навязываем, если ребёнок захочет, к примеру, стать врачом — мы поможем ему в этом».
Старший сын учится на программиста и изучает тему маркетплейсов. Умеет делать сайты, презентации, плакаты, обложки, создаёт анимированные карточки.
Источник: Семейный архив Дмитрия и Светланы Одеговых
Так получилось, что в семье Одеговых все дети — музыканты. Виктория тоже играет на электрогитаре, на укулеле, на фортепиано, на калимбе, поёт. Родители признают, что у неё очень хороший слух.
Как же удаётся совместить бизнес и ещё детей рожать и воспитывать? Светлана признаётся, что дети её саму очень дисциплинируют:
«У меня есть любимое дело, которое вдохновляет, есть дети, которые ещё больше любимые. И я стараюсь быть очень эффективной, планируя свой день. Если я, например, еду на работу, я — мега-продуктивна. С утра успеваю сделать в 3 раза больше дел, чем обычно. Считаю, что дети только способствуют тому, что у меня появляется больше энергии, больше мотивации для занятия любимым делом. Я не могу всё время быть дома с детьми; устаю и выгораю. Поэтому, на самом деле, идеально: отдыхать от детей на любимой работе, отдыхать от работы дома. Моя идеальная формула».
Собеседница считает, что время есть всегда, главное правильно им распорядиться: «Есть такая практика, когда берёшь и расписываешь свой день по часам, чем ты занимаешься. И, анализируя свой график, можно обнаружить интересные моменты, например, перестать смотреть телевизор».
Светлана уверена, что детям очень много родительского внимания даже вредно — лишает их возможности учиться быть более самостоятельными. Главное — качественно провести время с ребенком, чтобы он успел ощутить, что его любят, слышат и уважают. Что папа и мама всегда рядом, и если что — можно к ним всегда обратиться, даже по телефону.
Как же удаётся совместить бизнес и ещё детей рожать и воспитывать? Светлана признаётся, что дети её саму очень дисциплинируют:
«У меня есть любимое дело, которое вдохновляет, есть дети, которые ещё больше любимые. И я стараюсь быть очень эффективной, планируя свой день. Если я, например, еду на работу, я — мега-продуктивна. С утра успеваю сделать в 3 раза больше дел, чем обычно. Считаю, что дети только способствуют тому, что у меня появляется больше энергии, больше мотивации для занятия любимым делом. Я не могу всё время быть дома с детьми; устаю и выгораю. Поэтому, на самом деле, идеально: отдыхать от детей на любимой работе, отдыхать от работы дома. Моя идеальная формула».
Собеседница считает, что время есть всегда, главное правильно им распорядиться: «Есть такая практика, когда берёшь и расписываешь свой день по часам, чем ты занимаешься. И, анализируя свой график, можно обнаружить интересные моменты, например, перестать смотреть телевизор».
Светлана уверена, что детям очень много родительского внимания даже вредно — лишает их возможности учиться быть более самостоятельными. Главное — качественно провести время с ребенком, чтобы он успел ощутить, что его любят, слышат и уважают. Что папа и мама всегда рядом, и если что — можно к ним всегда обратиться, даже по телефону.
Поддержано государством
Источник: Семейный архив Дмитрия и Светланы Одеговых
Финальный вопрос редакции — тяжело ли сегодня быть многодетной семьёй в Ижевске? Напомним, в России и в Удмуртии 2024 год был объявлен «Годом семьи», а президент России в ходе послания парламенту назвал фундаментальным нравственным выбором поддержку семей с детьми.
«Я считаю, что в Ижевске очень удобно жить, развивая свой бизнес и воспитывая несколько детей, — признаёт Светлана Одегова. — Потому что город небольшой, всё рядом. И у нас довольно высокий сервис во всех структурах. Детские сады у нас очень хорошие. Много развивающих центров для детей».
За второго ребёнка семья получила материнский капитал. Были выплаты ещё и за четвёртого. Этими средствами воспользовались, когда покупали недвижимость. А удостоверение многодетной семьи помогает организовать досуг:
«Я считаю, что в Ижевске очень удобно жить, развивая свой бизнес и воспитывая несколько детей, — признаёт Светлана Одегова. — Потому что город небольшой, всё рядом. И у нас довольно высокий сервис во всех структурах. Детские сады у нас очень хорошие. Много развивающих центров для детей».
За второго ребёнка семья получила материнский капитал. Были выплаты ещё и за четвёртого. Этими средствами воспользовались, когда покупали недвижимость. А удостоверение многодетной семьи помогает организовать досуг:
«Очень любим гулять в зоопарке, если покупать всем билеты — немаленькая сумма выходит, а со свидетельством дети проходят без оплаты. Думаю, что многие, у кого небольшой бюджет, могут также полноценно развлекать своих детей, как те родители, у кого один ребёнок. Очень хорошая поддержка. Как-то мы ездили в Сочи и тоже были приятно удивлены, что в некоторых местах действует многодетное свидетельство, даже если ты из другого города».
Источник: Семейный архив Дмитрия и Светланы Одеговых
Ощутима семьёй Одеговых и государственная поддержка бизнеса.
«Корпорация развития Удмуртской Республики предоставляет кредиты для развития производства по льготной ставке, также проводят акселерационные программы — рассказывает Дмитрий. — Нам ИП помогли открыть, субсидировали затраты на комиссии маркетплейсов и выставки. У нас Удмуртия — один из самых продвинутых регионов, где предпринимательское движение достаточно мощное. Очень много ребят, предпринимателей молодых, которые делают здесь хорошие проекты. Снимают ролики и публикуют статьи о нас в СМИ. Это тоже популяризация нашей продукции. Ещё нас взяли в бизнес-инкубатор резидентами. В общем, есть хорошая поддержка от администрации республики. Слышал, что глава — бывший предприниматель, и прямо чувствуется, что он человек дела, который действительно привык решать вопросы каждый день».
«Корпорация развития Удмуртской Республики предоставляет кредиты для развития производства по льготной ставке, также проводят акселерационные программы — рассказывает Дмитрий. — Нам ИП помогли открыть, субсидировали затраты на комиссии маркетплейсов и выставки. У нас Удмуртия — один из самых продвинутых регионов, где предпринимательское движение достаточно мощное. Очень много ребят, предпринимателей молодых, которые делают здесь хорошие проекты. Снимают ролики и публикуют статьи о нас в СМИ. Это тоже популяризация нашей продукции. Ещё нас взяли в бизнес-инкубатор резидентами. В общем, есть хорошая поддержка от администрации республики. Слышал, что глава — бывший предприниматель, и прямо чувствуется, что он человек дела, который действительно привык решать вопросы каждый день».