На побережье Сахалина вынесло тысячи погибших морских ежей

Южно-Сахалинск. Сахалинская область. Тысячи мертвых морских ежей усыпали один из пляжей Сахалина. Об этом пишет «Российская газета».

Видео было размещено в соцсетях и вызвало множество комментариев. Жители острова утверждают, что наблюдают такое впервые.

Ученые предполагают, что массовая гибель иглокожих могла быть вызвана погодными явлениями. Причем возможно, что ежи умерли уже достаточно давно, а к пляжу их прибило штормом.

Между тем неподалеку от города Холмска на Сахалине на берег выбросило не ежей, а селедку. Даровую рыбу собирают все желающие. Видео также появилось в интернете.

Рыбаки отмечают, что в этом году нерест дальневосточной сельди начался раньше обычного: косяки подошли к берегу не в мае, как обычно, а в апреле.