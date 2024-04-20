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На побережье Сахалина вынесло тысячи погибших морских ежей

17:23, 20 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
На побережье Сахалина вынесло тысячи погибших морских ежей
17:23, 20 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
59
0
#Сахалин\n#море\n#животные\n#рыба\n#ежи
Фото: pxhere.com
59
0

Биологи предполагают, что массовая гибель животных произошла еще давно.

Южно-Сахалинск. Сахалинская область. Тысячи мертвых морских ежей усыпали один из пляжей Сахалина. Об этом пишет «Российская газета».

Видео было размещено в соцсетях и вызвало множество комментариев. Жители острова утверждают, что наблюдают такое впервые.

Ученые предполагают, что массовая гибель иглокожих могла быть вызвана погодными явлениями. Причем возможно, что ежи умерли уже достаточно давно, а к пляжу их прибило штормом.

Между тем неподалеку от города Холмска на Сахалине на берег выбросило не ежей, а селедку. Даровую рыбу собирают все желающие. Видео также появилось в интернете.

Рыбаки отмечают, что в этом году нерест дальневосточной сельди начался раньше обычного: косяки подошли к берегу не в мае, как обычно, а в апреле.

17:23, 20 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
59
0
#Сахалин\n#море\n#животные\n#рыба\n#ежи