Цитаты, которых никто не говорил. Или говорил?

Эффект Манделы: проверьте, нет ли у вас ложных воспоминаний
12:36, 02 , 2021
Основная проблема цитат в интернете в том, что люди сразу верят в их подлинность (с) В. И. Ленин. Разумеется, Владимир Ильич такого не говорил. Как и многие другие люди, которым приписывают известнейшие изречения. Готовы ли вы узнать, что половина того, во что вы верите, – чья-то выдумка?
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