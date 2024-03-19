Цитаты, которых никто не говорил. Или говорил?

Да

Владимир Путин действительно сказал: «Мы будем преследовать террористов везде, в аэропорту - в аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы и в сортире их замочим, в конце концов». По некоторым данным это может быть отсылкой к операции израильского спецназа 1972г. по освобождению самолёта, в ходе которой руководитель террористов в начале штурма заперся в туалете, где и был застрелен прямо через дверь.