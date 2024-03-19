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> Цитаты, которых никто не говорил. Или говорил?
Тест
Цитаты, которых никто не говорил. Или говорил?

Основная проблема цитат в интернете в том, что люди сразу верят в их подлинность (с) В. И. Ленин. Разумеется, Владимир Ильич такого не говорил. Как и многие другие люди, которым приписывают известнейшие изречения. Готовы ли вы узнать, что половина того, во что вы верите, – чья-то выдумка?

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Кстати, о Владимире Ленине. Говорил ли он «Любая кухарка может управлять государством»?
Он говорил обратное: «Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством. <...> Но мы <...> требуем, чтобы обучение делу государственного управления велось сознательными рабочими и солдатами и чтобы <...> к обучению этому немедленно начали привлекать всех трудящихся, всю бедноту.»
Он говорил обратное: «Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством. <...> Но мы <...> требуем, чтобы обучение делу государственного управления велось сознательными рабочими и солдатами и чтобы <...> к обучению этому немедленно начали привлекать всех трудящихся, всю бедноту.»
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Начав с Ленина, вполне логично продолжить Сталиным. Говорил ли он «Нет человека – нет проблемы»?
Эти слова есть только в художественном произведении. Фраза из романа «Дети Арбата» Анатолия Рыбакова, где автор приписал её советскому вождю.
Эти слова есть только в художественном произведении. Фраза из романа «Дети Арбата» Анатолия Рыбакова, где автор приписал её советскому вождю.
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И ещё о цитатах российских правителей. Говорил ли Владимир Путин «Поймаем террористов в сортире - замочим в сортире»?
Владимир Путин действительно сказал: «Мы будем преследовать террористов везде, в аэропорту - в аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы и в сортире их замочим, в конце концов». По некоторым данным это может быть отсылкой к операции израильского спецназа 1972г. по освобождению самолёта, в ходе которой руководитель террористов в начале штурма заперся в туалете, где и был застрелен прямо через дверь.
Владимир Путин действительно сказал: «Мы будем преследовать террористов везде, в аэропорту - в аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы и в сортире их замочим, в конце концов». По некоторым данным это может быть отсылкой к операции израильского спецназа 1972г. по освобождению самолёта, в ходе которой руководитель террористов в начале штурма заперся в туалете, где и был застрелен прямо через дверь.
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А говорил ли Ницше «Если долго вглядываться в бездну, то бездна будет вглядываться в тебя»?
Точнее он написал не совсем так, но суть верна: «Кто сражается с чудовищами, тому следует остерегаться, чтобы самому при этом не стать чудовищем. И если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя».
Точнее он написал не совсем так, но суть верна: «Кто сражается с чудовищами, тому следует остерегаться, чтобы самому при этом не стать чудовищем. И если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя».
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В одном анимационном фильме Французская революция начинается после фразы Марии-Антуанетты «Если нет хлеба, пусть едят пирожные». Но говорила ли она это когда-нибудь?
Мария-Антуанетта такого не говорила. Фраза «Qu’ils mangent de la brioche» появилась в «Исповеди» Жана-Жака Руссо в 1769 году. Он приписал её некой французской принцессе. Мария-Антуанетта же тогда ещё жила в Австрии, и ей было всего 14.
Мария-Антуанетта такого не говорила. Фраза «Qu’ils mangent de la brioche» появилась в «Исповеди» Жана-Жака Руссо в 1769 году. Он приписал её некой французской принцессе. Мария-Антуанетта же тогда ещё жила в Австрии, и ей было всего 14.
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Когда «Камеди клаб» не было даже в планах, на первом канале выходила юмористическая программа, которую ведущий начинал словами «Я спешу посмеяться над всем, иначе мне пришлось бы заплакать. Пьер Огюстен Бомарше». Верна ли цитата?
Евгений Ваганович родом из тех времён, когда первоисточники проверяли, поэтому цитата действительно верна.
Евгений Ваганович родом из тех времён, когда первоисточники проверяли, поэтому цитата действительно верна.
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Реальна ли цитата Александра Невского «Кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет»?
В действительности авторство принадлежит перу сценариста фильма «Александр Невский» Петра Павленко, и является переделанной строчкой из Евангелия от Матфея: «Взявшие меч - мечом погибнут».
В действительности авторство принадлежит перу сценариста фильма «Александр Невский» Петра Павленко, и является переделанной строчкой из Евангелия от Матфея: «Взявшие меч - мечом погибнут».
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Ещё о великих полководцах. Говорил ли Александр Суворов «Не числом, а умением»?
Это он действительно говорил. А вот по поводу «тяжело в учении – легко в бою» - всё не так просто.
Это он действительно говорил. А вот по поводу «тяжело в учении – легко в бою» - всё не так просто.
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Немного о нравах. Является ли автором фразы «Разбудите меня лет через сто и спросите, что сейчас делается в России. И я отвечу — пьют и воруют» Михаил Салтыков-Щедрин?
Он такого не говорил. Не исключено, что фразу придумал Александр Розенбаум, который в интервью газете «Собеседник» 16 октября 2000 года сказал следующее: «Ещё то ли Карамзин, то ли Салтыков-Щедрин сказал: «Что будет через 200 лет? Будут пить и воровать!».
Он такого не говорил. Не исключено, что фразу придумал Александр Розенбаум, который в интервью газете «Собеседник» 16 октября 2000 года сказал следующее: «Ещё то ли Карамзин, то ли Салтыков-Щедрин сказал: «Что будет через 200 лет? Будут пить и воровать!».
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 И ещё о классике. Говорил ли Гоголь «В России две беды: дураки и дороги»?
Это придумал сатирик Михаил Задорнов: «Гоголь писал: „В России есть две беды: дороги и дураки“. Вот такое завидное постоянство мы сохраняем по сей день». Монолог читался ещё во времена СССР, поэтому юморист на всякий случай сослался на авторитетного классика.
Это придумал сатирик Михаил Задорнов: «Гоголь писал: „В России есть две беды: дороги и дураки“. Вот такое завидное постоянство мы сохраняем по сей день». Монолог читался ещё во времена СССР, поэтому юморист на всякий случай сослался на авторитетного классика.
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Считайте, что это был не тест, а подборка интересных фактов о цитатах, которые не принадлежат приписываемым им авторам.
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