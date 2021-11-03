Закрыть
Все разделы Поиск
История ижевского оружия Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Обещания Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Речной туризм. Как Удмуртия представлена на круизной карте Лонгрид Гаражная амнистия: вопросы и ответы Лонгрид Гайд: как первокурснику «выжить» в общежитии Лонгрид

Здравоохранение в Удмуртии

Последние Удмуртия Россия Мир
Вид ленты

Тесты

Известен ли вам русский рок?

17:26, 22 октября, 2021

Что вы знаете об оружии Победы — винтовке Мосина?

17:43, 15 сентября, 2021

Помните ли вы арифметику?

17:07, 13 сентября, 2021

Тест про осенние песни

09:39, 03 сентября, 2021

Лучше гор могут быть только горы

13:07, 26 августа, 2021

Занимательные флаги с ИА «Сусанин»

16:33, 20 августа, 2021

Где вы были в ночь с 18 на 21 августа?

16:52, 17 августа, 2021

Сможете ли вы узнать советский фильм по цитате из него?

15:38, 06 августа, 2021

Тест памяти Энвиля Касимова

11:45, 24 июля, 2021

Тест по американским фильмам 90-х

18:17, 23 июля, 2021

Эффект Манделы: проверьте, нет ли у вас ложных воспоминаний

12:36, 02 июля, 2021

Знаете ли вы фразеологизмы?

17:58, 25 июня, 2021

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

В больницы Удмуртии с начала года поступило около 5 тысяч пациентов с инсультом

13:40, 29 октября, 2021
16860

Республиканский центр социальных выплат начал работу в Удмуртии

14110
17:30, 01 ноября, 2021

Жителей Ижевска попросили пожертвовать продукты для нуждающихся

12615
08:30, 01 ноября, 2021

Итоги дня: возрождение детского яхт-клуба в Ижевске и реалии предстоящей нерабочей недели в республике

12473
18:00, 29 октября, 2021

Для Воткинского завода разработают дорожную карту

7677
08:30, 03 ноября, 2021

Депутата Госдумы Валерия Рашкина заподозрили в незаконной охоте

13:43, 29 октября, 2021
1784

Землян предупредили о предстоящей магнитной буре

1247
18:04, 29 октября, 2021

В результате выброса аммиака в Череповце пострадали 3 человека

1177
11:48, 28 октября, 2021

Вице-мэра Нефтеюганска Елену Абрамову задержали в результате спецоперации

1129
17:57, 28 октября, 2021

Россия отказалась от закупок мандаринов из Турции

1050
11:13, 28 октября, 2021

Похудевшего на 20 кг Ким Чен Ына сочли полностью здоровым

16:29, 28 октября, 2021
1297

В Китае запретят строить небоскребы в небольших городах

1287
14:22, 28 октября, 2021

В Мексике на полуострове Юкатан нашли сохранившееся каноэ эпохи майя

1005
13:30, 30 октября, 2021

Российская гимнастка Дина Аверина стала 18-кратной чемпионкой мира

910
17:35, 30 октября, 2021

За гитару одного из основателей Pink Floyd заплатили 27,4 тысячи долларов

907
16:07, 29 октября, 2021

Лонгриды

Речной туризм. Как Удмуртия представлена на круизной карте

17:05, 26 октября, 2021
1376

Гаражная амнистия: вопросы и ответы

09:18, 08 сентября, 2021
5658

Гайд: как первокурснику «выжить» в общежитии

16:56, 01 сентября, 2021
6798

Переработка: маленькие шаги к большому делу

09:40, 17 августа, 2021
6579

#ДайтеЧек: платите картой, а не на карту

17:04, 30 июля, 2021
8759

Потребительский кредит или кредитная карта: что выбрать?

15:08, 26 июля, 2021
8580

Инструкция: как стать героем и спасти жизнь утопающего

11:52, 23 июля, 2021
7651

Мусорная реформа: новая экология Удмуртии

15:37, 09 июля, 2021
9052

«Ситилинк» изнутри: как работает формат магазина-склада

13:20, 03 июля, 2021
9658

Рубль в дело, или Как поддерживают бизнес в Удмуртии

15:00, 29 июня, 2021
9764

Детство, украденное войной

09:16, 22 июня, 2021
8697

За свободой – в походы

10:33, 10 июня, 2021
9968

Статьи

Контроль и сила: как работает уголовно-исполнительная инспекция Удмуртии

13:04, 21 октября, 2021
2208

Откуда пришли Бесермяне

10:39, 13 октября, 2021
3184

Джинсы и экология: можно ли сделать производство денима более «чистым»?

10:05, 06 октября, 2021
2249

Менделеевская экспедиция: путь в экологию

15:15, 29 сентября, 2021
4125

Автоматизация движения: 27 топливных станций «Башнефть» в Удмуртии стали бесконтактными

10:56, 24 сентября, 2021
3443

Отказали тормоза: почему не получилось снизить темпы глобального потепления

12:40, 15 сентября, 2021
4407

Это мошенники: неизвестные объявляют закупки от имени «Т Плюс»

10:07, 09 сентября, 2021
5293

Синдром жертвователя: почему люди участвуют в краудфандинге

14:57, 07 сентября, 2021
4659

«Пушкинская карта»: окно в культуру

14:00, 31 августа, 2021
7092

Двор мечты: как застройщик создает во дворе ZNAK Город Будущего другой мир

14:40, 24 августа, 2021
6336

Ставки по ипотеке вырастут в ближайший месяц: эксперты советуют ускориться с покупкой жилья

10:00, 24 августа, 2021
6030

Что влияет на стоимость: как продать недвижимость дороже рыночной цены

10:00, 19 августа, 2021
7063

Атомная энергетика: ответы на волнующие вопросы

11:45, 18 августа, 2021
7003

Масштабирование бизнеса: как эффективно занять и вложить деньги?

15:25, 17 августа, 2021
7751

Как Ижевск терял свои достопримечательности. Этап третий: коммерческий

13:40, 17 августа, 2021
7432

Природа Можги и история Сарапула: депутат Госдумы Алексей Журавлев поговорил с жителями о насущных проблемах

11:28, 10 августа, 2021
7552

Как Ижевск утрачивал свои достопримечательности. Этап второй: антирелигиозный

15:10, 09 августа, 2021
8450

Вместе вперёд: как работа «ЛУКОЙЛа» преображает Удмуртию

14:50, 04 августа, 2021
8806

«Токсичная» работа – пять признаков

10:34, 04 августа, 2021
8850

Отпуск под вопросом

11:50, 15 июля, 2021
10996
?>