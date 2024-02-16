Две революции 1917 года и последовавшая за ними война всех против всех подняли из глубин общества тёмный элемент, живущий по своим понятиям. Сражались не только красные с белыми, ещё одной стороной конфликта стал криминальный мир. В этом материале мы расскажем о бандах, всколыхнувших Прикамье в период первых лет советской власти. Информацию на основе материалов архивных уголовных дел подготовил кандидат исторических наук Евгений Ренёв.

Незваные гости

Есть у удмуртского народа добрый обычай – ходить в ответные гости друг к другу – «коркась – корка». Ну, разумеется, с хорошим угощением. Так и прикамские банды «ходили в гости» друг к другу, пытаясь поделить между собой Сарапульский уезд. Одна из них, орудовавшая в Сарапуле, именовалась «Сизые орлы», другая, ижевская, — «Чёрные грачи».



Фото: goskatalog.ru

Весной 1918 года сарапульская шайка прибыла в Ижевск, чтобы поделить с «грачами» сферы деятельности, получить наводки на ижевских богатеев и главное — на заводскую кассу. Встреча проходила в заречной части города и сразу же приняла неожиданный характер. Суровые ижевцы поставили под прицел револьверов и винтовок нежелательных гостей, предложив им разворачиваться и уезжать восвояси. Для убедительности их вывезли на старое Заречное кладбище в районе современной улицы Телегина, где продемонстрировали «орлам» подготовленные для них могилы.



Заречное кладбище Ижевска. нач. XX века.

Фото: из коллекции О. В. Севрюкова

Смекнув, что в Ижевске им не рады, что здесь орудуют более опасные люди, чем были сами «орлы», сарапульские бандиты покинули город.

По мнению ижевской милиции, за «Чёрными грачами» стояли лидеры партии социалистов-революционеров (эсеров), организации, давно промышлявшей опасным бизнесом и индивидуальным политическим террором. Также считается, что разговор с «Сизыми орлами» вёл лично Василий Бузанов, будущий депутат Учредительного собрания от партии эсеров и политический лидер Ижевского антибольшевистского восстания в августе 1918 года.



Василий Бузанов, задержанный в 1909 году за принадлежность к партии социалистов-революционеров

Фото: Евгений Ренёв

Оборотни без погон

Мы рассказывали о том, что банда «Сизых орлов» пыталась поделить территорию Сарапульского уезда с ижевской шайкой «Чёрных грачей». Удачи не добилась. Но вот ижевские «грачи» нанесли визит в Сарапул, причем, по бандитским понятиям, гораздо более фартово.

Из протокола:

«В 8 часов вечера 4 мая 1918 года неизвестные постучали в дом Ляпкусовой на Старцевой горе (Вятская улица Сарапула) со словами: «Отворите, мы вам письмо от зятя привезли». Зять Ляпкусовой действительно уехал в Москву за товаром. Когда бывшая в доме старушка Ляпкусова отворила дверь, ворвались двое молодцов в кожаных тужурках с криком: «Вот тебе и письмо!». Старушка была схвачена и связана.



Фото: goskatalog.ru

Женщину посадили на кровать и начали пытать: «Где деньги? Как нет? Куда же девала деньги от проданных недавно коровы и свиней?» Мясорубной сечкой разломав замок, неизвестные забрали оттуда деньги и скрылись. Тревога была поднята дочерью Ляпкусовой, возвратившейся из города, но было уже поздно: грабители скрылись.

Милицией было установлено, что грабители угрожали старушке револьверами, пытали ее, поднеся зажженные спички к глазам, и требовали денег. Взяв из сундука деньги, грабители бросили пострадавшую в подполье. Денег похищено 4 000 рублей».

В качестве подозреваемых рассматривались ижевские «Чёрные грачи», которые могли действовать по наводке старого члена партии эсеров Белкина, параллельно состоявшего в указанной шайке.



Алексей Белкин

Фото: Евгений Ренёв

К тому же «Грачи» под видом красноармейцев или красногвардейцев (тогда село не различало этих организаций) произвели ряд ограблений в Ижевском уезде.

Из протокола:

«Товар, ограбленный мнимыми красногвардейцами у местных богачей в деревне Иж-Бобья Агрызской волости, Исполнительный комитет постановил продать местным беднейшим жителям по дешёвым ценам и половину вырученных денег возвратить потерпевшим, другую половину обратить в пользу Агрызского совдепа...».

«Препровождены в тюрьму по распоряжению следственно-юридической комиссии граждане Аруслан Гусман Абдрахматовы и Вахитовы. Проживая в деревне Агрызях Вахитовы явились в дер. Иж-Бобью к торговцу Мухамедьянову и, назвавшись красногвардейцами, предложили на завтра приготовить денег, угрожая прийти, и в случае, если не будет денег, всех перерезать. На следующий день Вахитовы действительно явились к Мухамедьянову, но здесь их ожидала уже засада из настоящих красноармейцев. Грабителям по распоряжению следственно-юридической комиссии предстоит встать перед судом Революционного Трибунала… Считается, что они являются ижевской бандой «Чёрные грачи».

Переодевшиеся в красногвардейцев бандиты производили грабежи и убийства в уезде. Со стороны всё это создавало вид, что новая власть терроризирует крестьянство. Это использовалось кулацкой верхушкой деревни для дискредитации Советской власти.

Из протокола:

«На днях такая шайка на лошади объехала ряд вотских деревень Баштово, Сундуково и другие… Темное, но зажиточное вотское население, где до сих пор деньги «в кубышке» зарывают в землю, где еще ныне встречаются клади хлеба, поставленные 30 лет назад, всегда привлекало грабителей.

В Баштове грабители прежде всего посетили крестьянина Кожевникова, а потом зашли в дом Красноперова. Последнего не было дома, и грабители, угрожая его жене револьверами, заставили сходить и привести мужа. Грабители, угрожая всей семье, обирали деньги, пугали выстрелами и пр. Наглость их дошла до того, что даже собрали несколько мужиков и заявили им: «Вы буржуи, с вас приказано деньги взять». Поживившись несколькими тысячами в Баштове, грабители переехали в деревню Сундуково, после произведенного там разбоя оказались в деревне Ожгихине.

Здесь грабителей ожидало новое. Один из них был найден убитым около сельского магазина. При убитом найдены документы на имя гражданина Старовеньинской волости деревни Пироговой Константина Макарова. Никаких документов на принадлежность Макарова к красной гвардии или армии не обнаружено. Выяснилось, что убийство грабителя совершено крестьянином деревни Ожгихино Гурьевым».

Под прикрытием вихрей враждебных

Банда «грачей» оказалась причастна к куда более значимым и опасным событиям, произошедшим в те времена в будущей Удмуртии. Политический кризис весны 1918 года в Ижевске стал отличным прикрытием для чёрных дел «Чёрных грачей».

Большевики к началу апреля стали терять контроль над Ижевском — реальная вооружённая сила была не на их стороне. Она принадлежала Красной гвардии, организованной их еще более радикальными союзниками эсерами-максималистами.



Красногвардейцы Ижевска

Фото: ЦГА УР

Еще недавно «максы», как их ещё называли, были частью партии просто эсеров. Политические пути разошлись, но связи, конечно, остались. Красная гвардия не только грабила местное «пухлое» население, но и стала прижимать и самих большевиков. Ленинцы обратились за помощью к соседям — в Казань. Оттуда им на подмогу 20 апреля прибыл вооружённый артиллерией и пулемётами отряд.

Приказом №51 от 20 апреля 1918 года Ижевск был объявлен на военном положении. Всякие собрания, митинги допускались только с разрешения Революционного штаба; появление в нетрезвом виде, самовольные обыски, аресты, реквизиции без разрешения судебно-следственной комиссии или Революционного штаба будут тяжко караться. Все граждане призывались к спокойствию.

Беспредельщикам же выдвинули ультиматум: «Штаб предлагает немедленно сдать оружие. За каждую голову матроса, красноармейца или боевого дружинника, находящегося под ведением штаба, падёт сто человек противной стороны».



Штаб максималистов — белый одноэтажный дом в центре — на углу современных улиц Советской и Красной

«Максы» ультиматум отвергли. И тогда в городе, в самом его центре, началась пальба – казанцы приступили к обстрелу здания Совета (Горького, 73) и бывшего особняка Евдокимова на углу Советской и Красной улиц, где располагался штаб максималистов. Огонь вёлся из орудий и пулемётов. Не так чтобы прицельно, но нервы у красногвардейцев быстро сдали, их лидеры разбежались и попрятались, а сами «борцы за народное счастье» выбросили белый флаг. Мятежников, что называется, «приняли» и поместили под стражу.

А пока город оглушали звуки выстрелов и шла военно-политическая возня, «Чёрные грачи» производили массовые грабежи, налеты на магазины, склады и другое «добро». Они захватили и угнали несколько вагонов с сахаром, ситцем и спиртом.

Нити проведённого расследования вели к «Чёрным грачам». Уголовные дела могли бы раскрыть всю картину тех дней. Однако во время антибольшевистского Ижевского восстания августа-ноября 1928 года большинство уголовных дел было уничтожено.

Были произведены расследования, нити которых вели к «Чёрным грачам», но большинство уголовных дел было уничтожено во время событий восстания 1918 года.