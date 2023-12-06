Что этот бумер делает на нашей вписке?

Эффект Манделы: проверьте, нет ли у вас ложных воспоминаний
12:36, 02 , 2021
Когда тебе за 40, трудно вспомнить, какие непонятные взрослым слова были в ходу у подростков в 90-х. Но ради интереса можно погрузиться в молодёжный сленг современного подрастающего поколения. Проверьте, сможете ли вы понять нынешних детей.
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