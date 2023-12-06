Что этот бумер делает на нашей вписке?

выпендриваться

Изначально слово образовалось от английского глагола to flex (сгибать) и использовалось молодежью в контексте разговоров о танцах.

Затем термин успел поменять свое значение на более неприятное – выпендриваться, поскольку молодежь ходит на клубные тусовки не только танцевать, но и себя показать.



