Что этот бумер делает на нашей вписке?

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Когда тебе за 40, трудно вспомнить, какие непонятные взрослым слова были в ходу у подростков в 90-х. Но ради интереса можно погрузиться в молодёжный сленг современного подрастающего поколения. Проверьте, сможете ли вы понять нынешних детей.

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Механика теста проста. Есть слово и несколько вариантов, один из которых верный. Картинка к вопросу может как подсказать, так и запутать. Поехали! Что означает слово «ауф»?
По своей сути слово «ауф»  является выражением восхищения или одобрения, его происхождение связывают со звукоподражанием волчьему вою.
По своей сути слово «ауф»  является выражением восхищения или одобрения, его происхождение связывают со звукоподражанием волчьему вою.
По своей сути слово «ауф»  является выражением восхищения или одобрения, его происхождение связывают со звукоподражанием волчьему вою.
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Кинн это:
Загадочный глагол «киннить» пришёл к нам из английского языка: слово kin переводится как «родственный» или «близкий».
Загадочный глагол «киннить» пришёл к нам из английского языка: слово kin переводится как «родственный» или «близкий».
Загадочный глагол «киннить» пришёл к нам из английского языка: слово kin переводится как «родственный» или «близкий».
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Слово «фОрсить» означает:
Слово «форсить» происходит от английского глагола to force — «принуждать, проталкивать». И, когда речь идет про соцсети, означает активные репосты и другое продвижение чего либо: идеи, мема, персонажа, события.
Слово «форсить» происходит от английского глагола to force — «принуждать, проталкивать». И, когда речь идет про соцсети, означает активные репосты и другое продвижение чего либо: идеи, мема, персонажа, события.
Слово «форсить» происходит от английского глагола to force — «принуждать, проталкивать». И, когда речь идет про соцсети, означает активные репосты и другое продвижение чего либо: идеи, мема, персонажа, события.
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Тюбик это:
Вообще, в сленге так называют типаж мягких парней, отсюда и «тюбик» - то, на что можно надавить. Но термин используется и в значении слабый, неспортивный, худой.
Вообще, в сленге так называют типаж мягких парней, отсюда и «тюбик» - то, на что можно надавить. Но термин используется и в значении слабый, неспортивный, худой.
Вообще, в сленге так называют типаж мягких парней, отсюда и «тюбик» - то, на что можно надавить. Но термин используется и в значении слабый, неспортивный, худой.
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Шипперить означает:
Термин происходит от слова relationship, что в английском языке обозначает отношения. Шипперить – это представлять, что некая пара персонажей из книги/фильма/сериала/реальной жизни состоит в неких отношениях, а также фантазировать об этих отношениях.
Термин происходит от слова relationship, что в английском языке обозначает отношения. Шипперить – это представлять, что некая пара персонажей из книги/фильма/сериала/реальной жизни состоит в неких отношениях, а также фантазировать об этих отношениях.
Термин происходит от слова relationship, что в английском языке обозначает отношения. Шипперить – это представлять, что некая пара персонажей из книги/фильма/сериала/реальной жизни состоит в неких отношениях, а также фантазировать об этих отношениях.
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Имба означает:
Слово пришло в сленг из компьютерных игр. Там есть английский термин imbalance («дисбаланс»), который используется для описания игрового персонажа, оружия или брони с невероятными способностями и характеристиками, по сравнению с которыми меркнут все остальные.
Слово пришло в сленг из компьютерных игр. Там есть английский термин imbalance («дисбаланс»), который используется для описания игрового персонажа, оружия или брони с невероятными способностями и характеристиками, по сравнению с которыми меркнут все остальные.
Слово пришло в сленг из компьютерных игр. Там есть английский термин imbalance («дисбаланс»), который используется для описания игрового персонажа, оружия или брони с невероятными способностями и характеристиками, по сравнению с которыми меркнут все остальные.
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Флексить значит:
Изначально слово образовалось от английского глагола to flex (сгибать) и использовалось молодежью в контексте разговоров о танцах.
Затем термин успел поменять свое значение на более неприятное – выпендриваться, поскольку молодежь ходит на клубные тусовки не только танцевать, но и себя показать.

Изначально слово образовалось от английского глагола to flex (сгибать) и использовалось молодежью в контексте разговоров о танцах.
Затем термин успел поменять свое значение на более неприятное – выпендриваться, поскольку молодежь ходит на клубные тусовки не только танцевать, но и себя показать.
Изначально слово образовалось от английского глагола to flex (сгибать) и использовалось молодежью в контексте разговоров о танцах.
Затем термин успел поменять свое значение на более неприятное – выпендриваться, поскольку молодежь ходит на клубные тусовки не только танцевать, но и себя показать.
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Краш это:
Актуальный смысл слово приобрело в контексте crush in love (потеснив «олдскульный» вариант fall in love), обозначая внезапность и стремительность развития романтических чувств.
Актуальный смысл слово приобрело в контексте crush in love (потеснив «олдскульный» вариант fall in love), обозначая внезапность и стремительность развития романтических чувств.
Актуальный смысл слово приобрело в контексте crush in love (потеснив «олдскульный» вариант fall in love), обозначая внезапность и стремительность развития романтических чувств.
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Тильт это:
«Tilt» в переводе с английского означает «наклон». Этот термин употребляют игроки в покер для описания состояния человека, когда эмоции берут над ним верх, из-за чего он начинает совершать бездумные действия и допускать ошибки.
«Tilt» в переводе с английского означает «наклон». Этот термин употребляют игроки в покер для описания состояния человека, когда эмоции берут над ним верх, из-за чего он начинает совершать бездумные действия и допускать ошибки.
«Tilt» в переводе с английского означает «наклон». Этот термин употребляют игроки в покер для описания состояния человека, когда эмоции берут над ним верх, из-за чего он начинает совершать бездумные действия и допускать ошибки.
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И последний вопрос. Кто такой тащер?
Это одно из немногих русских слов в сленге, является антонимом слова «рак». Чаще всего применяется в области компьютерных игр и обозначает человека, способного привести к победе (вытащить) команду несмотря ни на что.
Это одно из немногих русских слов в сленге, является антонимом слова «рак». Чаще всего применяется в области компьютерных игр и обозначает человека, способного привести к победе (вытащить) команду несмотря ни на что.
Это одно из немногих русских слов в сленге, является антонимом слова «рак». Чаще всего применяется в области компьютерных игр и обозначает человека, способного привести к победе (вытащить) команду несмотря ни на что.
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Не расстраивайтесь.
Зато вы узнали для себя много нового.
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Неплохо
Похоже вы недавно вышли из подросткового возраста либо часто общаетесь с молодёжью.
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Однако
Вам точно есть 18 лет? Ведь если нет - вам вообще нельзя находиться на этом сайте.
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