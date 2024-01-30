Ответственной назначили заместителя председателя правительства по социальной политике Татьяну Чуракову. Кто-то предвидел такое решение главы, а кто-то действительно был удивлен. Как отнеслась к такому назначению сама Татьяна Юрьевна — в нашем интервью.

­— Многих шокировала новость, что Вы будете курировать отрасль здравоохранения, поскольку на Вас и так большой блок. Как Вы сами отнеслись к такому назначению?

— Абсолютно спокойно, я вообще считаю, что это логичное решение главы Удмуртской Республики. Если Вы помните, до последнего времени заместитель председателя правительства по социальным вопросам курировал не только образование, соцполитику, здравоохранение, но еще и физкультуру, спорт, молодежную политику и культуру. Сейчас это курируют разные зампреды.

Вообще выделение отдельного заместителя председателя правительства по здравоохранению не только в нашем регионе, но и во многих других было связано с тем, что начался ковид. Сейчас всё стабильно, обстановка в области здравоохранения спокойная. Поэтому, считаю, что вполне обоснованно введение ставки зампреда по всем трем, очень взаимосвязанным направлениям, которые, в общем-то, являются основой для жителей Удмуртской Республики.

­­­­­— Признайтесь честно, страшно? Учитывая, как иногда доставалось от пользователей соцсетей Эльвире Пинчук.

— Не страшно. Уже в течение трех недель активно знакомлюсь, объезжаю учреждения, у нас их около 90. Что радует — очень слаженная команда, работают как часы. Оперативно отвечают на обращения граждан, быстро решают вопросы, и, конечно, любая информация, какая мне нужна, оперативно предоставляется.

Вопросы, как и везде — это кадры, это отсутствие должного финансирования. Мы видим, что, если, предположим, в 2017 году у нас выделялось на лекарственное обеспечение около 200 млн рублей, сейчас мы направляем 1 млрд 200 млн рублей. И все равно не хватает. Меняются клинические рекомендации, меняется сама схема лечения, появляются дорогостоящие препараты, которые дают совсем другой эффект. Конечно, я думаю, что финансирование 100% потребности не будет никогда. Это уже моя ответственность как заместителя председателя, чтобы взаимодействовать с Минздравом России, выстраивать цепочку здесь, на уровне президиума правительства, самого правительства, чтобы обеспечивать финансирование отрасли.

Так что, какой уж тут страх – опыт большой. Об этом даже не думается.

— Вы приезжаете в медучреждение — с какой целью, помимо знакомства? На что обращаете внимание?

— Главное — это погружение в отрасль, чтобы понимать, какие учреждения есть, их специфику, плюсы, минусы работы. Особенное внимание тем учреждениям, которые закреплены за муниципалитетами, потому что тут прикреплённое население. В частности, в Ижевске увеличивается количество введенного жилья, населения, в основном, за счет внутренней миграции. Например, ГКБ №7, число пациентов увеличивается за счет строительства ЖК «Столичный», и существующей поликлиники уже не хватает. Необходимы решения по поводу либо перезакрепления населения, либо введения нового здания. Есть такие проблемы, поэтому я и знакомлюсь, чтобы понимать, куда мы двигаемся дальше, что стратегически можно поменять, выстроить взаимодействие, а для этого нужно понимать глубину тех проблем, которые есть в каждом учреждении, знать главных врачей, коллектив, отношения внутри коллектива.

— При необходимости, обратитесь за советом к Эльвире Пинчук, которая долгое время проработала на этом месте?

— Эльвире Зиннуровне я очень благодарна за сформированную команду здравоохранения, четко выстроенные процессы и преемственность, но она уже оставила государственную службу, и считаю не совсем корректным грузить ее какими-то проблемами. Такой необходимости нет, все проблемы мы решаем сообща и оперативно.

— Вы уже начали говорить на эту тему, но все же основные проблемы, которые Вы сейчас видите в медицине Удмуртии?

— Кадровая политика — дефицит существует, причем не только в отрасли здравоохранения, поэтому мы и вышли по инициативе главы Удмуртской Республики на новый проект работы, в котором пытаемся привлечь специалистов из других регионов. Пока мы выходим на 22 региона. У нас есть уже такой опыт, хорошо отработал в прошлом году коллектив Глазовской межрайонной больницы, который привлекал людей не только из других регионов, но и из-за рубежа, в основном, это страны СНГ. Мы используем традиционные методы и возможности – наша Медакадемия, свой колледж с филиалами, где мы можем и средний медперсонал, и врачебные кадры обучать. Особенно по целевому направлению делать акцент на наших ребятах, на тех, кто приезжает к нам обучаться, — в основном, это север Башкортостана, север Татарстана. Для того чтобы они оставались у нас после окончания Медакадемии.

— Какую первоочередную задачу сейчас для себя ставите на этом посту?

­­­— Не дублировать операционную деятельность Минздрава, поскольку команда слаженная и профессиональная.

Конечно, стратегические вопросы, это взаимодействие с Минздравом России и межведомственное взаимодействие, его выстраивание здесь, на уровне наших отраслей.

— Конкретно — чем Вы сейчас занимаетесь, что в принципе входит в Ваши обязанности как вице-премьера?

— Для понимания — заместитель председателя правительства занимается выстраиванием межведомственного взаимодействия. Сейчас большое количество вопросов, которые находятся на стыке отраслей. Выстраивание этого взаимодействия — наша основная задача. Поскольку мы видим, что появляются вопросы, сквозные для всех отраслей, — клиентоцентричность или человекоцентричность, например, в которых должны все отрасли взаимодействовать. Появляются вопросы введения регионального социального стандарта или Совета по качеству жизни, который тоже касается всех отраслей, — и это уже искусство зампреда — выстраивать таким образом взаимодействие, чтобы решать многие вопросы не на моем даже уровне, а на уровне горизонтального, партнерского, межотраслевого взаимодействия. В этом наша миссия.

— Увеличилась ли в связи с этим Ваша команда?

— Команда увеличилась только тем аппаратом, который был у Эльвиры Зиннуровны, — это три человека. Всё в рамках того, что выделено в секретариате.

— Вы многодетная мама, как всё успевать, уделять время себе, семье?

— Это образ жизни, дети выросли, самостоятельные. Самая младшая уже студентка, все такие же ответственные, как и я, оперативные, дисциплинированные, поэтому проблем каких-то дети у меня не вызывают. Очень им за это благодарна.

— Какие нововведения в этом году нас ожидают в сфере социальной?

— В рамках уже существующих проектов меняются некоторые правила предоставления социальных контрактов. Например, с 1 января 2024 года учитывается среднедушевой доход вместо среднесемейного, это сделает расчет нуждаемости проще для граждан. Изменится и период, за который учитывается доход, — мы исключаем слепой месяц. То есть, если гражданин подает заявление в январе, в расчёт берётся период с сентября по ноябрь. Это тоже очень важно для семей, потому как слепой период часто мешал получить выплату вовремя.

Проект по системе долговременного ухода расширится, в этом году к нему присоединятся новые муниципалитеты. Финансирование на реализацию проекта выделяется и увеличивается ежегодно. Первоначально проект был запущен в трех муниципальных образованиях: Можге, Можгинском и Кизнерском районах, в 2023 году добавились дневные и круглосуточные стационары в Ижевске, Воткинске и Глазове, сейчас в проект постепенно входит Завьяловский район. Там обслуживание в рамках системы долговременного ухода будет производиться на дому.

В Российской Федерации уже 5 регионов ввели систему долговременного ухода на всей своей территории. Мы тоже к этому стремимся, но это требует огромных средств. Если в настоящее время мы получаем чуть более 80 млн рублей для реализации проекта, то для повсеместного внедрения необходимо более миллиарда рублей.

В рамках реализации системы долговременного ухода мы создали Школу родственного ухода. Она обеспечивает обучение граждан, заботящихся о своих близких, навыкам ухода, а также переустройству и адаптации помещений для создания безопасной и комфортной среды.

Серьезное заболевание одного из членов семьи становится большим стрессом для его родственников. Многие в таких ситуациях опускают руки: надо трудиться, а дома близкий человек, который не может позаботиться о себе сам и нуждается в особом уходе. Не каждый может позволить себе нанять сиделку. В этом случае преподаватели Школы родственного ухода помогают, наставляют и учат, как правильно ухаживать за близкими.

Еще один проект – комплексная модернизация Центров занятости, которая прошла в 2023 году. За год преобразился не только внешний облик центров, но и коренным образом изменился подход к поиску работы и подбору сотрудников. Теперь центры занятости стали современными кадровыми центрами, где предлагаются новые возможности для тех, кто ищет работу или нуждается в переквалификации. Если раньше главной задачей специалистов являлась выплата пособия вставшему на учет, то сейчас главное для каждого сотрудника центра занятости: проконсультировать человека, посмотреть, на что направлены его способности, помочь ему подготовить резюме и трудоустроить.

— В этом году традиционно нас ждет индексация выплат, в том числе материнского капитала?

— Уже третий год мы постепенно переходим на выплаты через Фонд пенсионного и социального страхования. Это удобно, потому что человек получает в одном месте все выплаты и, самое главное, может подать заявление онлайн через портал Госуслуг. Мы видим, что Социальный фонд предоставляет все большее количество услуг проактивно. Мы уходим на выплату универсального пособия, когда семья от рождения до исполнения ребенку 17 лет может получить пособие в отношении каждого ребенка.

Сохраняется материнский капитал по рождению первого и второго ребенка. С 1 февраля 2024 года он составляет 630,4 тыс. рублей на первого ребенка, 833 тыс. рублей на второго ребенка. Доплата за второго ребенка для родителей, получивших выплату при рождении первого, составляет 202,6 тыс. рублей. Средства можно потратить на обучение детей, улучшение жилищных условий, в том числе ипотечное кредитование.

— Один год у нас выплачивался региональный материнский капитал за третьего ребенка. Нет ли планов вновь его вернуть?

— Региональный материнский капитал был введен для поддержки семей Удмуртии в 2021 году. Эта мера поддержки появилась в период, когда мы видели, что люди начали волноваться, появилось заболевание, которое было никому не известно. Кроме того, мы констатировали некоторое снижение рождаемости в 2020 году. Что мы увидели — по итогам 2021 года родилось такое же количество детей, как и в 2020-м, 2019-м годах. Но, тем не менее, эта мера все равно была нужной для того, чтобы хотя бы этот уровень рождаемости сохранить. С учетом увеличения федерального маткапитала за первого и второго ребенка, с появлением пособий на третьего ребенка мы пока не продлеваем региональный материнский капитал.

— Год семьи для Вас как для вице-премьера по социальной политике — он особенно важен. В докладе «О положении в республике» глава Удмуртии говорил про перезапуск проекта «Сохраним жизнь». Какая работа будет вестись?

— Мы разработали программу «Сохраним жизнь» в 2019 году, в текущем году ее реализация продолжится. Программа дала нам возможность взаимодействия с епархией, объединением мусульман, со всеми конфессиями, с Минздравом, с Минсоцполитики и труда Удмуртии и другими органами власти для отработки стратегии по сохранению жизни детей и сокращению числа абортов. Проводится большая работа с будущими матерями на уровне кабинета планирования семьи, кабинетов медико-социальной помощи, сегодня они существуют в каждом муниципалитете.

Мы провели опрос, благодаря которому выяснили, что очень многие женщины готовы рожать и даже становиться многодетными матерями, но мужчины беспокоятся о финансовом благополучии. Потому необходима отработка данной темы и с мужской половиной населения.

Мы стали поддерживать студенческие семьи. Если сначала выплата обучающимся, решающим завести ребенка, составляла 15 тыс. рублей, то сейчас это 100 тыс. рублей, мы пришли к поддержке не только семейных пар студентов, но и одиноких матерей, которые являются студентками. В этом году мы продолжаем поддерживать студенческие семьи и выплачивать материальную помощь. Мы видим, что на уровне России тоже пришли к этому проекту.

Год семьи на сегодня это не только меры поддержки, но и развитие указа президента России о сохранении традиционных ценностей, о поддержке многодетной семьи, молодых семей. Конечно, это проведение различных мероприятий, в том числе на уровне СМИ. Помимо прочего, очень важно, что сегодня мы вводим уроки «Семьеведение» не только на уровне факультативов, но и на уровне образовательных стандартов.

— Что касается жилья для детей-сирот, какая ситуация сейчас здесь?

— Важно то, что в настоящее время выделяется почти миллиард рублей на обеспечение жильём детей-сирот. Основной объем финансирования выделяется из регионального бюджета, плюс почти 200-300 млн рублей — это федеральный бюджет. В течение года мы обеспечиваем жильем порядка 500 человек, тех, кто достиг возраста 18 лет. В прошлом году мы начали предоставлять сертификаты на покупку жилья, это более удобно, потому что в этом случае лица из числа детей-сирот могут привлечь собственные средства и приобрести уже не однокомнатную квартиру, а двух или трехкомнатную.

С 2024 года начинает работать федеральный закон об обеспечении детей-сирот сертификатами на покупку жилья. С одной стороны, условия получения сертификата более жёсткие, с другой стороны — в количестве средств он более объёмный. Сейчас мы отрабатываем порядок его предоставления. С прошлого года у нас остались обязательства по региональному закону, мы их выполним и в том числе будем обеспечивать жильём детей-сирот уже по федеральному закону.

— В ваших соцсетях был пост про Совет по качеству жизни. Чем он занимается, в чем жизнь жителей Удмуртии станет лучше?

— Эту практику осуществляет Агентство стратегических инициатив. Мы включились в этот проект. Совет по качеству жизни внедряет новые современные практики в социальной сфере, используя опыт регионов, для того, чтобы улучшить качество жизни наших граждан.

Агентство стратегических инициатив называет такие практики региональным стандартом – их всего 13. На сегодня в Удмуртии введены 6 практик, и мы активно работаем с ними. Пример – уже очень давно существует стандарт оказания помощи при объявлении диагноза малыша, если у него обнаружен синдром «Дауна». Для того чтобы родители не отказывались от ребенка, сейчас существует стандарт объявления диагноза.

Практики, внедряемые в Удмуртской Республике в рамках Регионального социального стандарта:

- Совет по улучшению качества жизни в Удмуртской Республике;

- Институт региональных сервисных уполномоченных;

- Модель работы «Дружелюбная организация в социальной сфере» (на примере медицинских организаций);

- Стандарт поддержки добровольчества (волонтерства);

- Региональная инфраструктура социальной поддержки граждан (а именно: создание Семейного многофункционального центра, создание Центра дневной занятости, работающего по стационарозамещающей технологии как модель подготовки к самостоятельному проживанию детей с ментальными нарушениями, создание Центра и отделений дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе с ментальными нарушениями);

- Программа медико-социальной помощи семьям при рождении ребенка с врожденными пороками и патологиями развития.

Мы стремимся, чтобы в Удмуртии были внедрены все 13 практик.