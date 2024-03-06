Миллион тонн молока:
роль семьи в общем деле
роль семьи в общем деле
ИА «Сусанин»
6 марта 2024
Источник: vk.com/a.brechalov
В Удмуртии есть много известных семей, внёсших вклад в развитие родного района, и одна из них — семья Ашпалатовых. Их семья известна тем, что уже много лет работает в колхозе «Путь Ильича» Завьяловского района. Основал династию Егор Павлович Ашпалатов более 300 лет назад, когда ещё никакого колхоза не было. Об этом корреспонденту «Сусанина» рассказала его праправнучка и победительница конкурса «Трудовые династии» в Удмуртии Любовь Моторина (девичья фамилия — Ашпалатова)
Сейчас Любовь Николаевна Моторина уже ожидает выхода на пенсию. Она работает главным зоотехником-селекционером в колхозе «Путь Ильича» с 1988 года. Она поделилась, что её главная цель на любимой работе — создать стадо с большим удоем молока и крепким здоровьем.
Сейчас Любовь Николаевна Моторина уже ожидает выхода на пенсию. Она работает главным зоотехником-селекционером в колхозе «Путь Ильича» с 1988 года. Она поделилась, что её главная цель на любимой работе — создать стадо с большим удоем молока и крепким здоровьем.
Источник: vk.com/a.brechalov
Четыре поколения семьи Ашпалатовых сменяли друг друга, работая в колхозе. История их династии начинается с Егора Павловича Ашпалатова. Ещё задолго до того, как там появился колхоз, он вместе с женой вёл крепкое хозяйство, занимался пасекой, катал валенки и выделывал овечьи и телячьи шкуры.
Взяв немного времени на историческую справку, Любовь Моторина рассказала одну из версий появления их династической фамилии. Во времена жизни деда Егора Павловича было немало жрецов, которые проводили обряды, чтобы были хорошие посев, урожай. А дед Егора Павловича Ашпалатова был одним из участников приготовления пищи для них в лесу. Так и появилась эта фамилия от слов «Аш» — еда и «Ашать» — кушать, «Палат» — место, место приёма пищи.
По рассказам своих родственников, Егор Павлович был очень трудолюбивым и экономным человеком. Несмотря на занятие выделкой шкуры, одежда у него была довольно простая. Вероятно, все качественные материалы он отправлял на продажу, а из остатков делал одежду себе. Сейчас в колхозе работает много его потомков.
Так, например, только среди ближайших родственников Любови Моториной работают муж, дочь, сын и две сестры. А ещё множество родственников — двоюродных и троюродных братьев и сестёр.
Сама Любовь Николаевна призналась, что никогда не думала сменить рабочее место.
Взяв немного времени на историческую справку, Любовь Моторина рассказала одну из версий появления их династической фамилии. Во времена жизни деда Егора Павловича было немало жрецов, которые проводили обряды, чтобы были хорошие посев, урожай. А дед Егора Павловича Ашпалатова был одним из участников приготовления пищи для них в лесу. Так и появилась эта фамилия от слов «Аш» — еда и «Ашать» — кушать, «Палат» — место, место приёма пищи.
По рассказам своих родственников, Егор Павлович был очень трудолюбивым и экономным человеком. Несмотря на занятие выделкой шкуры, одежда у него была довольно простая. Вероятно, все качественные материалы он отправлял на продажу, а из остатков делал одежду себе. Сейчас в колхозе работает много его потомков.
Так, например, только среди ближайших родственников Любови Моториной работают муж, дочь, сын и две сестры. А ещё множество родственников — двоюродных и троюродных братьев и сестёр.
Сама Любовь Николаевна призналась, что никогда не думала сменить рабочее место.
Источник: vk.com/a.brechalov
«Моя работа – это искусство!», — поделилась Любовь Моторина.
«Я отдавала документы в Глазовский пединститут, но здание мне показалось очень большим, и я, честно говоря, испугалась. Взяла документы и подала их на зоотехника в сельскохозяйственный институт», — рассказала Любовь Моторина.
Она также подчеркнула, что ещё в детстве регулярно помогала маме проводить контрольные дойки, прибиралась и заботилась о коровах, благодаря чему уже представляла, чем будет заниматься в будущем.
По её мнению — лучшей работы, чем та, которой она занимается, не найти. Её любимое дело — рассматривать коров и представлять, как их можно сделать красивее.
Источник: vk.com/a.brechalov
Несмотря на то, что раньше она хотела выступать на сцене, спустя годы Любовь Николаевна поняла, что её работа является очень творческой. Как и другие члены династии Ашпалатовых, Любовь Николаевна отличается трудолюбием и креативным подходом к своей работе.
Как раз благодаря работе семьи Ашпалатовых, в колхозе полностью сменили стадо «Путь Ильича» с Холмогорской породы коров на Голштинскую, которая является распространнёной породой в мире из-за своих высоких показателей в производстве молока.
«Я иногда думаю, что лучше моей профессии нет ничего», — поделилась Любовь Моторина.
Что интересно, никто из династии Ашпалатовых никогда не хотел переезжать в город, даже несмотря на огромное количество перспектив в работе. Как Любовь Моторина, так и её дети отмечают удобство жить рядом со своей работой и в собственном доме в деревне Якшур Завьяловского района.
«Дочка моя вообще вышла замуж в Хохряковское, но потом они с мужем переехали и построили дом около нас. Якшур манит!», — делится впечатлениями Любовь Моторина.
Источник: vk.com/udmapk18
Кроме того, восемь лет назад её сыну выдали хорошую субсидию на строительство дома по программе молодой семьи. Так совпало, что нынешний год указом президента России объявлен Годом семьи. Институт семьи является важнейшим и по мнению главы Удмуртии Александра Бречалова, который поддержал президента и объявил 2024 год в Удмуртии Годом семьи.
Любовь Моторина является победителем республиканского конкурса «Трудовые династии» в номинации «Преемственность поколений», где за первое место ей выдали 50 тысяч рублей. А от района она получила ещё пять тысяч рублей, которые она потратила на покупку нового телевизора. «Тогда ещё к нам глава приезжал, поздравлял нас», — поделилась воспоминаниями о конкурсе Любовь Моторина.
Любовь Моторина является победителем республиканского конкурса «Трудовые династии» в номинации «Преемственность поколений», где за первое место ей выдали 50 тысяч рублей. А от района она получила ещё пять тысяч рублей, которые она потратила на покупку нового телевизора. «Тогда ещё к нам глава приезжал, поздравлял нас», — поделилась воспоминаниями о конкурсе Любовь Моторина.
Источник: vk.com/a.brechalov
Изначально она хотела купить на деньги за победу в конкурсе шубу, однако, решила устроить своей семье отдых, и вместе с дочкой и двумя внуками поехать в Турцию. Сейчас у Любови Моториной четверо внуков. Она надеется, что они станут гордыми последователями их большой династии, станут хорошими работниками и руководителями.
Знаменательное событие 2023 года в Удмуртии — достижение показателя в миллион тонн молока за год. Любовь Моторина рассказала, что они отметили это событие в рабочем коллективе, а потом, при подведении итогов 2023 года, ещё и всей своей семьёй, которой они внесли значительный вклад в это республиканское достижение.
Знаменательное событие 2023 года в Удмуртии — достижение показателя в миллион тонн молока за год. Любовь Моторина рассказала, что они отметили это событие в рабочем коллективе, а потом, при подведении итогов 2023 года, ещё и всей своей семьёй, которой они внесли значительный вклад в это республиканское достижение.