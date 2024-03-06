Четыре поколения семьи Ашпалатовых сменяли друг друга, работая в колхозе. История их династии начинается с Егора Павловича Ашпалатова. Ещё задолго до того, как там появился колхоз, он вместе с женой вёл крепкое хозяйство, занимался пасекой, катал валенки и выделывал овечьи и телячьи шкуры.



Взяв немного времени на историческую справку, Любовь Моторина рассказала одну из версий появления их династической фамилии. Во времена жизни деда Егора Павловича было немало жрецов, которые проводили обряды, чтобы были хорошие посев, урожай. А дед Егора Павловича Ашпалатова был одним из участников приготовления пищи для них в лесу. Так и появилась эта фамилия от слов «Аш» — еда и «Ашать» — кушать, «Палат» — место, место приёма пищи.



По рассказам своих родственников, Егор Павлович был очень трудолюбивым и экономным человеком. Несмотря на занятие выделкой шкуры, одежда у него была довольно простая. Вероятно, все качественные материалы он отправлял на продажу, а из остатков делал одежду себе. Сейчас в колхозе работает много его потомков.



Так, например, только среди ближайших родственников Любови Моториной работают муж, дочь, сын и две сестры. А ещё множество родственников — двоюродных и троюродных братьев и сестёр.

Сама Любовь Николаевна призналась, что никогда не думала сменить рабочее место.