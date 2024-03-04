Бульвар «Города Оружейников»

В будущем на бульваре должны появиться торговые павильоны, основания под которые уже подготовлены. Сейчас вопрос их установки обсуждается с Администрацией Завьяловского района.Капитальное строительство позволит обеспечить павильоны всеми необходимыми коммуникациями для открытия пекарен, кафе, фруктовых лавок и других видов услуг. Кроме того, каждый павильон получит собственный адрес. Их владельцы будут обеспечивать порядок, ухаживать за помещением и прилегающей территорией.



Кроме того, на бульваре может появиться прокат велосипедов. И любителям велопрогулок будет, где прокатиться. Для этого уже построено 740 метров удобных велодорожек, а в будущем для жителей сделают спортивно-ландшафтный скейт-парк с рампой и памп-треком. Всего на территории бульвара обустроят 3 569 метров беговых и велосипедных дорожек.