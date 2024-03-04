Бульвар «Города Оружейников»
ИА «Сусанин»
4 марта 2024
erid: 2VtzqxML3Wr
Источник: КОМОССТРОЙ®
Жилой комплекс «Город Оружейников» по-настоящему преображает Завьяловский район! Всего 5 лет назад здесь, на пересечении Завьяловского района и города Ижевска, вдоль улицы Берша, были лишь бескрайние поля, уходящие в горизонт, а сейчас строится новый микрорайон комплексной застройки «Город Оружейников»: 37 современных домов со СМАРТ-планировками, классными плей-хаб дворами и огромным общественным пространством – Бульваром Оружейников.
Источник: КОМОССТРОЙ®
Сейчас здесь построено уже 12 десятиэтажных домов, в которых живут более 2 700 человек, а в перспективе в «Городе Оружейников» будет более 8 000 жителей. Вместе с домами застройщик КОМОССТРОЙ® реализует масштабный проект бульвара площадью 2,37 га и протяжённостью более 1 000 м, который станет осью молодого района, центром его культурной жизни и новой достопримечательностью.
В этом году КОМОССТРОЙ® завершает работы по строительству первой очереди будущего общественного пространства. Своё начало бульвар берёт от улицы Берша и начинается с амфитеатра со сценой, украшенной ламповой подсветкой. Для его строительства проведена трудоёмкая работа с ландшафтом, благодаря которой архитектурные элементы гармонично вписываются в окружающую среду.
В этом году КОМОССТРОЙ® завершает работы по строительству первой очереди будущего общественного пространства. Своё начало бульвар берёт от улицы Берша и начинается с амфитеатра со сценой, украшенной ламповой подсветкой. Для его строительства проведена трудоёмкая работа с ландшафтом, благодаря которой архитектурные элементы гармонично вписываются в окружающую среду.
С амфитеатра начинается бульвар
Источник: КОМОССТРОЙ®
С наступлением лета со сцены амфитеатра будет звучать музыка, здесь будут проводиться различные мероприятия, а с его трибун откроется захватывающий вид на заходящее солнце. Уже этой зимой на бульваре жители микрорайона встретили Новый год.
Источник: КОМОССТРОЙ®
Пешеходная зона будущего бульвара будет иметь протяжённость свыше 1 000 метров и пронизывать весь жилой комплекс. Это место станет чудесным маршрутом для прогулок с видом на лес и живописный простор.
На данный момент для жителей и гостей микрорайона кроме амфитеатра уже построены площадь-форум с солнечными часами, детская площадка с игровым оборудованием, места для отдыха с навесами в форме зонтиков, зоны для пикников. Для отдыха после продолжительной прогулки есть удобные скамейки.
Источник: КОМОССТРОЙ®
Во всей красе бульвар предстанет перед жителями, когда сойдёт снег. Здесь можно будет прогуляться по озеленённым тропам, переходящим в хвойные аллеи с пышными елями. Жители комплекса получили прогулочную зону, манящую к себе уютом и ароматами растений. Освещение — важнейший атмосферный элемент. Для подсветки мест отдыха и аллей используются дизайнерские фонари, светильники различной высоты и гирлянды, тянущиеся над пешеходной зоной. Вечерние прогулки наполнятся спокойствием и домашним уютом.
Источник: КОМОССТРОЙ®
В будущем на бульваре должны появиться торговые павильоны, основания под которые уже подготовлены. Сейчас вопрос их установки обсуждается с Администрацией Завьяловского района.Капитальное строительство позволит обеспечить павильоны всеми необходимыми коммуникациями для открытия пекарен, кафе, фруктовых лавок и других видов услуг. Кроме того, каждый павильон получит собственный адрес. Их владельцы будут обеспечивать порядок, ухаживать за помещением и прилегающей территорией.
Кроме того, на бульваре может появиться прокат велосипедов. И любителям велопрогулок будет, где прокатиться. Для этого уже построено 740 метров удобных велодорожек, а в будущем для жителей сделают спортивно-ландшафтный скейт-парк с рампой и памп-треком. Всего на территории бульвара обустроят 3 569 метров беговых и велосипедных дорожек.
Кроме того, на бульваре может появиться прокат велосипедов. И любителям велопрогулок будет, где прокатиться. Для этого уже построено 740 метров удобных велодорожек, а в будущем для жителей сделают спортивно-ландшафтный скейт-парк с рампой и памп-треком. Всего на территории бульвара обустроят 3 569 метров беговых и велосипедных дорожек.
Источник: КОМОССТРОЙ®
Бульвар продолжит расти. В этом году застройщик планирует завершить центральную площадь, на которой появится новогодняя ель, что подчеркнёт всесезонность пространства: летом - вечерние прогулки под теплым светом лампочек, а зимой - катание на собственном оборудованном катке.
Также позаботились и о семьях с домашними питомцами. Для четвероногих будет построена отдельная площадка, где они смогут гулять и весело проводить время со своими хозяевами.
Также позаботились и о семьях с домашними питомцами. Для четвероногих будет построена отдельная площадка, где они смогут гулять и весело проводить время со своими хозяевами.
Источник: КОМОССТРОЙ®
В этом году будет сделано ответвление от бульвара, которое соединит дома с земельным участком, где проектом предусмотрено строительство школы. Будущее учебное заведение рассчитано на 1 500 детей. Кроме школы, в «Городе оружейников» запроектированы два детских сада, которые примут в общей сложности 440 ребят. Сейчас идёт обсуждение строительства этих образовательных учреждений с Администрацией Завьяловского района, так как вопрос их строительства находится непосредственно в зоне ответственности муниципалитета.
Все запланированные к постройке образовательные учреждения будут в шаговой доступности. Родители могут быть уверены в безопасности своих детей, отправляя их в детский сад или школу.
Для удобства жителей застройщик оборудовал остановочные комплексы и благоустроил прилегающую территорию. Теперь ожидание транспорта будет гораздо комфортнее.
Все запланированные к постройке образовательные учреждения будут в шаговой доступности. Родители могут быть уверены в безопасности своих детей, отправляя их в детский сад или школу.
Для удобства жителей застройщик оборудовал остановочные комплексы и благоустроил прилегающую территорию. Теперь ожидание транспорта будет гораздо комфортнее.
Новый бульвар становится сердцем молодого района,
наполняя его событийным и рекреационным потенциалом.
У жителей и гостей «Города Оружейников»
появился живописный уголок для прогулок и отдыха.
наполняя его событийным и рекреационным потенциалом.
У жителей и гостей «Города Оружейников»
появился живописный уголок для прогулок и отдыха.
Источник: КОМОССТРОЙ®
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