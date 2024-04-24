В Москве задержали замминистра обороны России

Москва. Заместителя министра обороны России Тимура Иванова задержали в Москве. Как пишет Коммерсантъ, его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Задержание состоялось вечером 23 апреля, после заседания коллегии Минобороны, в котором Иванов принимал участие. По словам руководителя Управления по взаимодействию со СМИ Следственного комитета РФ Светланы Петренко, сумма незаконно полученных чиновником денег могла составить более 1 млн рублей.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, об оперативно-следственных действиях в отношении Тимура Иванова проинформированы верховный главнокомандующий Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу.

Тимур Иванов был назначен замминистра обороны в 2016 году, до этого он возглавлял «Оборонстрой». На новом посту курировал управление имуществом ведомства, расквартирование военных, жилищное и медицинское обеспечение, закупку товаров, оплату работ и услуг по гособоронзаказу. Также отвечал за строительство, реконструкцию и капремонт объектов Минобороны.

UPD: 24 апреля суд отправил Тимура Иванова под арест в СИЗО, свою вину в получении взятки он не признал.