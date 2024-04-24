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В Москве задержали замминистра обороны России

09:52, 24 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В Москве задержали замминистра обороны России
09:52, 24 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
271
0
#Москва\n#Минобороны\n#ФСБ\n#Следственный комитет\n#строительство\n#военные\n#чиновники\n#коррупция\n#взятки\n#задержание
Фото: pxhere.com
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0

Тимур Иванов курировал управление имуществом ведомства и сферу военного строительства.

Москва. Заместителя министра обороны России Тимура Иванова задержали в Москве. Как пишет Коммерсантъ, его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Задержание состоялось вечером 23 апреля, после заседания коллегии Минобороны, в котором Иванов принимал участие. По словам руководителя Управления по взаимодействию со СМИ Следственного комитета РФ Светланы Петренко, сумма незаконно полученных чиновником денег могла составить более 1 млн рублей. 

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, об оперативно-следственных действиях в отношении Тимура Иванова проинформированы верховный главнокомандующий Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу.

Тимур Иванов был назначен замминистра обороны в 2016 году, до этого он возглавлял «Оборонстрой». На новом посту курировал управление имуществом ведомства, расквартирование военных, жилищное и медицинское обеспечение, закупку товаров, оплату работ и услуг по гособоронзаказу. Также отвечал за строительство, реконструкцию и капремонт объектов Минобороны. 

UPD: 24 апреля суд отправил Тимура Иванова под арест в СИЗО, свою вину в получении взятки он не признал. 

09:52, 24 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
271
0
#Москва\n#Минобороны\n#ФСБ\n#Следственный комитет\n#строительство\n#военные\n#чиновники\n#коррупция\n#взятки\n#задержание