Любимые корги Елизаветы II присутствовали на открытии памятника британской королеве

Окем. Великобритании. В Великобритании открыли памятник королеве Елизавете II. Статую установили в Океме, на церемонию «пригласили» любимых собак покойной правительницы, пишет Газета.ру со ссылкой на Daily Mail.

Когда памятник представили собравшимся, люди встретили это событие аплодисментами, а собаки породы корги – одобрительным лаем, пишет издание. В церемонии участвовали почти 50 животных.

Напомним, вельш-корги были любимыми собаками королевы, за долгую жизнь она была хозяйкой примерно 30 представителей этой породы. В память о Елизавете II в сентябре 2023 года в Лондоне состоялся парад корги.

Елизавета II взошла на престол 6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет, скончалась 8 сентября 2022 года после 70 лет правления. На тот момент королеве было 96 лет.