Ижевск. Удмуртия. Недаром говорят, что армия являет собой срез всего общества. Элементами этой сложной системы иногда становятся, на первый взгляд, совершенно неожиданные люди. Сегодня мы расскажем о мужчине из Удмуртии, который оставил кресло руководителя крупной строительной компании и ушёл рядовым в зону СВО. С родственниками бойца пообщался корреспондент информагентства «Сусанин».

Николай (имя изменено) родился в одном из районных центров Удмуртии. Получил высшее образование, прошёл военную службу в разведке. В гражданской жизни он дослужился до замначальника управления ЖКХ в своём муниципальном образовании. Затем, оставив пост, он переехал в Москву, где устроился простым рабочим в строительную фирму. Начав с лопаты, через полгода Николай уже становится прорабом, ещё через пару лет — директором компании.

«Он давно хотел заключить контракт с Вооружёнными силами. До 35 лет Николай пытался пройти медкомиссию, но по состоянию здоровья его не пропускали. Когда началась спецоперация, он сказал, что это его шанс и он всё равно уйдёт. Поскольку он руководил строительной компанией, сорваться, бросив всё, не было возможности. В период частичной мобилизации он ждал повестки, звонил главе района, спрашивал, почему «не приглашают». Сказали расслабиться и ждать, но он этого делать не стал», — рассказала супруга бойца.

В ноябре 2023 года Николаю удалось заключить контракт и отправиться в зону СВО. Пробивной характер ему сильно пригодился в условиях ведения боевых действий.

В первый же месяц участия в спецоперации Николай был представлен к своей первой награде — ордену Мужества.

Известны обстоятельства подвига. Отделение Николая направили на разведку. Впереди был обнаружен укреплённый район противника с окопами и блиндажами. Бойцы были замечены, завязался бой.

«Я первый заскочил в окоп. Остальные залегли и ждали. Там все ребята и остались. Нужно было действовать дальше. Решил идти по окопу. Всех находившихся в нём солдат противника ликвидировал, также взял блиндаж. В ходе боя также натыкался на англоговорящих наёмников. Один из них сумел достать меня, выстрелил, но пуля попала в автомат. Благодаря тому, что было с собой много гранат, я ушёл оттуда живым, а он нет», — рассказал Николай.



Фото: Минобороны РФ

Удерживать занятые позиции пришлось одному на протяжении суток. Николай укрылся в блиндаже. Позиции находились под артиллерийским огнём противника, но, помимо этого, был ещё один враг — холод. По ночам в небо поднимались беспилотники ВСУ с тепловизорами, поэтому греться единственным источником тепла — окопными свечами — можно было только днём.

Через сутки к позиции подошла подмога в виде взвода бойцов ВС РФ. Николай ещё двое суток вместе с ними удерживал занятый укрепрайон. Те 48 часов прошли под огнём артиллерии противника, и до подхода основных сил многие бойцы погибли.



Фото: Минобороны РФ

За этот бой Николай был представлен к ордену Мужества. В тех окопах он отморозил палец, получил бронхит. Около месяца понадобилось, чтобы снова встать на ноги.

Излечившись, Николай вновь встал в строй. Его, рядового бойца, сначала назначают заместителем командира взвода, затем доверяют командирскую должность. Недавно Николай стал командиром роты. В его подчинении есть даже младшие офицеры. Это один из штрихов современных боевых действий, когда командиром может стать рядовой, если его опыт и навыки позволяют грамотно вести и координировать бой.



Фото: Минобороны РФ

Спустя непродолжительное время Николай был представлен ещё к одному ордену Мужества. Дело происходило в одном из районов на российско-украинской границе. Части Вооружённых сил РФ удерживали рубежи от попыток прорвать их со стороны так называемого «Русского добровольческого корпуса»*, поддерживаемого ВСУ и частями иностранных наёмников.

Подразделение Николая участвовало в локализации и ликвидации прорывов РДК*. За успешное выполнение боевых задач военнослужащего представили ко второму ордену Мужества.

В перерывах между боевыми выходами Николай старается всегда связываться с супругой и старшим братом, рассказать о себе, узнать новости из дома.

«Я смогла с ним повидаться только один раз, когда на вручение госнаграды нам негласно разрешили увидеться. А так, ждём его в отпуск в мае. Мы связываемся почти каждый день, если нет боевых заданий. Если идёт бой, то мы неделями можем не созваниваться. Выйдя в тыл, он всегда звонит и говорит, что всё нормально, живой-здоровый», — рассказала супруга Николая.

Дети и жена нашего героя гордятся им, но и тревога за его жизнь и здоровье идёт с этим рука об руку.

На момент написания статьи Николай со своим подразделением выдвинулся «за ленточку». Мы желаем ему сил и возвращения живым и здоровым. У «Сусанина» осталось несколько незаданных вопросов к нашему герою, которые мы обязательно ещё зададим.

*внесён в список террористических организаций