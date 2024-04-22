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В Сарапуле отца лишили права получения выплат в связи с гибелью сына в зоне СВО

15:10, 22 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Сарапуле отца лишили права получения выплат в связи с гибелью сына в зоне СВО
15:10, 22 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
2754
0
#СВО\n#выплаты\n#Ижевск\n#родители
Фото: ИА «Сусанин»
2754
0

Мужчина не занимался воспитанием ребёнка.

Сарапул. Удмуртия. Отца, бросившего своего ребёнка, лишили выплат в связи с гибелью сына в зоне спецоперации. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

В суд обратилась жительница Сарапула с иском о лишении права на получение выплат, пособий и страховой суммы ответчика, который является биологическим отцом молодого человека, погибшего на СВО.

С 1994 по 1998 истец и ответчик сожительствовали, у них родился сын. Молодой человек с 3 августа 2020 года проходил военную службу по контракту. Во время службы он погиб.

Изучив материалы дела, суд установил, что на протяжении жизни сына ответчик уклонялся от его воспитания и материальной поддержки. На основании этого в суде приняли решение о лишении мужчины всех выплат в связи с гибелью ребёнка-участника СВО. 

15:10, 22 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
2754
0
#СВО\n#выплаты\n#Ижевск\n#родители