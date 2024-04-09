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Человек, изменивший Россию: в Удмуртии вспоминают Владимира Жириновского

17:40, 09 апреля, 2024
Человек, изменивший Россию: в Удмуртии вспоминают Владимира Жириновского
17:40, 09 апреля, 2024
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#ЛДПР\n#Владимир Жириновский\n#Удмуртия\n#память
Фото: 2011 г., Ижевск. Встреча Жириновского с жителями села Пугачёво
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Два года назад скончался лидер ЛДПР.

6 апреля 2022 года после тяжёлой и продолжительной болезни этот мир покинул бессменный лидер ЛДПР и мудрый политик — Владимир Жириновский. Он всегда был в гуще самых важных событий, без него невозможно представить историю развития современной России. Владимир Вольфович был скорым на мысль и слово. В день памяти жители Удмуртии вспоминают выдающегося политика.

 

СОЗДАЛ НОВЫЕ ПРАВИЛА

В конце 1980-х страна впервые услышала о Жириновском. Он выгодно отличался от стандартных чиновников того времени, которые, как правило, оканчивали лишь сельхозинститут и высшую партийную школу. Простых людей привлекали его широкий кругозор и эрудиция. Владел английским, французским, немецким и турецким языками.

При этом Жириновский всегда говорил с людьми на понятном для них языке и обрисовывал понятные перспективы. Потому-то в июне 1991-го на выборах Президента Советского Союза стал третьим, уступив только партийным «тяжеловесам». А уже в 1994 ЛДПР выиграла первые выборы в Государственную думу РФ.

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На первых выборах в Государственную думу РФ в 1993 году ЛДПР опередила все партии, набрав 23% голосов.  

Особенно любил Жириновский историю. Он был самым национально ориентированным политиком и всегда выступал за сильное единое государство. Ещё в 1991 году, сразу после разделения СССР на куски, он в прямом эфире говорил, что Крым и все другие исконные территории России обязательно вернутся домой. 

Фактически Жириновский стал первым политиком новой формации, который честно заговорил с людьми. Не врать и не бояться – этот лозунг поменял требования к политикам в современной России, теперь им придётся выходить к людям.

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2011 год. Ижевск, Завьялово. Встреча Жириновского с жителями Удмуртии.

«Меня всегда вдохновлял Жириновский. Особенно его тяга ко всему новому и постоянному развитию. Однажды я узнал про случай из его детства. На день рождения, в 12 лет, ему подарили три рубля. Представляете, он купил на них не куклу, не шоколад, не мороженое, не пистолет или мяч, а обычную авторучку. Потому что так сильно любил учиться. В 2020 году я вступил в партию ЛДПР, вдохновившись лозунгом Владимира Вольфовича — "Дорогу молодым"! И это не просто слова. В партии действительно созданы условия для реализации молодых. Сегодня я уже являюсь избранным депутатом», — делится Илья Гилязов, член ЛДПР в Удмуртии.


ВСЁ НА ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ

Немногие знают, но Жириновский всегда помогал людям чем мог, особенно финансово, и даже спасал жизни. Один из таких случаев произошёл в конце 1990-х, во время Чеченской войны. Боевики захватили двух наших солдат-срочников и требовали за них баснословные деньги. Министерство обороны поставило перед генералами задачу – спасти ребят любой ценой. Военачальники пришли за помощью в Госдуму. Пройдясь по всем кабинетам, они получили помощь только у Владимира Жириновского. Уже через пару дней ребят выкупили и вернули домой.

Жириновский никогда не отказывал людям, испытывающим срочную нужду. И всегда учил этому своих сторонников и партийцев. Во многом именно ЛДПР зародила те волонтёрские традиции, которые сегодня укрепились в России.

«Впервые Жириновского я увидел в 1996 году. Первая чеченская. Я — солдат, проходил срочную службу в Армавире. Жириновский прилетел в часть, я стоял в оцеплении. Он был очень заинтересован нашими проблемами. После этого мы неоднократно встречались с Владимиром Вольфовичем уже как однопартийцы. И на всех встречах он всегда говорил о том, как важно помогать простым людям», — вспоминает Сергей Лекомцев, координатор Кезского отделения ЛДПР. 

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Сергей Лекомцев из Удмуртии впервые встретился с Владимиром Жириновским в 1996 г, будучи солдатом-срочником; в следующий раз они встретятся через девять лет уже как однопартийцы.

ОН СТРОИЛ БУДУЩЕЕ

Главное наследие Жириновского — это мощнейшая политическая сила. Партия ЛДПР объединила специалистов из совершенно разных сфер: от профессиональных юристов до высокотехнологичных инженеров. Точно так же как Жириновский объединял в себе разные направления. Он заслуженный юрист, доктор философских наук, профессор политологии, академик экологии и природопользования, член Академии социальных наук, Международной академии информатизации, почетный доктор адвокатуры. Полковник запаса. Жириновский написал десятки книг и научных статей, которые стали важным подспорьем для нескольких поколений юристов и политиков.

После смерти лидера партия не сбавила обороты, а наоборот наращивает свою мощь и вовлечённость в общественно значимые процессы. За два года без Жириновского партия ЛДПР в Удмуртии пополнилась сотнями новых сторонников. Сегодня ЛДПР — это главная оппозиционная сила Республики. Мы работаем для простых людей. И у них очень много проблем: от перелатанных труб в подвалах до пустых карманов. Жириновский с первых дней учил партийцев заботиться о простых людях. Мы всегда рядом. Это главный лозунг ЛДПР. Он легко запоминается, и люди находят нас как для решения проблем, так и на избирательных участках.

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 2011 год. Ижевск, Центральный рынок. Жириновский с жителями и продавцами обсуждают цены на продукты на местных рынках.

Тридцать лет назад Жириновский сформулировал главную идею, которой до сих следуют в ЛДПР, — используйте лучшее из прошлого, чтобы построить хорошее будущее.


ОДНАЖДЫ ЖИРИНОВСКИЙ…

«С Владимиром Вольфовичем мы неоднократно встречались лично. И вживую, и в видеоформате на еженедельных партийных совещаниях. Региональные депутаты в ЛДПР активно участвуют в заседаниях Государственной Думы, там мы представляем нужные нашим жителям законопроекты. Дни рождения он всегда отмечал в кругу однопартийцев. На работе, проводя встречи с людьми со всех регионов. 

В 2011 году встречал Жириновского в Ижевске. По дороге из аэропорта он заехал в Завьялово и пошёл по улицам общаться с людьми. До этого приезжал в Удмуртию на агитпоезде, останавливался почти на каждой станции. Железнодорожные вокзалы в те дни были переполнены людьми. 

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2011 год, Ижевск, Завьяловский пруд. Жириновский остановил машину по дороге из аэропорта, чтобы погулять по селу Завьялово.

Владимир Вольфович создал мощную политическую организацию, во все нюансы работы которой вникал лично, постоянно держа руку на пульсе. Он навсегда останется для нас примером честного и последовательного политика. Он говорил только правду, хоть и часто страдал потом из-за этого. Его стиль и жизненный путь – пример для каждого члена ЛДПР. Жириновский не занимался политикой, он строил лучшее будущее для всех», — говорит депутат Госсовета Удмуртии Тимур Ягафаров. 

ВВЖ с Ягафаровым ТФ.jpg

Депутат Госсовета Удмуртии Тимур Ягафаров считает Жириновского человеком-эпохой, который смог создать политическую организацию, в нюансы работы которой вникал лично.
17:40, 09 апреля, 2024
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#ЛДПР\n#Владимир Жириновский\n#Удмуртия\n#память

 

 

 


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