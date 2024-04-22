Для начала расскажем краткую биографию человека, чья жизнь является яркой иллюстрацией современной ему и нам эпохи.

Пётр Берш родился 16 декабря 1933 года в селе Богословском Тульской области в семье рабочего совхоза (как было принято говорить, в семье зажиточных крестьян).

В 1939 году семья переехала в совхоз в Рязанской области.

В 1941 году Пётр Петрович пошёл в школу.

В годы Великой Отечественной войны семья была репрессирована: двоих старших братьев Петра направили на работы в шахты, отца — на постройку железной дороги «Ижевск — Балезино», мать занималась сплавом леса в Сызрани.

В 1948 году Пётр Берш переехал в Ижевск, где пошёл в 5-й класс школы №23.

После 6-го класса 17-летний Пётр Берш начал свою трудовую деятельность шофёром мотовоза на Казанской железной дороге, продолжая обучение в 7-м классе школы №6 рабочей молодёжи.

В 1953 году поступил в Ижевский коммунально-строительный техникум (ныне Монтажный техникум). После окончания его в 1957 году был направлен в трест «Удмуртстрой», где работал мастером, прорабом, главным инженером.

С 1961 года работал в тресте «Ижпромстрой» в качестве главного инженера СУ-15.

С 1962 по 1964 работал в тресте №18 Главзападуралстроя в качестве прораба.

В 1964 году Петра Петровича назначили начальником Госархстройконтроля в Управлении главного архитектора города, а в 1968 году по окончании Казанского инженерно-строительного института он стал главным архитектором Ижевска и в течение последующих 30 лет возглавлял градостроительный совет при исполкоме Ижевского горсовета.