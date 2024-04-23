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10 человек погибли при крушении двух вертолетов в Малайзии

11:56, 23 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
10 человек погибли при крушении двух вертолетов в Малайзии
11:56, 23 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
44
0
#Малайзия\n#авиация\n#вертолет\n#гибель людей\n#авиакатастрофа
Фото: pxhere.com
44
0

Инцидент произошел во время репетиции парада.

Лумут. Малайзия. Два вертолета столкнулись в Малайзии на репетиции парада по случаю 90-летия Королевских морских сил страны. В результате погибли 10 членов экипажей, пишет Лента.ру со ссылкой на Star.

Крушение произошло на военно-морской базе Лумут в западном штате Перак. Судя по видеозаписи инцидента, одна из машин зацепила винт другой, что привело к потере управления и падению. В вертолете Fennec находилось 3 человека, в HOM-AW139 — 7. Не выжил никто.

Ведется расследование причин и обстоятельств катастрофы.

11:56, 23 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
44
0
#Малайзия\n#авиация\n#вертолет\n#гибель людей\n#авиакатастрофа