УМЕНИЕ СЛУШАТЬ

В отличие от многих коллег он предпочитает встречаться с жителями округа на их территории, а не дожидаться избирателей в общественной приёмной. Почему?

- Понимаю, что должен знать ситуацию и просчитывать свои действия. У меня есть определённый опыт общественной работы, и главное в нём - умение слушать людей, делать для них что-то реальное, помогать.

- Как происходят такие встречи?

- Мы с помощниками назвали их депутатскими выездными приёмами. Организовываем встречи с января этого года практически каждую неделю. Договариваемся со старшими по домам, информируем жителей 3-4 домов о предстоящем событии. Как правило, на встречах рассказываем о делах и планах, отвечаем на вопросы. По итогам формируем депутатский запрос - их к сегодняшнему дню около десяти. Надо сказать, что бывает много вопросов, которые можно решить без излишних бумаг и формальных писем. Например, в каком-то дворе не чистят дорогу. В этом случае я, пользуясь информированностью и знанием дела, могу напрямую выяснить причину и исправить ситуацию.

- Можно ли составить примерный портрет избирателя?

- Вы удивитесь, но мой избиратель - мы проводили социологическое исследование - это женщина 35 лет, имеющая одного или двух детей, занимающая активную жизненную позицию. Она стремится жить в безопасной и уютной городской среде, где её детям будет комфортно учиться и отдыхать.





…И НАЙТИ ОБЩИЙ ЯЗЫК

- Ваш округ расположен в одном из динамично развивающихся районов города. Здесь есть и новостройки, и дома, в которых ижевчане живут более 20 лет. С какими избирателями легче работать?

- В новых домах, расположенных на улицах Ильфата Закирова, Камбарской и Бабушкина, в большей части селятся молодые семьи. Мне удаётся легко находить с ними общий язык. В основном там проводится разъяснительная и консультативная работа, потому что в плане создания комфортной среды застройщики продумали многое - от газонов до детских площадок. В домах «постарше» на первый план, наоборот, выходят проблемы благоустройства.





- Выходят ли интересы избирателей за пределы одного двора?

- Разумеется! Весной этого года обратились жители нескольких многоквартирных домов улицы Первомайской о необходимости организации пешеходного перехода на перекрёстке улиц Ленина и Первомайской. Там с обеих сторон дороги сосредоточены большие торговые центры, детские сады, школы. Люди были вынуждены чуть ли не на километр удлинять свой путь в поисках ближайшего перехода. Светофор, по мнению Ольги Макшаковой, старшей по дому на улице Первомайская, 14, был просто жизненно важен! Моей главной задачей было установить его до наступления сентября - начала учебного года. Городская администрация из внебюджетных источников реализовала проект и оперативно согласовала документацию, заказчик установил на свои средства светофор. В последних числах июля жители близлежащих домов уже могли пользоваться пешеходным переходом через одну из самых загруженных улиц города.

ТОЛЬКО ВМЕСТЕ

- К вопросам безопасности на дорогах города у вас особое отношение?

- Это отношение складывается из знания ситуации. Дело в том, что последние несколько лет я активно занимаюсь общественной работой, связанной с безопасностью дорожного движения и состоянием городских дорог. Сейчас я являюсь председателем общественной организации «Автомобильная Удмуртия». Зная об этом, избиратели обращаются ко мне с наболевшими проблемами. Так, летом этого года представители нескольких садоводческих товариществ озвучили просьбу установить светофор на 6-м км Гольянского тракта. Опасный перекрёсток - источник частых ДТП - вызывал у садоводов массу неудобств и страх быть сбитыми мчащимися автомобилями. Регулируемый переход был бы гарантией их безопасности. Активная работа председателей садоводческих товариществ, депутатская оперативность, тесное сотрудничество с Министерством транспорта Удмуртии и ГИБДД позволили установить в этом опасном месте светофор. Минус одна опасная точка на карте…





- Особо снежная зима прошлого года вызвала немало нареканий жителей Ижевска к работе городской администрации. Как, на ваш взгляд, избежать ошибок в этом году? Что надо сделать для того, чтобы проезды жилых микрорайонов своевременно убирали от снега?

- Для начала не надо огульно ругать власть: дороги не чистят, депутаты не работают. Депутату надо просто владеть ситуацией. Зная о проблеме, я смогу обратиться в администрацию и оперативно решить вопрос.

В прошлом году, например, силами общественников и добровольцев мы в округе вели мониторинг дорог: записывали адреса, фотографировали. Там, где требовалось, дорожники убирали снег. Этот опыт будем применять и в этом году.





- Кто может стать «контролёром» дорог?

- Помимо помощников депутата и старших по домам, контролировать состояние дорог могут, скажем, студенты. Кстати, в ИжГТУ на базе инженерно-строительного факультета планируется открыть новую специальность «Эксплуатация и строительство дорог». В недалёком будущем мы будем привлекать их к инспектированию и мониторингу дорог.





С ПРИЦЕЛОМ НА БУДУЩЕЕ

- Заканчивается календарный год, который в России проходил под эгидой Года экологии. Экология - это не только свалки и сбор мусора, это ещё и благоприятная среда обитания. Борис Михайлович, какие значимые «зелёные» события произошли в Заводском округе?

- В Первомайском районе на улице Камбарской в сентябре открылась аллея Школьная. Так её назвали потому, что она находится рядом со школой №74. Раньше здесь проходила старая асфальтированная пешеходная дорожка. Теперь, помимо деревьев и кустарников, появились тротуары из брусчатки, скамейки, современное освещение и клумбы. Думаю, это место станет одним из любимых мест отдыха и прогулок для мам с детьми и представителей старшего поколения.

- С какими просьбами чаще всего обращаются к депутату Городской думы?

- В реестре Территориальной группы №17 на этот год 31 наказ. Среди них устройство детских площадок во дворах многоквартирных домов, косметический ремонт в библиотеке им. В.Г. Короленко, устройство спортивных площадок, ремонт тротуаров, баскетбольная площадка в одном из дворов на улице Ильфата Закирова и многое другое. Практически все наказы на сегодняшний день выполнены.

- Сейчас идёт процесс формирования наказов избирателей на 2018 год. Знаете ли вы, решением какой проблемы вы займётесь в первую очередь?

- Среди проблем, озвученных избирателями округа, хотелось бы выделить одну из многих. Она касается интересов сотен горожан - не только жителей наших микрорайонов. Весной, летом и осенью из города до садовых массивов курсируют маршрутные автобусы. Если остановки общественного транспорта в городе оснащены павильонами и удобной благоустроенной площадкой, то пункты отправления для дачников не оборудованы. Одна из таких остановок находится на территории округа - на второстепенной дороге у начала Крымской аллеи, около магазина «Ижтрейдинг». Горожане в дождь и непогоду под открытым небом дожидаются своего автобуса. Мне такое отношение к людям не по душе: буду выходить к администрации города с предложением о необходимости установить крытую остановку. Думаю, положительное решение этого вопроса послужит толчком к тому, чтобы подобные павильоны были установлены по всему городу в местах, откуда отправляются автобусы к садоводческим и дачным массивам.