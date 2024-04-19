Жителям Ижевска пояснили, когда в многоквартирных домах отключат отопление

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртском филиале АО «ЭнергосбыТ Плюс» прокомментировали, когда в многоквартирных домах Ижевска отключат отопление. С вопросом в соцсети «ВКонтакте» обратилась местная жительница: «В Ижевске уже очень стабильная плюсовая температура! Когда отключат центральное отопление в домах?».

Подачу тепла в дома прекратят после постановления администрации города о завершении отопительного периода. Оно принимается после того, как в течение пяти дней подряд среднесуточная температура воздуха держится на уровне не ниже +8 градусов.

Решение об отключении отопления в конкретном многоквартирном доме может быть принято собственниками жилых помещений на общем собрании — поддержать инициативу должно большинство.

«В настоящее время с источников филиала «Удмуртский» ПАО «Т Плюс» отпускается теплоноситель минимально возможной температуры, которая составляет +70 градусов. Опускать эту температуру еще ниже технически невозможно, так как теплоноситель применяется не только для отопления, но и для горячего водоснабжения», — уточнили в филиале «ЭнергосбыТ Плюс».

За температуру в конкретном доме отвечает управляющая компания, поэтому по вопросу регулировки параметров можно обратиться в свою УК или ТСЖ.

Напомним, жители Ижевска платят за отопление по факту.

24-25 апреля в столице пройдут плановые испытания тепловых сетей повышенной температурой — на платёжках это не отразится.